Мюнхенська "Баварія" зіткнулася із серією проблем зі здоров'ям футболістів та тренерського штабу. 23-річний півзахисник Джамал Мусіала 16 листопада пережив черговий неврологічний напад, головний тренер Венсан Компані нещодавно знепритомнів під час тренування, а зірковий нападник Гаррі Кейн переніс операцію на гомілкостопі. Про це повідомляють BILD, пише УНН.

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За інформацією німецьких журналістів, Мусіала пережив уже другий неврологічний напад за останні 3 місяці. Раніше у футболіста діагностували форму епілепсії, яка супроводжується короткочасними порушеннями свідомості.

Лікарі продовжують коригувати медикаментозне лікування гравця. Водночас уже наступного дня після останнього нападу Мусіала зміг повернутися до командних тренувань.

Травми та проблеми зі здоров'ям переслідують "Баварію"

Раніше під час тренування резервної команди знепритомнів головний тренер мюнхенців Венсан Компані. Його госпіталізували, а згодом повідомили про запалення мозкових оболонок. Лише 10 листопада наставник повернувся на тренувальну базу клубу.

Новим ударом для команди стала травма Гаррі Кейна. 20 листопада англійський нападник пошкодив зв'язки лівого гомілкостопа у матчі проти "Кельна" та переніс операцію. За повідомленнями ЗМІ, футболіст може пропустити близько 3 місяців.

У тому самому матчі травмувався й французький вінгер Майкл Олісе. Лікарі діагностували в нього забій стопи, однак очікують швидшого відновлення.

Останнім часом проблеми зі здоров'ям також виникали у Луїса Діаса, Сержа Гнабрі, Альфонсо Девіса, Мануеля Ноєра та Ісмаеля Сайбарі.

На тлі такої кількості травм і захворювань уболівальники можуть жартома заговорити про справжнє "прокляття Баварії". Втім, у клубі зберігають оптимізм щодо відновлення Мусіали, тоді як головним спортивним викликом найближчих місяців стане відсутність Кейна.

Тренер “Баварії” Компані повернувся до тренувань з командою