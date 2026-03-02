Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летием

Знаменитая украинская актриса театра и кино Ольга Сумская поделилась особым событием в семье. Как оказалось, ее младшая дочь, рожденная в браке с актером Владимиром Борисюком, празднует 24-летие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram Сумской.

Детали

Поздравительный пост Ольги в честь дочери Анны уже набирает популярность в Instagram. Артистка чрезвычайно тепло и трогательно поздравила родного человека с днем рождения. Теплые слова Сумская дополнила подборкой фотографий.

Благодаря фотографиям каждый подписчик может увидеть, как Анна менялась с годами. Кстати, Анна Сумская тоже актриса. Девушка решила пойти по стопам звездных родителей и также получила соответствующее образование.

Доченька, с днем рождения, родная наша Аннушка! Верь в себя при любых обстоятельствах! Цени каждое мгновение жизни! - написала под поздравительным постом Сумская.

