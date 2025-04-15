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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 26162 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 156242 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134718 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134699 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196389 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77584 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164661 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116956 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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В окупованому Криму найбільше затримують за "дискредитацію зс рф" - представник Меджлісу

У 2025 році в Криму зафіксували 38 затримань, 14 з яких - за "дискредитацію" армії рф. Також окупанти проводять обшуки та допити, особливо серед кримських татар.

Суспільство • 10:42 • 3698 перегляди

ЄСПЛ займається справою українських дітей, вивезених з окупованого Криму в рф: розпочато процес щодо незаконного усиновлення

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) розпочав процедуру щодо незаконного усиновлення українських дітей, яких вивезли з Криму після окупації. ЄСПЛ запросив зауваження від рф до 31 липня 2025.

Суспільство • 10:42 • 3040 перегляди

Погода в Україні на 15 квітня: очікуються весняне тепло та перемінна хмарність

У Києві +16°C-+18°C, без опадів. На Заході +17°C -+19°C, можливий дощ. На Сході +17°C-+19°C, малохмарно та без опадів.

Погода та довкілля • 15 квітня, 04:39 • 2936 перегляди

Діти з ТОТ Херсонщини змушені їхати 200 км до лікарні - ЦНС

Окупанти обіцяють лікарню в Мелітополі лише у 2026 році. Зараз хворі діти з ТОТ змушені їхати 200 км, бо на місці немає лікарів та ліків.

Суспільство • 15 квітня, 04:00 • 3304 перегляди

медведєв назвав майбутнього канцлера Німеччини Мерца нацистом через Taurus

дмитро медведєв різко відреагував на заяву Фрідріха Мерца про передачу Україні ракет Taurus, звинувативши його в нацизмі та згадавши службу його батька у Вермахті.

Війна • 15 квітня, 02:53 • 4224 перегляди

У захопленому Криму перевіряють дітей з українських сімей на ідеологічну "надійність" - ЦНС

У тимчасово окупованому Криму росіяни проводять "тестування" дітей з українських родин, щоб виявити лояльність до окупаційної влади. Тих, хто зберігає українську ідентичність, чекає тиск.

Суспільство • 15 квітня, 01:43 • 2830 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

В італійських підручниках з географії для 7 класу виявили карти, де Крим позначено як російську територію. Також подається неправдива історія про війну на Донбасі.

Суспільство • 12 квітня, 12:17 • 29230 перегляди

ЗСУ просунулись біля Часового Яру, ворог біля Торецька та Покровська: карти ISW

Сили оборони України просунулися в районі Часового Яру. російські окупанти також мають просування біля Торецька та Покровська, йдеться у звіті ISW.

Війна • 11 квітня, 04:20 • 5151 перегляди

рф заявила про збиття 158 українських безпілотників над низкою регіонів

Міноборони РФ заявило про збиття 158 українських дронів, націлених на російські регіони та Крим. Найбільше збито у краснодарському краї та ростовській області.

Новини Світу • 9 квітня, 04:23 • 3843 перегляди

У Криму зафіксовано масову загибель дельфінів через дії окупантів

В окупованому Криму масово гинуть дельфіни через витоки нафтопродуктів, шум від військових навчань та незаконні сітки. Екосистема Чорного моря опинилася під загрозою.

Війна • 7 квітня, 23:55 • 4323 перегляди

В Україні затвердили новий кримськотатарський правопис: за основу взяли латиницю

Кабмін затвердив новий правопис кримськотатарської мови на основі латинської абетки. Правила рекомендовані для використання всіма держорганами, включно з окупованими територіями.

Суспільство • 5 квітня, 14:55 • 18741 перегляди

Щоб поліпшити логістику та з'єднати ТОТ з містами рф: загарбники будують трасу через Маріуполь - Міська рада

росія будує трасу "новоросія" через окупований Маріуполь, щоб з'єднати ростов та Сімферополь. Завершення робіт заплановано на вересень 2026 року.

Суспільство • 4 квітня, 10:45 • 5104 перегляди

Навчатимуть за доктринами гру, кдб та нквд: у Криму окупанти створили новий клуб для виховання дітей - ISW

В окупованому Криму ветерани розвідки рф відкрили клуб "грифон", де дітей навчатимуть військової підготовки. Це робиться для мілітаризації молоді та підготовки резерву для армії.

Війна • 4 квітня, 01:35 • 21718 перегляди

Ексміністр оборони України Гриценко у 2013 році "випадково не помітив", що росія готується до захоплення Криму - ЗМІ

Ексміністр оборони Гриценко у 2013 році заявив, що військові навчання чф рф в Криму не несуть загрози. ЗМІ вказують, що це створило інформаційне тло для підготовки до окупації.

Війна • 3 квітня, 13:17 • 10098 перегляди

Умєров задекларував понад 1,6 млн грн зарплати і оренду дружиною квартири у США

Рустем Умєров вказав понад 1,6 млн грн зарплати у декларації за 2024 рік. Його дружина отримала 1,8 млн грн, а також він має квартиру в США.

Політика • 31 березня, 14:18 • 39045 перегляди

Окупанти хочуть збільшити потужність порту Маріуполя, щоб вивозити крадене зерно та метал

Росіяни мають намір вивозити через Маріупольський порт 12 млн тонн краденого зерна, металу та вугілля на рік. Вони планують ввести в експлуатацію 18 нових причалів для збільшення вантажообігу.

Війна • 29 березня, 13:45 • 44041 перегляди

З окупації врятували ще п'ятьох дітей за допомоги Катару

Повернення відбулося в межах плану Bring Kids Back UA. Серед врятованих є діти з Криму, Донеччини, Луганщини та Запоріжжя, яким буде надано необхідну допомогу.

Суспільство • 29 березня, 10:08 • 18178 перегляди

Генштаб спростував нові фейки рф про нібито удари України по енергооб'єктах

У Генштабі ЗСУ спростували заяви рф про удари України по енергооб'єктах у Курській, Брянській областях та Криму 25-27 березня. Наголосили, що це фейки для затягування війни.

Війна • 27 березня, 14:40 • 24391 перегляди

Речник УДА "Південь": головна мета рф у переговорах про морське перемир'я - повернути флот до Криму

За словами Братчука, справжня мета росії у переговорах - це повернення чорноморського флоту до Криму. Успіхи ЗСУ в Чорному морі змусили рф зачинити флот у новоросійську.

Війна • 27 березня, 06:07 • 32479 перегляди

Погода в Україні 27 березня: тепло, хмарно з проясненнями та без сильних дощів

27 березня в Україні очікується мінлива хмарність, без значних опадів, температура до +19°C. У деяких регіонах можливі невеликі дощі, особливо в Луганську вранці та вдень.

Суспільство • 27 березня, 05:36 • 52139 перегляди

У Генштабі спростували закиди рф про нібито порушення Україною умов припинення вогню

У ЗСУ заявили, що чутки про удари по об’єктах в рф не відповідають дійсності. Мета таких звинувачень – затягування війни та обман світової спільноти.

Війна • 26 березня, 13:58 • 25119 перегляди

Президент підписав закон щодо зміни найменування місцевих загальних судів

Володимир Зеленський підписав закон 4273-IX (законопроект 12351), що змінює назви 103 місцевих судів у різних областях України. Перейменування узгоджено з держорганами та не потребує додаткових витрат.

Політика • 26 березня, 12:34 • 20283 перегляди

Що означає припинення вогню у морі: відповідь ВМС

Військово-морські сили ЗСУ прокоментували можливе припинення вогню в морі. Обстріли України здійснюються з Криму ракетами та дронами, а не тільки з кораблів.

Війна • 24 березня, 22:59 • 15067 перегляди

У Запорізькій області працюють сили ППО

У Запорізькій області пролунали вибухи. Голова ОВА Іван Федоров повідомив про роботу ППО та закликав залишатися в безпечних місцях до відбою тривоги.

Війна • 24 березня, 18:56 • 12377 перегляди

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР оприлюднило дані про 14 музейників рф, які причетні до викрадення українських цінностей. З окупованого Криму вивезено 164 артефакти, знайдені при розкопках.

Війна • 24 березня, 09:50 • 76634 перегляди

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В окупованому Мелітополі старшокласники зобов'язані проходити військові навчання для отримання атестату. Підготовку проводить центр "Воїн" разом з партією "Єдіная росія".

Війна • 24 березня, 01:42 • 133436 перегляди

Окупанти готують вивезення дітей із ТОТ Запоріжжя до Криму - ЦНС

росія планує відправити понад 70 дітей з тимчасово окупованої Запорізької області до табору "Артек" в Криму на літнє "перевиховання". Окупанти мають намір "оздоровити" 80% дітей з ТОТ цього літа.

Війна • 23 березня, 03:51 • 24269 перегляди

Британська розвідка пояснила мету указу путіна щодо "легалізації" українців на окупованих територіях

Указ путіна змушує українців, які не мають російського паспорта, виїхати з окупованих територій до 10 вересня 2025 року. Це частина політики русифікації для знищення української ідентичності.

Війна • 22 березня, 09:59 • 28248 перегляди

У Трампа вважають центральним питанням у війні окуповані території

Спецпосланець США заявив, що найбільша проблема - це окуповані території України.

Війна • 22 березня, 08:38 • 30867 перегляди

Крим - український, ми з Трампом не обговорювали питання визнання його російським - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що не обговорював з Дональдом Трампом питання Криму. Він наголосив, що Крим - це український півострів, унікальна природа і невід'ємна частина України.

Політика • 20 березня, 15:16 • 12557 перегляди