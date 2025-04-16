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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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Останні новини • Кулінар

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

У статті представлено три рецепти паски: пухка класична, старовинна олександрійська та приготована в мультиварці. Детальні інструкції та інгредієнти для кожної.

Лайфхак • 15 квітня, 06:00 • 96302 перегляди

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

В Києві пройшов майстер-клас з випікання пасок з борошна, вирощеного на звільнених землях Херсонщини. Ініціатива "Soul of Soil 2.0" має на меті показати світові ціну українського хліба.

Суспільство • 9 квітня, 20:14 • 29980 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

Напередодні Великодня пропонуємо добірку десертів без яєць: шоколадне печиво з зефіром, солоні кавові іриски, полуничний бісквіт та інші смаколики.

Лайфхак • 8 квітня, 08:49 • 474316 перегляди

5 квітня - Міжнародний день супу: рецепти, які варто спробувати кожному

5 квітня відзначають Міжнародний день супу. УНН зібрав рецепти капусняку, супу з броколі і фетою, веганського супу, супу з квасолею і пастою, а також весняного зеленого супу з куркою.

Лайфхак • 5 квітня, 04:00 • 418835 перегляди

Як урізноманітнити Великодній стіл: 5 десертів, які варто приготувати

Урізноманітніть Великодній стіл: лимонно-лавандовий торт, морквяний пиріг, персиковий коблер, малинові тістечка та Schaum Torte. Смачні та оригінальні рецепти для святкового настрою.

Лайфхак • 4 квітня, 05:56 • 361041 перегляди
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Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

У 2025 році вартість великого великоднього кошика зросте на 17% до 1 185 грн. Ціни на яйця, паску, м'ясні продукти та овочі також зростуть.

Економіка • 3 квітня, 08:00 • 195412 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

У статті представлено 5 цікавих технік фарбування яєць до Великодня. Шовкові писанки, фарбування рисом, оливкові крашанки, блискучі яйця та фарбування содою.

Лайфхак • 26 березня, 08:24 • 382273 перегляди

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Відкрийте для себе нові смаки з рецептами сніданків: булочки з фетою, вівсянка з ягодами, мокко-смузі та інше. Оберіть свій ідеальний варіант та насолоджуйтесь кожним ранком!

Лайфхак • 26 березня, 06:26 • 309108 перегляди

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

У статті представлені рецепти корисних десертів без цукру: тісто з нуту, шоколадні трюфелі, персики на грилі з рікоттою, пудинг із чіа та вівсяне печиво.

Здоров'я • 19 березня, 05:20 • 139450 перегляди

Легкі та смачні страви для ідеального суботнього сніданку

У суботу зранку приготуйте панкейки, яєчню, сирники, вівсянку або тост з куркою та авокадо. Ці прості страви зранку, подарують енергію на цілий день.

Лайфхак • 15 березня, 05:13 • 32422 перегляди

14 "здорових" продуктів, які можуть нашкодити вашому здоров'ю

Популярні продукти для правильного харчування часто містять приховані шкідливі інгредієнти. Від гранола до овочевих чіпсів - дізнайтеся, які "корисні" продукти насправді можуть бути небезпечними для здоров'я.

Здоров'я • 10 березня, 09:54 • 141148 перегляди

Здорове харчування без зайвих зусиль: чому і які продукти потрібно заморожувати

Заморожування продуктів допомагає зберегти поживні речовини та спростити процес приготування їжі. Фрукти, бульйон, імбир, овочі, крупи та м'ясо можна заморожувати для тривалого зберігання без втрати корисних властивостей.

Здоров'я • 28 лютого, 06:23 • 420247 перегляди

Україна серед лідерів за споживанням овочів: що їдять у світі

Україна посіла третє місце у світі за споживанням овочів на душу населення - 653 кг на рік. Світовий ринок овочів вперше за 7 років скоротився на 0,6%, але експерти прогнозують зростання до 2030 року.

Економіка • 21 лютого, 09:16 • 51267 перегляди

Корисні сніданки для енергії та гарного настрою: 5 смачних рецептів

Добірка корисних та швидких рецептів для сніданку, включаючи вівсянку на ніч, солоний сніданок з сиром та ягідні смузі. Всі страви можна приготувати заздалегідь та зберігати в холодильнику.

Лайфхак • 19 лютого, 06:32 • 231620 перегляди

Рецепти різдвяних напоїв: чим зігрітися на Святвечір – від узвару до ег-ногу

Добірка рецептів зігріваючих напоїв для святкового вечора від відомих кухарів. Серед рецептів - узвар зі спеціями, безалкогольний пунш, глінтвейн, гарячий шоколад та ег-ног.

Лайфхак • 23 грудня, 13:38 • 176737 перегляди

Майстер-клас з приготування безпечної і смачної страви провели для дітей обллікарні на Київщині

У Школі Супергероїв Київської обласної дитячої лікарні в Боярці провели кулінарний майстер-клас для маленьких пацієнтів. Діти навчилися готувати шаурму під керівництвом бренд-шефа Döner Маркет.

Суспільство • 9 грудня, 11:55 • 14557 перегляди

День печива: 3 смачних рецепти домашніх смаколиків

4 грудня відзначається День печива - свято улюбленого десерту мільйонів. Детальні рецепти приготування мармурового, імбирного та печива з сердечками в домашніх умовах.

УНН Lite • 4 грудня, 12:11 • 104402 перегляди

Чотири продукти, які допоможуть контролювати цукор та схуднути

Дієтолог Тайз Бріто розповіла про чотири продукти, які регулюють рівень глюкози в крові. Імбир, зелений чай, часник та куркума допомагають контролювати інсулін та сприяють схудненню.

Здоров'я • 19 листопада, 13:15 • 13261 перегляди

Португальський сир з овечого молока визнали найкращим у світі

М'який сир від Quinta do Pomar визнано найкращим серед 4786 сирів з 47 країн світу. Британські сировари не змогли взяти участь через митні обмеження після Brexit.

Новини Світу • 18 листопада, 13:47 • 107084 перегляди

"Зʼявився за 6 тисяч років до н.е.": 13 цікавих фактів про сир, про які ви не знали

Сир існує вже понад 8000 років і має більше 2000 різновидів у світі. Найдорожчий сорт виготовляють з молока ослиць, а деякі види допомагають запобігти карієсу та покращують сон.

Культура • 15 листопада, 16:05 • 101778 перегляди

Готуємо смачні оладки з яблуками: простий рецепт для ідеального вихідного сніданку

Покроковий рецепт приготування смачних оладок з яблуками на кефірі. Для приготування знадобиться лише 7 простих інгредієнтів та трохи вільного часу.

Суспільство • 9 листопада, 05:36 • 28211 перегляди

Фахівці назвали 5 головних критеріїв вибору правильної дієти

МОЗ України представив основні критерії для вибору ефективного та безпечного плану харчування. Серед них - добова норма калорій, збалансованість, довгострокова перспектива, безпечність та реалістичні цілі.

Здоров'я • 7 листопада, 05:07 • 45138 перегляди

Чи потрібно мити м’ясо перед приготуванням? Кухар розвінчав популярний міф

Кухар Олексій Огороднік пояснив, чому не варто мити м'ясо перед приготуванням. Він назвав три головні причини: ризик розмноження бактерій, втрата смаку та погіршення якості смаження.

Лайфхак • 29 жовтня, 20:19 • 102734 перегляди

МОЗ розкрив секрет здорового харчування: скільки овочів потрібно їсти щодня

ВООЗ рекомендує споживати не менше 400 грамів овочів та фруктів щодня, що дорівнює 5 порціям. Регулярне вживання овочів знижує ризик серцево-судинних захворювань та діабету.

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З гарбузом та на основі рецепту 16 століття: готуємо яблучні пироги

Детальні покрокові рецепти приготування французького, американського, тертого та яблучно-сирного пирогів. Особливості приготування тіста, начинки та соусів для кожного виду пирога.

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Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився рецептами простих сніданків

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Гарвардська "тарілка здорового харчування": як збалансувати раціон

Експерти Гарварду розробили концепцію "тарілки здорового харчування" для збалансованого харчування. Половина тарілки - овочі та фрукти, чверть - складні вуглеводи, чверть - білки, з додаванням здорових жирів та молочних продуктів.

Здоров'я • 21 жовтня, 00:11 • 18512 перегляди

Євген Клопотенко розкрив секрет приготування смачних синабонів

Український кулінарний експерт поділився рецептом популярних коричних булочок. Клопотенко розповів про історію синабонів та надав детальні інструкції щодо їх приготування вдома.

УНН Lite • 20 жовтня, 01:55 • 107182 перегляди

Легендарний кавовий напій осені: як приготувати пряний гарбузовий лате

УНН пропонує рецепт популярного осіннього напою - пряного гарбузового лате. Детальна інструкція включає приготування домашнього гарбузового сиропу зі спеціями та самого напою.

УНН Lite • 19 жовтня, 15:22 • 103991 перегляди

Як приготувати осінні напої: рецепти від відомих шеф-кухарів

Українські та зарубіжні шеф-кухарі діляться рецептами гарячих напоїв для осені. Серед них глінтвейн, гарячий ром з маслом та спеціями, а також гарячий шоколад з різними добавками.

Лайфхак • 18 жовтня, 16:11 • 26782 перегляди