Байден підписав контракт з голлівудським агентством: що це означає

Колишній президент США Джо Байден підписав контракт із голлівудським агентством талантів з Лос-Анджелеса, що стало важливим кроком у формуванні його кар'єри після президентства, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Підписання знаменує возз'єднання із Creative Artists Agency (CAA), яке раніше представляло його з 2017 по 2020 рік.

"Президент Байден - один із найшанованіших і найвпливовіших голосів Америки у національних та світових справах", - сказав Річард Ловетт, співголова CAA, у своїй заяві.

"Його довічна відданість державній службі - це єдність, оптимізм, гідність та можливості, - сказав Ловетт. - Для нас велика честь знову співпрацювати з ним".

Агентство талантів також має зв'язки з колишнім президентом США Бараком Обамою та колишньою першою леді США Мішель Обамою.

82-річний Байден переважно зберігав мовчання про свої плани після п'ятдесятирічної кар'єри на державній службі, але, залишаючи Білий дім у січні, він запевнив прихильників, сказавши: "Ми залишаємо офіс, ми не залишаємо боротьбу".

Минуло лише два тижні з моменту його звільнення з посади, і немає жодних явних ознак того, що у нього в роботі нова книга чи проект.

Під час своєї попередньої роботи з агентством талантів він опублікував свої мемуари "Обіцяй мені, тату: рік надії, труднощів та мети" (Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose) у 2017 році.

Книга, у якій описувалася втрата його старшого сина Бо, стала бестселером номер один за версією New York Times і надихнула його на книжковий тур American Promise, який багато хто вважає сходинкою до його президентських перегонів 2020 року.

Хоча колишній президент і залишався відносно непомітним, його бачили біля його будинку в Делавері, і він підтримує зв'язок із колишніми помічниками та соратниками. Нещодавно він також став прадідусем, у його онуки Наомі народився син.

Доповнення

Хоча CAA зазвичай співпрацює з великими кінозірками та знаменитостями зі списку А, агенція нерідко також працює з політиками та групами захисту громадських інтересів.

Партнерство Обами з CAA через їхню продюсерську компанію Higher Ground призвело до створення відзначених нагородами фільмів і телешоу, включаючи документальний фільм "Американська фабрика" (American Factory), який був відзначений "Оскаром".

Крім того, колишній кандидат у президенти та держсекретар Гілларі Клінтон підписала контракт із CAA на подання своїх книжкових проектів, включаючи "Важкий вибір" (Hard Choices), у якому описується її перебування на посаді головного дипломата Америки.