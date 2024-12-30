Окупанти на Херсонщині отримали особливі інструкції перед штурмом: партизани пояснили, чому

Окупанти на Херсонщині готуються до штурму та очікують великих втрат, передає УНН із посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

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За даними партизанів, агент "АТЕШ" із 1218-го мотострілецького полку зс рф повідомив, що командування готується до штурмових дій, очікуючи на значні втрати особового складу.

"Всім військовослужбовцям було видано інструкцію, згідно з якою необхідно написати свої дані (ПІБ, особистий номер, дата народження) на папірці та помістити її в гільзу, яку потрібно постійно носити із собою. Це робиться для спрощеної ідентифікації у разі поранення чи смерті", - йдеться у повідомленні.

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За даними "АТЕШ", цей підрозділ було створено після початку повномасштабного вторгнення та укомплектовано в основному за рахунок мобілізованих. Однак російське командування нікого не шкодує і не зважає на втрати, віддаючи накази на відчайдушні штурми і продовжуючи відправляти своїх людей на вірну загибель.

"АТЕШ" закликає військовослужбовців 1218-го МПС приєднуватися до нашого руху та чинити опір беззаконню своїх командирів", - йдеться у повідомленні.

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