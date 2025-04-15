Барак Обама

Трамп попри традицію може отримати другий державний візит до Британії: про що йдеться

На виключено можливість другого державного візиту Трампа до Великої Британії через зміну уряду, монарха та перерву між президентствами. Такий випадок був би безпрецедентним, оскільки жоден світовий лідер не отримував два повноцінні державні візити.