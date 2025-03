Тейлор Свіфт провела перше шоу європейської частини туру: дивувала шанувальників новим вбранням і змінами в сет-листі

Співачка Тейлор Свіфт стильно повернулася до свого концертного туру Eras Tour - його європейської частини - у четвер, представивши на сцені в Парижі нові вбрання для The Tortured Poets Department, пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Шанувальники були в захваті, коли 34-річна світова мегазірка зробила все можливе у своєму енергійному виступі, а також порадувала публіку відредагованим сет-листом – шість пісень замінено шістьма новими треками з нового альбому TTPD – та новими костюмами під час 3-годинного шоу.

Тейлор з'явилася в білій тафтовій сукні Vivienne Westwood з корсетним ліфом, ефектною драпіровкою на стегнах і рядками з її власних слів "I love you, it’s ruining my life" на спідниці.

Перш ніж виконати The Smallest Man Who Ever Lived, композицію зі свого нового альбому, заснованого на її романі з Метті Гілі, вона одягла білий тренч в тон.

Пізніше під час шоу на арені Paris La Defense у Франції Тейлор продемонструвала свою неймовірну фігуру в помаранчево-рожевому боді з дорогоцінними каменями, яке вона поєднала з відповідними високими черевиками.

Залишивши своє світле волосся розпущеними, хітмейкерка Cruel Summer додала до образу масивне золоте намисто з ланцюжком і сміливий тон червоної помади.

Пізніше суперзірка додала сліпучий червоний блейзер великого розміру поверх, коли до неї на сцені приєдналися танцюристи, щоб виконати трек The Man 2019 року.

Тейлор, яку шанувальники хвалили за те, що вона змінювала вбрання для кожної віхи під час концерту, пізніше одягла чорно-сріблясту міні-сукню з китицями.

Тейлор також представила нову жовту сукню, що привертає увагу, та інше вбрання.

Reuters повідомило, що шанувальники Тейлор Свіфт годинами стояли в черзі в Парижі на першу ніч європейської частини її концертного туру Eras Tour. Місцеві ЗМІ повідомили, що найзатятіша "Swifties" спала біля залу заради перших чотирьох концертів у Європі.

Тейлор збирається чотири ночі виступити на паризькій арені, а потім вирушить до Стокгольма, Лісабона, Мадрида та Ліона, перш ніж вийти на сцену у Великій Британії.