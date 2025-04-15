Гілларі Клінтон

Порошенко поїхав у Вашингтон шкодити Україні: своїм візитом нагадає команді Трампа, як він зливав їх на виборах 2016 року - Олещук

Політичний експерт Петро Олещук заявив, що візит Порошенка до США нагадає республіканцям про втручання у вибори 2016 року. Експерт нагадав про скандал з "чорною книгою" та підтримку Гіларі Клінтон.