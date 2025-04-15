Барак Обама

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20045 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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У Білому домі портрет Обами замінили картиною Трампа після замаху

В Білому домі портрет Барака Обами перемістили у Східну кімнату. На його місце встановили картину Дональда Трампа, на якій він з кулаком догори після замаху.

Новини Світу • 12 квітня, 08:57 • 4930 перегляди

Трамп скасував обмеження Байдена на використання води в душових лійках

Дональд Трамп підписав указ про скасування правила часів Байдена, яке обмежувало потік води з душових лійок. За словами Трампа, він любить приймати душ, щоб подбати про своє волосся.

Новини Світу • 10 квітня, 08:44 • 10520 перегляди

Наука під загрозою: голова Нобелівського комітету попереджає, що тиск на вільні дослідження зростає

Голова Нобелівського комітету висловила занепокоєння через утиски науковців та скорочення фінансування науки. Це відбувається на тлі політичних суперечок і може загрожувати свободі досліджень.

Новини Світу • 24 березня, 09:49 • 30895 перегляди

Вимагає зняти: Трампу не сподобався його портрет у галереї американських лідерів

Дональд Трамп закликав зняти свій портрет у Капітолії Колорадо, назвавши його навмисно спотвореним. Губернатор штату відреагував на це здивуванням.

Новини Світу • 24 березня, 09:32 • 27708 перегляди

Секретна база ЦРУ випадково потрапила до списку продажу урядових будівель - ЗМІ

База ЦРУ у Вірджинії помилково з'явилася у списку продажу урядових будівель від DODGE Ілона Маска. У будівлі зберігається понад 35 000 предметів родини Обами та інші секретні матеріали.

Новини Світу • 9 березня, 15:59 • 27758 перегляди

"Дипломатичну війну завершено": у держдумі рф дали оцінку переговорам в Ер-Ріяді

Голова комітету держдуми рф з міжнародних справ повідомив про завершення "дипломатичної війни" між США та Росією. Держсекретар США заявив про можливе зняття санкцій після врегулювання конфлікту в Україні.

Новини Світу • 18 лютого, 16:50 • 32227 перегляди

Трамп хоче підписати нову ядерну угоду з Іраном

Дональд Трамп заявив про бажання підписати нову ядерну угоду з Іраном, яка дозволить країні мирно розвиватися без ядерної зброї. У 2018 році США вже виходили з подібної угоди, підписаної Обамою у 2015 році.

Новини Світу • 5 лютого, 20:45 • 29209 перегляди

Байден підписав контракт з голлівудським агентством: що це означає

Колишній президент США Джо Байден відновив співпрацю з Creative Artists Agency після завершення президентства. Агентство раніше представляло його інтереси та має зв'язки з родиною Обами.

Новини Світу • 4 лютого, 13:01 • 109009 перегляди

Трамп підписав указ, щоб зробити DOGE Маска офіційнішим

Дональд Трамп підписав указ про перетворення Цифрової служби США в Департамент з питань ефективності уряду під керівництвом Ілона Маска. Новий орган отримає розширені повноваження та має на меті оптимізувати роботу федеральних агентств.

Новини Світу • 21 січня, 07:51 • 26795 перегляди

Забираємо його назад: Трамп про Панамський канал

У своїй інавгураційній промові Дональд Трамп оголосив про плани повернути контроль США над Панамським каналом. Також він має намір перейменувати Мексиканську затоку і повернути колишню назву горі Мак-Кінлі.

Політика • 20 січня, 18:19 • 86969 перегляди

Можливо зневажає? Меланія Трамп не привезла подарунок для Джилл Байден

Під час традиційної зустрічі у Білому домі Меланія Трамп не вручила подарунок Джилл Байден, на відміну від 2017 року. Подружжя Трампів і Байденів обмінялися привітаннями та рукостисканнями.

Новини Світу • 20 січня, 17:06 • 29321 перегляди

Обама спростував чутки про розлучення з дружиною зворушливим привітанням - ЗМІ

Колишній президент США привітав Мішель Обаму з днем народження у соцмережі. Цим він розвіяв усі чутки про проблеми у їхніх стосунках, які виникли через відсутність Мішель на важливих заходах.

Новини Світу • 18 січня, 12:59 • 142586 перегляди

Обама, Клінтон і Буш відмовились від інавгураційного обіду Трампа

Обама, Клінтон та Буш-молодший не відвідають традиційний інавгураційний обід новообраного президента Трампа. Всі троє, однак, будуть присутні на церемонії складання присяги.

Новини Світу • 16 січня, 09:55 • 23427 перегляди

Байден вирішив виключити Кубу зі списку країн-спонсорів тероризму

Адміністрація Байдена планує виключити Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму в рамках угоди про звільнення політв'язнів. Це рішення може бути скасоване після інавгурації нового президента США.

Новини Світу • 15 січня, 00:54 • 45314 перегляди

Мішель Обама не буде присутня на інавгурації Трампа

Колишня перша леді США Мішель Обама не відвідає інавгурацію Дональда Трампа 20 січня. Барак Обама, подружжя Бушів та Клінтонів підтвердили свою присутність на церемонії.

Новини Світу • 15 січня, 00:41 • 28677 перегляди

У Вашингтоні прощаються з Джиммі Картером: хто з президентів США прийшов на церемонію

У Національному соборі Вашингтона проходить церемонія прощання з 39-м президентом США Джиммі Картером. На церемонії присутні Байден, Обама, Буш, Клінтон, Трамп та інші високопоставлені особи.

Політика • 9 січня, 21:22 • 28038 перегляди

Шестиденна церемонія прощання з Джиммі Картером почалася: жалобні заходи відбуватимуться до 9 січня

У Джорджії розпочався шестиденний державний похорон 39-го президента США Джиммі Картера. Церемонія завершиться 9 січня у Вашингтоні, де прощальну промову виголосить Джо Байден, очікується присутність усіх живих експрезидентів.

Новини Світу • 5 січня, 08:00 • 30316 перегляди

Пентагон звільнив в'язня Гуантанамо, який перебував там з першого дня її відриття

Пентагон репатріював до Тунісу 59-річного Рідаха Бін Салеха аль-Язіді, який перебував у в'язниці Гуантанамо з дня її відкриття. Його звільнення є частиною програми Байдена зі скорочення кількості ув'язнених.

Новини Світу • 31 грудня, 07:45 • 34578 перегляди

Трамп обіцяє змінити назву Деналі, найвищої гори Північної Америки, на гору Мак-Кінлі

Дональд Трамп заявив про намір перейменувати найвищу гору Північної Америки Деналі назад на Мак-Кінлі. Гора була перейменована Обамою у 2015 році на честь місцевих жителів.

Новини Світу • 23 грудня, 11:11 • 15407 перегляди

Мішель Обама розповіла про плани на Різдво та труднощі з подарунками для Барака

Колишня перша леді США поділилася планами провести Різдво на Гаваях та розповіла про труднощі з вибором подарунка для Барака. Сімейні традиції Обам залишилися незмінними після виходу з Білого дому.

Новини Світу • 17 грудня, 16:25 • 74011 перегляди

Трамп попри традицію може отримати другий державний візит до Британії: про що йдеться

На виключено можливість другого державного візиту Трампа до Великої Британії через зміну уряду, монарха та перерву між президентствами. Такий випадок був би безпрецедентним, оскільки жоден світовий лідер не отримував два повноцінні державні візити.

Новини Світу • 11 листопада, 12:59 • 18097 перегляди

Камала Гарріс може стати суддею Верховного суду США - ЗМІ

Суддя Соня Сотомайор може піти у відставку, що дозволить Байдену номінувати Гарріс на її місце. Демократи мають більшість у Сенаті до січня, що дає можливість затвердити кандидатуру.

Новини Світу • 9 листопада, 18:34 • 24797 перегляди

Трамп обіцяв помститися: у Politico розповіли, хто з американських політиків потрапив у "чорний список"

Politico склало список політиків, яким загрожує помста Трампа у разі його перемоги на виборах. Серед потенційних "жертв" - Байден, Гарріс, Обама, Клінтон та інші опоненти.

Новини Світу • 6 листопада, 20:34 • 56961 перегляди

У разі перемоги Трампа Європа готується до можливого розриву трансатлантичних відносин - WP

Європейські країни розробляють плани на випадок можливого розриву трансатлантичних відносин при перемозі Трампа. Штаб-квартира ЄС створила спеціальну групу для розробки стратегії реагування.

Новини Світу • 3 листопада, 21:23 • 22623 перегляди

Обама зачитав реп з треку Емінема на мітингу на підтримку Гарріс

Барак Обама продемонстрував навички читання репу на передвиборному мітингу Камали Гарріс у Детройті. Емінем представив колишнього президента, закликавши людей голосувати та наголосивши на важливості свободи слова.

Новини Світу • 23 жовтня, 06:27 • 16459 перегляди

Трамп на першій зустрічі з путіним запитав про постачання зброї Україні - NYT

На саміті G20 у 2017 році Трамп обговорив з путіним постачання зброї Україні, російський диктатор назвав це помилкою.

Політика • 7 жовтня, 02:32 • 118746 перегляди

Обама агітуватиме за Гарріс у ключових штатах - AP

Барак Обама планує підтримати виборчу кампанію Камали Гарріс у важливих штатах США. Експрезидент подорожуватиме країною протягом останніх 27 днів перед виборами, починаючи з Пітсбурга.

Новини Світу • 5 жовтня, 01:57 • 20626 перегляди

Гарріс офіційно стала кандидаткою в президенти США від демократів

Віцепрезидентка США Камала Гарріс офіційно висунута кандидаткою в президенти від Демократичної партії. Вона стане другою кольоровою людиною та другою жінкою-номінантом від великої партії в історії США.

Новини Світу • 2 серпня, 17:42 • 25303 перегляди

Міжнародний день пива: ТОП 20 фактів про хмільний напій

Сьогодні відзначається Міжнародний день пива. Від давніх витоків до сучасних рекордів - дізнайтеся 20 захопливих фактів про третій за популярністю напій у світі після води та чаю.

УНН Lite • 2 серпня, 04:00 • 138427 перегляди

Рейтинг Камали Гарріс зріс до 43% – ЗМІ

Підтримка Камали Гарріс зросла після заяви Байдена про неучасть у виборах. Її рейтинг досяг 48%, особливо серед демократів та афроамериканців, випереджаючи Трампа за ентузіазмом виборців.

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