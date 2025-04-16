Чи потрібно мити м’ясо перед приготуванням? Кухар розвінчав популярний міф

Кухар Олексій Огороднік пояснив, чому не варто мити м'ясо перед приготуванням. Він назвав три головні причини: ризик розмноження бактерій, втрата смаку та погіршення якості смаження.