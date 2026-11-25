ГУР: окупанти готують до продажу захоплені підприємства Криму
Київ • УНН
Окупаційна адміністрація Криму оголошує українські активи "націоналізованими" та готує їх до продажу. Серед них - торгові центри й готелі.
Окупаційна адміністрація у тимчасово поневоленому Криму продовжує масштабний дерибан захопленої української власності. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР), інформує УНН.
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Зазначається, що украдені підприємства, готелі й торговельні центри отримують статус "націоналізованих", після чого їх готують до продажу або передають структурам із росії.
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Як приклад у ГУР вказують на колишні гіпермаркети "Нова Лінія" та "Епіцентр" у Севастополі.
У 2024 році окупаційна влада оголосила власність українських підприємців "націоналізованою". Тепер обидва торговельні центри включено до плану приватизації міста на 2027 рік. Тобто, майно, яке росія не створювала й не купувала, окупаційна адміністрація збирається перетворити на товар і передати новим власникам
Там зазначають, що подібна схема діє й у туристичному секторі: так, у Євпаторії на торги виставили готельний комплекс "Русскоє море", який раніше належав українському підприємцю.
"Ще один об'єкт - готельний комплекс "Царь Евпатор", привласнений у 2025 році, - готують до продажу зі стартовою ціною 262,7 мільйона рублів. Тож окупанти намагаються представити продаж награбованого як звичайну господарську операцію", - додали в ГУР.
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