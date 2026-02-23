Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчя

Популярна українська акторка, народна артистка України Ольга Сумська стала учасницею нашумілої рубрики відомого блогера Ніколас Карма "Скільки коштує Look?". Знаменитість розповіла медійнику про свій гардероб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram Карми.

Деталі

Отож, під час розмови з Ніколасом селебритіс зізналася, що їй непросто підбирати новий одяг. Зокрема, складнощі виникають через високий зріст акторки. Саме через цю свою особливість Сумській не дуже легко вдається підбирати піджаки та брюки.

Акторка додала, що її сценічні образи значно відмінні від повсякденного луку. 59-річна знаменитість розповіла Ніколасу скільки коштує її білий костюм з вишивкою, в якому Карма і заскочив її під час зйомки. Відтак, костюм обійшовся акторці в 10 тисяч гривень, а загальний образ зірки органічно доповнила хустка, яка коштує близько 2 тисяч гривень.

Крім того, під час розмови Ольга зазначила, що цьогоріч буде святкувати ювілей – 60 років. Зірка додала, що гордо зустрічає круглу дату.

"60 – це класний, молодий, свідомий вік" – заявила зірка.

Ольга підкреслила, що свого віку не потрібно соромитися. Зіпка зауважила, що в багатьох країнах люди старшого віку, особливо в творчих професіях, користуються значною повагою та авторитетом. Крім того, вона додала, що колись жінок у 25 років називали "старородящими", а нині ж уявлення суспільства кардинально змінилися.

Нагадаємо

