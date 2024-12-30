Окупанти на Херсонщині отримали особливі інструкції перед штурмом: партизани пояснили, чому
Київ • УНН
Військовослужбовці 1218-го мотострілецького полку рф отримали наказ носити особисті дані в гільзах для ідентифікації. Командування готується до значних втрат особового складу під час планованих штурмових дій.
Окупанти на Херсонщині готуються до штурму та очікують великих втрат, передає УНН із посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
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За даними партизанів, агент "АТЕШ" із 1218-го мотострілецького полку зс рф повідомив, що командування готується до штурмових дій, очікуючи на значні втрати особового складу.
"Всім військовослужбовцям було видано інструкцію, згідно з якою необхідно написати свої дані (ПІБ, особистий номер, дата народження) на папірці та помістити її в гільзу, яку потрібно постійно носити із собою. Це робиться для спрощеної ідентифікації у разі поранення чи смерті", - йдеться у повідомленні.
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За даними "АТЕШ", цей підрозділ було створено після початку повномасштабного вторгнення та укомплектовано в основному за рахунок мобілізованих. Однак російське командування нікого не шкодує і не зважає на втрати, віддаючи накази на відчайдушні штурми і продовжуючи відправляти своїх людей на вірну загибель.
"АТЕШ" закликає військовослужбовців 1218-го МПС приєднуватися до нашого руху та чинити опір беззаконню своїх командирів", - йдеться у повідомленні.
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