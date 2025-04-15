"Світ на межі глобального зіткнення": глава чеської розвідки назвав росію, Китай та Іран загрозами для Європи

Міхал Куделка, керівник чеської Служби безпеки, заявив про хитку безпекову ситуацію у світі. Головними загрозами для Європи він назвав Росію, Китай та Іран, а також тероризм, екстремізм та кібератаки.