Погода в Україні 27 березня: тепло, хмарно з проясненнями та без сильних дощів

27 березня в Україні очікується мінлива хмарність, без значних опадів, температура до +19°C. У деяких регіонах можливі невеликі дощі, особливо в Луганську вранці та вдень.