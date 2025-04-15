У 2025 році в Криму зафіксували 38 затримань, 14 з яких - за "дискредитацію" армії рф. Також окупанти проводять обшуки та допити, особливо серед кримських татар.
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) розпочав процедуру щодо незаконного усиновлення українських дітей, яких вивезли з Криму після окупації. ЄСПЛ запросив зауваження від рф до 31 липня 2025.
У Києві +16°C-+18°C, без опадів. На Заході +17°C -+19°C, можливий дощ. На Сході +17°C-+19°C, малохмарно та без опадів.
Окупанти обіцяють лікарню в Мелітополі лише у 2026 році. Зараз хворі діти з ТОТ змушені їхати 200 км, бо на місці немає лікарів та ліків.
дмитро медведєв різко відреагував на заяву Фрідріха Мерца про передачу Україні ракет Taurus, звинувативши його в нацизмі та згадавши службу його батька у Вермахті.
У тимчасово окупованому Криму росіяни проводять "тестування" дітей з українських родин, щоб виявити лояльність до окупаційної влади. Тих, хто зберігає українську ідентичність, чекає тиск.
В італійських підручниках з географії для 7 класу виявили карти, де Крим позначено як російську територію. Також подається неправдива історія про війну на Донбасі.
Сили оборони України просунулися в районі Часового Яру. російські окупанти також мають просування біля Торецька та Покровська, йдеться у звіті ISW.
Міноборони РФ заявило про збиття 158 українських дронів, націлених на російські регіони та Крим. Найбільше збито у краснодарському краї та ростовській області.
В окупованому Криму масово гинуть дельфіни через витоки нафтопродуктів, шум від військових навчань та незаконні сітки. Екосистема Чорного моря опинилася під загрозою.
Кабмін затвердив новий правопис кримськотатарської мови на основі латинської абетки. Правила рекомендовані для використання всіма держорганами, включно з окупованими територіями.
росія будує трасу "новоросія" через окупований Маріуполь, щоб з'єднати ростов та Сімферополь. Завершення робіт заплановано на вересень 2026 року.
В окупованому Криму ветерани розвідки рф відкрили клуб "грифон", де дітей навчатимуть військової підготовки. Це робиться для мілітаризації молоді та підготовки резерву для армії.
Ексміністр оборони Гриценко у 2013 році заявив, що військові навчання чф рф в Криму не несуть загрози. ЗМІ вказують, що це створило інформаційне тло для підготовки до окупації.
Рустем Умєров вказав понад 1,6 млн грн зарплати у декларації за 2024 рік. Його дружина отримала 1,8 млн грн, а також він має квартиру в США.
Росіяни мають намір вивозити через Маріупольський порт 12 млн тонн краденого зерна, металу та вугілля на рік. Вони планують ввести в експлуатацію 18 нових причалів для збільшення вантажообігу.
Повернення відбулося в межах плану Bring Kids Back UA. Серед врятованих є діти з Криму, Донеччини, Луганщини та Запоріжжя, яким буде надано необхідну допомогу.
У Генштабі ЗСУ спростували заяви рф про удари України по енергооб'єктах у Курській, Брянській областях та Криму 25-27 березня. Наголосили, що це фейки для затягування війни.
За словами Братчука, справжня мета росії у переговорах - це повернення чорноморського флоту до Криму. Успіхи ЗСУ в Чорному морі змусили рф зачинити флот у новоросійську.
27 березня в Україні очікується мінлива хмарність, без значних опадів, температура до +19°C. У деяких регіонах можливі невеликі дощі, особливо в Луганську вранці та вдень.
У ЗСУ заявили, що чутки про удари по об’єктах в рф не відповідають дійсності. Мета таких звинувачень – затягування війни та обман світової спільноти.
Володимир Зеленський підписав закон 4273-IX (законопроект 12351), що змінює назви 103 місцевих судів у різних областях України. Перейменування узгоджено з держорганами та не потребує додаткових витрат.
Військово-морські сили ЗСУ прокоментували можливе припинення вогню в морі. Обстріли України здійснюються з Криму ракетами та дронами, а не тільки з кораблів.
У Запорізькій області пролунали вибухи. Голова ОВА Іван Федоров повідомив про роботу ППО та закликав залишатися в безпечних місцях до відбою тривоги.
ГУР оприлюднило дані про 14 музейників рф, які причетні до викрадення українських цінностей. З окупованого Криму вивезено 164 артефакти, знайдені при розкопках.
В окупованому Мелітополі старшокласники зобов'язані проходити військові навчання для отримання атестату. Підготовку проводить центр "Воїн" разом з партією "Єдіная росія".
росія планує відправити понад 70 дітей з тимчасово окупованої Запорізької області до табору "Артек" в Криму на літнє "перевиховання". Окупанти мають намір "оздоровити" 80% дітей з ТОТ цього літа.
Указ путіна змушує українців, які не мають російського паспорта, виїхати з окупованих територій до 10 вересня 2025 року. Це частина політики русифікації для знищення української ідентичності.
Спецпосланець США заявив, що найбільша проблема - це окуповані території України.
Володимир Зеленський заявив, що не обговорював з Дональдом Трампом питання Криму. Він наголосив, що Крим - це український півострів, унікальна природа і невід'ємна частина України.