Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчя

17:51 • 6550 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
17:38 • 11720 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
17:34 • 10980 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
17:17 • 11175 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
15:53 • 11461 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
15:29 • 11370 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
14:58 • 10914 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
23 лютого, 14:29 • 12197 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 40742 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 45582 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
"Не можу повірити, що вам 18": Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліття
23 лютого, 11:24
Нідерланди отримали наймолодшого прем'єр-міністра в історії - король прийняв присягу нового коаліційного уряду
23 лютого, 11:50
Нові 200-гривневі банкноти з гаслом "Слава Україні!" вводять в обіг - що треба знати
23 лютого, 13:28
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу
23 лютого, 14:00
Зеленський відреагував на резонансне інтерв'ю Залужного і заявив, що не обговорюватиме деталі
23 лютого, 14:35
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 18063 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 40738 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 45578 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 138949 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 148215 перегляди
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Антоніу Кошта
Віктор Орбан
Кая Каллас
Україна
Сполучені Штати Америки
Словаччина
Угорщина
Миколаїв
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчя
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчя
"Не можу повірити, що вам 18": Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліття
23 лютого, 11:24
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в Луврі
23 лютого, 08:38
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжі
21 лютого, 15:47
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчя

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Народна артистка України Ольга Сумська стала учасницею рубрики "Скільки коштує Look?", де розповіла про свій гардероб. Акторка зізналася, що через високий зріст їй складно підбирати піджаки та брюки.

Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчя

Популярна українська акторка, народна артистка України Ольга Сумська стала учасницею нашумілої рубрики відомого блогера Ніколас Карма "Скільки коштує Look?". Знаменитість розповіла медійнику про свій гардероб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram Карми.

Деталі

Отож, під час розмови з Ніколасом селебритіс зізналася, що їй непросто підбирати новий одяг. Зокрема, складнощі виникають через високий зріст акторки. Саме через цю свою особливість Сумській не дуже легко вдається підбирати піджаки та брюки.

Акторка додала, що її сценічні образи  значно відмінні від повсякденного луку. 59-річна знаменитість розповіла Ніколасу скільки коштує її білий костюм з вишивкою, в якому Карма і заскочив її під час зйомки. Відтак, костюм обійшовся акторці в 10 тисяч гривень, а загальний образ зірки органічно доповнила хустка, яка коштує близько 2 тисяч гривень.

Тейлор Свіфт провела перше шоу європейської частини туру: дивувала шанувальників новим вбранням і змінами в сет-листі10.05.24, 16:45 • 107154 перегляди

Крім того, під час розмови Ольга зазначила, що цьогоріч буде святкувати ювілей – 60 років. Зірка додала, що гордо зустрічає круглу дату.

"60 – це класний, молодий, свідомий вік" – заявила зірка.

Ольга підкреслила, що свого віку не потрібно соромитися. Зіпка зауважила, що в багатьох країнах люди старшого віку, особливо в творчих професіях, користуються значною повагою та авторитетом. Крім того, вона додала, що колись жінок у 25 років називали "старородящими", а нині ж уявлення суспільства кардинально змінилися.

Тисячі кристалів Swarovski: співачка Doja Cat здивувала своїм вбранням на Тижні моди у Парижі26.01.23, 18:49 • 6674235 переглядiв

Нагадаємо

Герцогиня Сассекська Меган Маркл одягла вбрання вартістю понад 1600 доларів для поїздки на гарбузову плантацію з родиною.

Станіслав Кармазін

