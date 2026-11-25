Окупаційна адміністрація у тимчасово поневоленому Криму продовжує масштабний дерибан захопленої української власності. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР), інформує УНН.

Зазначається, що украдені підприємства, готелі й торговельні центри отримують статус "націоналізованих", після чого їх готують до продажу або передають структурам із росії.

Окупація півострова для росіян - можливість безкарно розпоряджатися чужими активами, перерозподіляти їх на користь лояльних, наближених до кремля ділків

Як приклад у ГУР вказують на колишні гіпермаркети "Нова Лінія" та "Епіцентр" у Севастополі.

У 2024 році окупаційна влада оголосила власність українських підприємців "націоналізованою". Тепер обидва торговельні центри включено до плану приватизації міста на 2027 рік. Тобто, майно, яке росія не створювала й не купувала, окупаційна адміністрація збирається перетворити на товар і передати новим власникам