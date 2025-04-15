У зв'язку з аварією на чеській залізниці, поїзд №122/123 Прага-Чоп курсуватиме лише до Кошице. Пасажирам потрібно буде пересідати на інші поїзди, щоб дістатися до Чопа чи Праги.
Влада Чехії готується до прибуття українських ветеранів, які хочуть возз'єднатися з родинами. Є побоювання щодо безпеки та інтеграції, але розробляються програми підтримки.
Дональд Трамп-молодший відвідає Румунію 28 квітня в рамках східноєвропейського туру. Візит відбудеться за тиждень до першого туру президентських виборів.
SkyUp Airlines відкриває нові європейські напрямки з Кишинева. Акційні квитки від 14,5 євро доступні лише 4 квітня на рейси до 1 жовтня 2025 року.
Найбільший університет Чехії вирішив залишити соцмережу X, зосереджуючись на інших платформах, таких як Facebook та Instagram. Причиною стали зміни в політиці X.
Україна отримала 500 тис. артилерійських снарядів калібру 155-мм в рамках чеської ініціативи. 18 країн виділили $1,8 млрд на закупівлю боєприпасів, а загальний обсяг поставок сягне 1,5 млн снарядів.
На Староміській площі у Празі відбувся масовий мітинг на підтримку України за участі президента Петра Павела. Подібні акції також пройшли у Брно та Брюсселі, а в Пльзені запланована на 24 лютого.
Родина з восьми бобрів самостійно створила водно-болотні угіддя в заповіднику Брди, виконавши роботу замість держави. В інших регіонах Чехії бобри створюють проблеми, руйнуючи дамби та знищуючи дерева.
У Празі до червня може з'явитися центр Unity Hub для допомоги українським біженцям з поверненням додому. Проект фінансуватимуть спільно Україна, МВС Чехії та ЄС.
37-річний чоловік отримав довічний вирок за вбивство 9-річної дівчинки з України в Німеччині. Злочинець, колишній партнер матері дитини, задушив дівчинку по дорозі до школи після розриву стосунків.
Інтерес чехів до ситуації в Україні знизився на 14% - до 43% населення. При цьому 73% громадян підтримують дипломатичний тиск на РФ, а 42% схвалюють військову допомогу Україні.
Президент України присвоїв Варшаві відзнаку "Місто-рятівник" за допомогу українським біженцям та підтримку України. Нагороду отримав мер міста Рафал Тшасковський під час візиту Зеленського до Польщі.
Україна запускає два нових залізничних маршрути до Братислави та Будапешта з 15 грудня. Також збільшується кількість потягів до Варшави та розширюється сполучення із західними областями України.
Петро Павел підтримує введення суворіших обмежень на деякі види зброї в Чехії. Президент пропонує заборонити використання глушників для короткоствольної зброї та розглядає додаткові обмеження.
Заклади у різних містах Грузії та за кордоном проводять акцію National Election After Party. Виборці з позначкою про голосування отримають безкоштовний вхід та напій у барах та клубах.
Авіакомпанія Supernova Airlines отримала дозвіл на чартерні рейси в ЄС, а не на регулярні міжнародні перевезення з України. Небо над Україною залишається закритим через безпекову ситуацію.
Авіакомпанія Supernova Airlines, дочірня компанія "Нової пошти", отримала дозвіл на регулярні міжнародні рейси зі Львова та Києва з 1 листопада. Компанія виконуватиме рейси до Праги з частотою 7 разів на тиждень.
Влада Праги заборонила організовані нічні походи пабами для туристичних груп з 22:00 до 6:00. Рішення ухвалене через скарги жителів на шум і сміття та проблеми з безпекою в центрі міста.
Українська студія GSC Game World та Xbox створять документальний фільм про розробку гри S. T.A.L.K.E.R. 2 в умовах війни. Стрічка покаже особисті історії розробників, які працювали в зоні бойових дій та пережили переїзд студії до Праги.
У Празі внаслідок падіння шматка карнизу загинув український лікар Віталій Славнов з Одеси. Трагедія сталася під час сильної зливи, поліція розслідує інцидент як заподіяння смерті з недбалості.
З 9 серпня до 15 вересня у вихідні поїзди Мукачево-Кошице курсуватимуть з додатковим вагоном. Це дозволить уникнути дефіциту квитків у пікові періоди та забезпечити зручні пересадки на нічні поїзди до Братислави та Праги.
Олександра Франчетті, учасника "самооборони Севастополя", засуджено до 5 років ув'язнення та депортації з Чехії на 10 років.
Міхал Куделка, керівник чеської Служби безпеки, заявив про хитку безпекову ситуацію у світі. Головними загрозами для Європи він назвав Росію, Китай та Іран, а також тероризм, екстремізм та кібератаки.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся у Празі з чеським колегою Петром Фіалою, сторони обговорили економічне й оборонне співробітництво, енергетичні виклики, реалізацію Формули миру.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль проведе міжурядові консультації з чеськими урядовцями у Празі, де планує обговорити питання постачання боєприпасів, інтеграції до ЄС та НАТО, спільних проектів, інфраструктури, енергетики та підписання двосторонніх угод.
Протестувальники облили посольство росії в Празі червоною рідиною, що символізує кров, у відповідь на масовану ракетну атаку росії на Україну 8 липня.
У Словаччині потяг зіткнувся з автобусом на залізничному переїзді, в результаті чого 5 людей загинули і ще 5 отримали поранення.
Росія забороняє доступ до більш ніж 80 західних ЗМІ з 25 країн ЄС, звинувачуючи їх у поширенні дезінформації.
У Гамбурзі поліція стріляла чоловіка з сокирою і пляшкою із запалювальною сумішшю, який погрожував голландським уболівальникам і поліцейським біля фан-зони Євро-2024.
Чехія може навчити 4000 українських військовослужбовців на своїй території в цьому році, але не планує направляти інструкторів в Україну через географічну близькість двох країн.