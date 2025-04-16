У статті представлено три рецепти паски: пухка класична, старовинна олександрійська та приготована в мультиварці. Детальні інструкції та інгредієнти для кожної.
В Києві пройшов майстер-клас з випікання пасок з борошна, вирощеного на звільнених землях Херсонщини. Ініціатива "Soul of Soil 2.0" має на меті показати світові ціну українського хліба.
Напередодні Великодня пропонуємо добірку десертів без яєць: шоколадне печиво з зефіром, солоні кавові іриски, полуничний бісквіт та інші смаколики.
5 квітня відзначають Міжнародний день супу. УНН зібрав рецепти капусняку, супу з броколі і фетою, веганського супу, супу з квасолею і пастою, а також весняного зеленого супу з куркою.
Урізноманітніть Великодній стіл: лимонно-лавандовий торт, морквяний пиріг, персиковий коблер, малинові тістечка та Schaum Torte. Смачні та оригінальні рецепти для святкового настрою.
У 2025 році вартість великого великоднього кошика зросте на 17% до 1 185 грн. Ціни на яйця, паску, м'ясні продукти та овочі також зростуть.
У статті представлено 5 цікавих технік фарбування яєць до Великодня. Шовкові писанки, фарбування рисом, оливкові крашанки, блискучі яйця та фарбування содою.
Відкрийте для себе нові смаки з рецептами сніданків: булочки з фетою, вівсянка з ягодами, мокко-смузі та інше. Оберіть свій ідеальний варіант та насолоджуйтесь кожним ранком!
У статті представлені рецепти корисних десертів без цукру: тісто з нуту, шоколадні трюфелі, персики на грилі з рікоттою, пудинг із чіа та вівсяне печиво.
У суботу зранку приготуйте панкейки, яєчню, сирники, вівсянку або тост з куркою та авокадо. Ці прості страви зранку, подарують енергію на цілий день.
Популярні продукти для правильного харчування часто містять приховані шкідливі інгредієнти. Від гранола до овочевих чіпсів - дізнайтеся, які "корисні" продукти насправді можуть бути небезпечними для здоров'я.
Заморожування продуктів допомагає зберегти поживні речовини та спростити процес приготування їжі. Фрукти, бульйон, імбир, овочі, крупи та м'ясо можна заморожувати для тривалого зберігання без втрати корисних властивостей.
Україна посіла третє місце у світі за споживанням овочів на душу населення - 653 кг на рік. Світовий ринок овочів вперше за 7 років скоротився на 0,6%, але експерти прогнозують зростання до 2030 року.
Добірка корисних та швидких рецептів для сніданку, включаючи вівсянку на ніч, солоний сніданок з сиром та ягідні смузі. Всі страви можна приготувати заздалегідь та зберігати в холодильнику.
Добірка рецептів зігріваючих напоїв для святкового вечора від відомих кухарів. Серед рецептів - узвар зі спеціями, безалкогольний пунш, глінтвейн, гарячий шоколад та ег-ног.
У Школі Супергероїв Київської обласної дитячої лікарні в Боярці провели кулінарний майстер-клас для маленьких пацієнтів. Діти навчилися готувати шаурму під керівництвом бренд-шефа Döner Маркет.
4 грудня відзначається День печива - свято улюбленого десерту мільйонів. Детальні рецепти приготування мармурового, імбирного та печива з сердечками в домашніх умовах.
Дієтолог Тайз Бріто розповіла про чотири продукти, які регулюють рівень глюкози в крові. Імбир, зелений чай, часник та куркума допомагають контролювати інсулін та сприяють схудненню.
М'який сир від Quinta do Pomar визнано найкращим серед 4786 сирів з 47 країн світу. Британські сировари не змогли взяти участь через митні обмеження після Brexit.
Сир існує вже понад 8000 років і має більше 2000 різновидів у світі. Найдорожчий сорт виготовляють з молока ослиць, а деякі види допомагають запобігти карієсу та покращують сон.
Покроковий рецепт приготування смачних оладок з яблуками на кефірі. Для приготування знадобиться лише 7 простих інгредієнтів та трохи вільного часу.
МОЗ України представив основні критерії для вибору ефективного та безпечного плану харчування. Серед них - добова норма калорій, збалансованість, довгострокова перспектива, безпечність та реалістичні цілі.
Кухар Олексій Огороднік пояснив, чому не варто мити м'ясо перед приготуванням. Він назвав три головні причини: ризик розмноження бактерій, втрата смаку та погіршення якості смаження.
ВООЗ рекомендує споживати не менше 400 грамів овочів та фруктів щодня, що дорівнює 5 порціям. Регулярне вживання овочів знижує ризик серцево-судинних захворювань та діабету.
Детальні покрокові рецепти приготування французького, американського, тертого та яблучно-сирного пирогів. Особливості приготування тіста, начинки та соусів для кожного виду пирога.
Український шеф колумбійського походження розповів про три швидкі рецепти сніданків. Серед них - запіканка, гарбузові оладки та омлет у воді, які можна легко приготувати вдома.
Експерти Гарварду розробили концепцію "тарілки здорового харчування" для збалансованого харчування. Половина тарілки - овочі та фрукти, чверть - складні вуглеводи, чверть - білки, з додаванням здорових жирів та молочних продуктів.
Український кулінарний експерт поділився рецептом популярних коричних булочок. Клопотенко розповів про історію синабонів та надав детальні інструкції щодо їх приготування вдома.
УНН пропонує рецепт популярного осіннього напою - пряного гарбузового лате. Детальна інструкція включає приготування домашнього гарбузового сиропу зі спеціями та самого напою.
Українські та зарубіжні шеф-кухарі діляться рецептами гарячих напоїв для осені. Серед них глінтвейн, гарячий ром з маслом та спеціями, а також гарячий шоколад з різними добавками.