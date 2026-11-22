У Міністерстві оборони України пояснили, чому Кримський міст є законною військовою ціллю для ЗСУ та чому українські військові завдають по ньому ударів. Про це повідомляє Міноборони України, пише УНН.

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19 листопада російський диктатор володимир путін назвав Кримський міст "виключно мирним об'єктом". Однак у Міноборони України наголосили, що споруда відіграє важливу роль у забезпеченні російської армії.

За даними відомства, саме через Керченський міст росія перекидала військову техніку та пальне для ведення бойових дій проти України.

Чому Україна має право знищувати Кримський міст

У Міноборони нагадали, що 19-кілометровий міст росія побудувала без жодного дозволу України, витративши на його спорудження 228 мільярдів рублів.

Будівництво незаконної переправи засудили сім міжнародних інституцій, зокрема Генеральна Асамблея ООН та НАТО.

Українське оборонне відомство наголошує, що використання мосту для військової логістики робить його законною військовою ціллю. Правовою підставою для захисту України від російської агресії є стаття 51 Статуту ООН, яка закріплює право держав на самооборону.

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