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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 3082 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Аварія на чеській залізниці: в УЗ розповіли пасажирам про зміни в маршрутах між Прагою та Чопом

У зв'язку з аварією на чеській залізниці, поїзд №122/123 Прага-Чоп курсуватиме лише до Кошице. Пасажирам потрібно буде пересідати на інші поїзди, щоб дістатися до Чопа чи Праги.

Суспільство • 14 квітня, 12:18 • 5698 перегляди

У Чехії побоюються напливу українських ветеранів після війни: країна готується до інтеграції та ризиків

Влада Чехії готується до прибуття українських ветеранів, які хочуть возз'єднатися з родинами. Є побоювання щодо безпеки та інтеграції, але розробляються програми підтримки.

Суспільство • 14 квітня, 10:08 • 4660 перегляди

Син Трампа відвідає Румунію за тиждень до нових президентських виборів - ЗМІ

Дональд Трамп-молодший відвідає Румунію 28 квітня в рамках східноєвропейського туру. Візит відбудеться за тиждень до першого туру президентських виборів.

Новини Світу • 8 квітня, 10:48 • 7892 перегляди

Авіабренд з українським корінням запустить три нові рейси на Кишинів

SkyUp Airlines відкриває нові європейські напрямки з Кишинева. Акційні квитки від 14,5 євро доступні лише 4 квітня на рейси до 1 жовтня 2025 року.

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Карлів університет залишає X через зміни в політиці соцмережі

Найбільший університет Чехії вирішив залишити соцмережу X, зосереджуючись на інших платформах, таких як Facebook та Instagram. Причиною стали зміни в політиці X.

Новини Світу • 2 квітня, 04:13 • 12810 перегляди

Україна минулого року отримала 500 тис. 155-мм снарядів за ініціативи Чехії

Україна отримала 500 тис. артилерійських снарядів калібру 155-мм в рамках чеської ініціативи. 18 країн виділили $1,8 млрд на закупівлю боєприпасів, а загальний обсяг поставок сягне 1,5 млн снарядів.

Війна • 25 лютого, 19:32 • 34076 перегляди

У Празі та Брюсселі відбулися мітинги на підтримку України

На Староміській площі у Празі відбувся масовий мітинг на підтримку України за участі президента Петра Павела. Подібні акції також пройшли у Брно та Брюсселі, а в Пльзені запланована на 24 лютого.

Суспільство • 23 лютого, 23:22 • 33989 перегляди

Бобри в Чехії зекономили державі 1,2 млн євро на облаштуванні заповідника

Родина з восьми бобрів самостійно створила водно-болотні угіддя в заповіднику Брди, виконавши роботу замість держави. В інших регіонах Чехії бобри створюють проблеми, руйнуючи дамби та знищуючи дерева.

Новини Світу • 14 лютого, 16:48 • 161345 перегляди

У Празі до червня може з’явитися центр повернення українських біженців

У Празі до червня може з'явитися центр Unity Hub для допомоги українським біженцям з поверненням додому. Проект фінансуватимуть спільно Україна, МВС Чехії та ЄС.

Суспільство • 6 лютого, 14:14 • 67428 перегляди

У Німеччині засудили чоловіка за вбивство 9-річної дівчинки з України

37-річний чоловік отримав довічний вирок за вбивство 9-річної дівчинки з України в Німеччині. Злочинець, колишній партнер матері дитини, задушив дівчинку по дорозі до школи після розриву стосунків.

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Інтерес чехів до ситуації в Україні знизився на 14% - до 43% населення. При цьому 73% громадян підтримують дипломатичний тиск на РФ, а 42% схвалюють військову допомогу Україні.

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"Місто-рятівник": Зеленський передав меру Варшави спецвідзнаку від України

Президент України присвоїв Варшаві відзнаку "Місто-рятівник" за допомогу українським біженцям та підтримку України. Нагороду отримав мер міста Рафал Тшасковський під час візиту Зеленського до Польщі.

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Нові залізничні маршрути запускають з України до ЄС: куди тепер можна доїхати потягом

Україна запускає два нових залізничних маршрути до Братислави та Будапешта з 15 грудня. Також збільшується кількість потягів до Варшави та розширюється сполучення із західними областями України.

Суспільство • 21 листопада, 11:30 • 17997 перегляди

Президент Чехії виступає за введення обмежень на деякі види зброї: що пропонується

Петро Павел підтримує введення суворіших обмежень на деякі види зброї в Чехії. Президент пропонує заборонити використання глушників для короткоствольної зброї та розглядає додаткові обмеження.

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Вибори у Грузії: всі, хто проголосував, зможуть безкоштовно відвідати до 30 нічних клубів і барів

Заклади у різних містах Грузії та за кордоном проводять акцію National Election After Party. Виборці з позначкою про голосування отримають безкоштовний вхід та напій у барах та клубах.

Новини Світу • 24 жовтня, 13:29 • 17750 перегляди

Небо над Україною все ще закрите: у Мінрозвитку роз'яснили інформацію про "дозвіл" на міжнародні рейси зі Львова та Києва

Авіакомпанія Supernova Airlines отримала дозвіл на чартерні рейси в ЄС, а не на регулярні міжнародні перевезення з України. Небо над Україною залишається закритим через безпекову ситуацію.

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Авіакомпанія "Нової пошти" отримала дозвіл на міжнародні рейси зі Львова та Києва

Авіакомпанія Supernova Airlines, дочірня компанія "Нової пошти", отримала дозвіл на регулярні міжнародні рейси зі Львова та Києва з 1 листопада. Компанія виконуватиме рейси до Праги з частотою 7 разів на тиждень.

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Прага забороняє нічні паб-тури для груп туристів

Влада Праги заборонила організовані нічні походи пабами для туристичних груп з 22:00 до 6:00. Рішення ухвалене через скарги жителів на шум і сміття та проблеми з безпекою в центрі міста.

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Компанія GSC Game World та Xbox знімуть документальний фільм про розробку S.T.A.L.K.E.R. 2

Українська студія GSC Game World та Xbox створять документальний фільм про розробку гри S. T.A.L.K.E.R. 2 в умовах війни. Стрічка покаже особисті історії розробників, які працювали в зоні бойових дій та пережили переїзд студії до Праги.

Технології • 17 вересня, 18:56 • 101069 перегляди

У Празі через падіння шматка карнизу з будівлі загинув український лікар з Одеси - ЗМІ

У Празі внаслідок падіння шматка карнизу загинув український лікар Віталій Славнов з Одеси. Трагедія сталася під час сильної зливи, поліція розслідує інцидент як заподіяння смерті з недбалості.

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У поїзді до Словаччини збільшують кількість місць у піковий період

З 9 серпня до 15 вересня у вихідні поїзди Мукачево-Кошице курсуватимуть з додатковим вагоном. Це дозволить уникнути дефіциту квитків у пікові періоди та забезпечити зручні пересадки на нічні поїзди до Братислави та Праги.

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Суд у Празі засудив російського "самооборонівця" Франчетті до 5 років в'язниці - ЗМІ

Олександра Франчетті, учасника "самооборони Севастополя", засуджено до 5 років ув'язнення та депортації з Чехії на 10 років.

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"Світ на межі глобального зіткнення": глава чеської розвідки назвав росію, Китай та Іран загрозами для Європи

Міхал Куделка, керівник чеської Служби безпеки, заявив про хитку безпекову ситуацію у світі. Головними загрозами для Європи він назвав Росію, Китай та Іран, а також тероризм, екстремізм та кібератаки.

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Шмигаль зустрівся з прем'єром Чехії Фіалою: обговорили оборонне співробітництво та енергетичні виклики

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль проведе міжурядові консультації з чеськими урядовцями у Празі, де планує обговорити питання постачання боєприпасів, інтеграції до ЄС та НАТО, спільних проектів, інфраструктури, енергетики та підписання двосторонніх угод.

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