Історія та особливості чеської кухні

Чеська кухня відома ситними м’ясними стравами, кнедликами, густими соусами та солодкою випічкою. Вона формувалася під впливом місцевих традицій і кухонь сусідніх країн, але зберегла власний характер. Детальніше про те, як змінювалася чеська кухня та які страви вважають її традиційними - розповість УНН.

Історія чеської кухні

Сучасна чеська кухня поєднує давні місцеві рецепти та запозичення від сусідів. На її формування вплинули, зокрема, австрійська, угорська та словацька кухні. Звідси в Чехії поширилися такі страви, як гуляш, а також деякі види випічки та м’ясних страв.

Важливу роль у розвитку кулінарних традицій тут відіграли кухарські книги. Однією з найвідоміших авторок була Магдалена Доброміла Реттігова. Вона популяризувала домашню кухню та ширше використання овочів, які раніше рідко входили до чеських страв. Частина традицій, до речі, збереглася й до сьогодні. Чехи й надалі готують за старими рецептами, а багато страв, які вважаються національними, залишаються звичними для повсякденного харчування.

Особливості чеської кухні

Чеські страви зазвичай ситні та досить прості за складом. Велику роль у кухні відіграють м’ясо, картопля, капуста, борошно та соуси. Особливістю є й те, що м’ясні страви часто подають із густою підливою та гарніром. Окреме місце займають кнедлики. Їх готують із тіста, картоплі або сиру та подають переважно як додаток до м’яса й соусів. Є також солодкі варіанти - з фруктовими начинками.

Серед спецій у чеській кухні особливо часто використовують кмин, кріп, майоран та імбир, тоді як овочі зазвичай подають як гарнір або додають до супів і соусів. Помітну роль мають і салати. Найпопулярнішим є картопляний, який може бути не лише салатом, а й гарніром до м’яса чи риби або взагалі окремою стравою.

Традиційні страви чеської кухні

Однією з найбільш відомих страв є vepřo knedlo zelo - свинина з кнедликами та капустою. Також популярні різні види гуляшу, шніцель із картоплею або картопляним салатом, смажений сир та деруни по-чеськи – брамбораки. Серед перших страв вирізняється часниковий суп "чеснечка". Також готують грибні, картопляні, квасолеві та горохові супи, а ще капустяні варіанти з ковбасою чи м’ясом.

Рибні страви займають менше місця у повсякденному раціоні, однак короп має особливе значення, зокрема на різдвяному столі. Його тут готують смаженим, використовують для юшки та інших страв. Чеська кухня відома й смачнющою солодкою випічкою. Серед популярних виробів - булочки з маком, сиром, джемом або повидлом, а також фруктові кнедлики. Окремо варто згадати й трдельник, який часто продають просто на вулицях.

Що стосується місцевих напоїв, то найвідомішим залишається, звісно ж, пиво. Пивоваріння має в країні давню традицію, а місцеві сорти відрізняються насиченим смаком. Серед безалкогольних напоїв популярна кофола - напій, створений у Чехословаччині як альтернатива Coca-Cola та Pepsi.

Топ 5 цікавих фактів про чеську кухню

У Чехії варять дуже багато сортів пива, і це частина національної культури. До речі, ця країна міцно утримує перше у світі місце за споживанням пива.

Цукор-рафінад у вигляді всім звичним кубиків був винайдений саме в цій країні, ще в 17-му столітті.

Саме в Чехії було винайдено йогурти.

За популярністю серед вуличної їжі тут лідирує китайська кухня. Коштує недорого, а порції величезні.

У Празі можна сміливо пити воду з-під крана, бо вона абсолютно чиста.

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