Гілларі Клінтон

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21123 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 139691 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 129560 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 127421 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 129425 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193486 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76942 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Трамп позбавив Гарріс, Клінтон і Байдена доступу до секретної інформації

Президент США Дональд Трамп відкликав допуск до секретної інформації у ряду опонентів, включаючи Гарріс, Клінтон і Байдена, а також у членів сім'ї Байдена. Раніше він позбавив доступу Блінкена і Саллівана.

Новини Світу • 22 березня, 14:20 • 31892 перегляди

Порошенко підігрує рф: звинуватив владу в утисках, хоча сам тиснув руку і обіймав путіна - експерт

Заяви Порошенка суперечать його діям та грають на руку путіну, просуваючи російські наративи про недемократичність української влади, вважає експерт.

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Байден підписав контракт з голлівудським агентством: що це означає

Колишній президент США Джо Байден відновив співпрацю з Creative Artists Agency після завершення президентства. Агентство раніше представляло його інтереси та має зв'язки з родиною Обами.

Новини Світу • 4 лютого, 13:01 • 109009 перегляди

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Детектив НАБУ Денисюк оприлюднив внутрішню інформацію про проблеми в Бюро після свого звільнення. Експерт Постернак вважає, що цей випадок викрив системну кризу в антикорупційній системі України.

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Обама, Клінтон і Буш відмовились від інавгураційного обіду Трампа

Обама, Клінтон та Буш-молодший не відвідають традиційний інавгураційний обід новообраного президента Трампа. Всі троє, однак, будуть присутні на церемонії складання присяги.

Новини Світу • 16 січня, 09:55 • 23427 перегляди

Війна в Україні збільшує ризик конфлікту США з ядерною країною - майбутній глава ЦРУ

Джон Реткліфф, кандидат на посаду директора ЦРУ, заявив про зростання ризику конфлікту США з ядерною державою через війну в Україні. Він також назвав поточну ситуацію найскладнішою для нацбезпеки США за всю історію.

Війна • 15 січня, 20:59 • 29355 перегляди

Мішель Обама не буде присутня на інавгурації Трампа

Колишня перша леді США Мішель Обама не відвідає інавгурацію Дональда Трампа 20 січня. Барак Обама, подружжя Бушів та Клінтонів підтвердили свою присутність на церемонії.

Новини Світу • 15 січня, 00:41 • 28677 перегляди

Джо Байден нагородив Папу Римського медаллю "з відзнакою"

Джо Байден нагородив Папу Франциска Президентською медаллю Свободи "з відзнакою". Це перший випадок вручення такої відзнаки від чинного президента США, церемонія відбулась у телефонному режимі через пожежі в Каліфорнії.

Новини Світу • 12 січня, 01:01 • 30291 перегляди

Джо Байден вручив 19 лауреатам Президентську медаль Свободи

Президент США Джо Байден вручив найвищу цивільну відзнаку країни 19 видатним особам. Серед нагороджених - футболіст Мессі, політикиня Гілларі Клінтон, редакторка Vogue Анна Вінтур та інші визначні діячі.

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Голлівудські пари, що зберегли любов: секрети стосунків

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Новини Світу • 31 грудня, 16:15 • 105614 перегляди

Заява Порошенка на весь світ "завершити війну за 24 години" - популізм, який шкодить Україні у світі - захисник

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Угорська розвідка таємно стежила за чиновниками ЄС: що відомо про скандал

Інформаційний офіс Угорщини проводив стеження за представниками OLAF під час їхніх візитів до країни у 2015-2017 роках. Розвідка прослуховувала телефони, обшукувала готельні номери та копіювала дані з ноутбуків європейських чиновників.

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Порошенко поїхав у Вашингтон шкодити Україні: своїм візитом нагадає команді Трампа, як він зливав їх на виборах 2016 року - Олещук

Політичний експерт Петро Олещук заявив, що візит Порошенка до США нагадає республіканцям про втручання у вибори 2016 року. Експерт нагадав про скандал з "чорною книгою" та підтримку Гіларі Клінтон.

Політика • 6 грудня, 09:35 • 19231 перегляди

Трамп обрав нового директора ЦРУ - розвідку США очолить Джон Реткліфф

Дональд Трамп оголосив про призначення Джона Реткліффа на посаду директора ЦРУ у своїй майбутній адміністрації. Реткліфф відомий своєю боротьбою за правду та розслідуванням справи Хілларі Клінтон.

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Трамп обіцяв помститися: у Politico розповіли, хто з американських політиків потрапив у "чорний список"

Politico склало список політиків, яким загрожує помста Трампа у разі його перемоги на виборах. Серед потенційних "жертв" - Байден, Гарріс, Обама, Клінтон та інші опоненти.

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Байден заявив, що Трампа слід "політично" заблокувати

Президент США Джо Байден заявив, що Дональд Трамп становить загрозу демократії і його слід "політично заблокувати". Байден закликав демократів перемогти на виборах 5 листопада, щоб запобігти поверненню Трампа до влади.

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Трамп закликав до відставки та імпічменту Гарріс

Дональд Трамп закликав до відставки Камали Гарріс через проблеми міграції на кордоні з Мексикою. Він також вимагає оголосити їй імпічмент та позбавити права балотуватися на посаду президента.

Новини Світу • 1 жовтня, 01:57 • 20429 перегляди

Опитування від консерваторів показує лідерство Камали Гарріс над Трампом у ключовому штаті

Нове опитування Rasmussen показує лідерство Камали Гарріс над Дональдом Трампом у ключовому штаті Мічиган. У двобої Гарріс підтримують 48% виборців, Трампа - 47%, а з урахуванням третіх партій перевага Гарріс зростає до 3%.

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Гарріс офіційно стала кандидаткою в президенти США від демократів

Віцепрезидентка США Камала Гарріс офіційно висунута кандидаткою в президенти від Демократичної партії. Вона стане другою кольоровою людиною та другою жінкою-номінантом від великої партії в історії США.

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Барак Обама має намір підтримати Камалу Гарріс на президентських виборах у США

Барак Обама планує висловити підтримку Камалі Гарріс як кандидату від Демократичної партії на президентських виборах у США. Колишній президент вже приватно повідомив про це віце-президенту і регулярно контактує з нею.

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FOX News Media пропонує дебати між Трампом і Гарріс 17 вересня

FOX News Media запропонувала провести дебати між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс 17 вересня в Пенсильванії. Трамп заявив про готовність до дебатів, але згодом уточнив, що погодився лише на дебати з Джо Байденом.

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