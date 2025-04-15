Сенатор США Берні Сандерс заявив, що Трамп, Маск та інші олігархи мають залежність від жадібності. Він порівняв їх з наркоманами, які прагнуть все більшого збагачення.
Президент США Дональд Трамп відкликав допуск до секретної інформації у ряду опонентів, включаючи Гарріс, Клінтон і Байдена, а також у членів сім'ї Байдена. Раніше він позбавив доступу Блінкена і Саллівана.
Заяви Порошенка суперечать його діям та грають на руку путіну, просуваючи російські наративи про недемократичність української влади, вважає експерт.
Колишній президент США Джо Байден відновив співпрацю з Creative Artists Agency після завершення президентства. Агентство раніше представляло його інтереси та має зв'язки з родиною Обами.
Детектив НАБУ Денисюк оприлюднив внутрішню інформацію про проблеми в Бюро після свого звільнення. Експерт Постернак вважає, що цей випадок викрив системну кризу в антикорупційній системі України.
Обама, Клінтон та Буш-молодший не відвідають традиційний інавгураційний обід новообраного президента Трампа. Всі троє, однак, будуть присутні на церемонії складання присяги.
Джон Реткліфф, кандидат на посаду директора ЦРУ, заявив про зростання ризику конфлікту США з ядерною державою через війну в Україні. Він також назвав поточну ситуацію найскладнішою для нацбезпеки США за всю історію.
Колишня перша леді США Мішель Обама не відвідає інавгурацію Дональда Трампа 20 січня. Барак Обама, подружжя Бушів та Клінтонів підтвердили свою присутність на церемонії.
Джо Байден нагородив Папу Франциска Президентською медаллю Свободи "з відзнакою". Це перший випадок вручення такої відзнаки від чинного президента США, церемонія відбулась у телефонному режимі через пожежі в Каліфорнії.
Президент США Джо Байден вручив найвищу цивільну відзнаку країни 19 видатним особам. Серед нагороджених - футболіст Мессі, політикиня Гілларі Клінтон, редакторка Vogue Анна Вінтур та інші визначні діячі.
Від Теда Денсона і Мері Стінберген до Джуді та Джеррі Шейндлін - історії найміцніших шлюбів Голлівуду. Зіркові пари діляться секретами, як зберегти кохання протягом десятиліть.
Військовий Олексій "Сталкер" розкритикував заяву Порошенка про можливість зупинити війну за добу. Він нагадав про попередні невдалі "мирні плани" експрезидента, які призвели до трагічних наслідків.
Інформаційний офіс Угорщини проводив стеження за представниками OLAF під час їхніх візитів до країни у 2015-2017 роках. Розвідка прослуховувала телефони, обшукувала готельні номери та копіювала дані з ноутбуків європейських чиновників.
Політичний експерт Петро Олещук заявив, що візит Порошенка до США нагадає республіканцям про втручання у вибори 2016 року. Експерт нагадав про скандал з "чорною книгою" та підтримку Гіларі Клінтон.
Дональд Трамп оголосив про призначення Джона Реткліффа на посаду директора ЦРУ у своїй майбутній адміністрації. Реткліфф відомий своєю боротьбою за правду та розслідуванням справи Хілларі Клінтон.
Politico склало список політиків, яким загрожує помста Трампа у разі його перемоги на виборах. Серед потенційних "жертв" - Байден, Гарріс, Обама, Клінтон та інші опоненти.
Президент США Джо Байден заявив, що Дональд Трамп становить загрозу демократії і його слід "політично заблокувати". Байден закликав демократів перемогти на виборах 5 листопада, щоб запобігти поверненню Трампа до влади.
Дональд Трамп закликав до відставки Камали Гарріс через проблеми міграції на кордоні з Мексикою. Він також вимагає оголосити їй імпічмент та позбавити права балотуватися на посаду президента.
Нове опитування Rasmussen показує лідерство Камали Гарріс над Дональдом Трампом у ключовому штаті Мічиган. У двобої Гарріс підтримують 48% виборців, Трампа - 47%, а з урахуванням третіх партій перевага Гарріс зростає до 3%.
Віцепрезидентка США Камала Гарріс офіційно висунута кандидаткою в президенти від Демократичної партії. Вона стане другою кольоровою людиною та другою жінкою-номінантом від великої партії в історії США.
Барак Обама планує висловити підтримку Камалі Гарріс як кандидату від Демократичної партії на президентських виборах у США. Колишній президент вже приватно повідомив про це віце-президенту і регулярно контактує з нею.
FOX News Media запропонувала провести дебати між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс 17 вересня в Пенсильванії. Трамп заявив про готовність до дебатів, але згодом уточнив, що погодився лише на дебати з Джо Байденом.