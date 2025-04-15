Барак Обама

В Білому домі портрет Барака Обами перемістили у Східну кімнату. На його місце встановили картину Дональда Трампа, на якій він з кулаком догори після замаху.
Дональд Трамп підписав указ про скасування правила часів Байдена, яке обмежувало потік води з душових лійок. За словами Трампа, він любить приймати душ, щоб подбати про своє волосся.
Голова Нобелівського комітету висловила занепокоєння через утиски науковців та скорочення фінансування науки. Це відбувається на тлі політичних суперечок і може загрожувати свободі досліджень.
Дональд Трамп закликав зняти свій портрет у Капітолії Колорадо, назвавши його навмисно спотвореним. Губернатор штату відреагував на це здивуванням.
База ЦРУ у Вірджинії помилково з'явилася у списку продажу урядових будівель від DODGE Ілона Маска. У будівлі зберігається понад 35 000 предметів родини Обами та інші секретні матеріали.
Голова комітету держдуми рф з міжнародних справ повідомив про завершення "дипломатичної війни" між США та Росією. Держсекретар США заявив про можливе зняття санкцій після врегулювання конфлікту в Україні.
Дональд Трамп заявив про бажання підписати нову ядерну угоду з Іраном, яка дозволить країні мирно розвиватися без ядерної зброї. У 2018 році США вже виходили з подібної угоди, підписаної Обамою у 2015 році.
Колишній президент США Джо Байден відновив співпрацю з Creative Artists Agency після завершення президентства. Агентство раніше представляло його інтереси та має зв'язки з родиною Обами.
Дональд Трамп підписав указ про перетворення Цифрової служби США в Департамент з питань ефективності уряду під керівництвом Ілона Маска. Новий орган отримає розширені повноваження та має на меті оптимізувати роботу федеральних агентств.
У своїй інавгураційній промові Дональд Трамп оголосив про плани повернути контроль США над Панамським каналом. Також він має намір перейменувати Мексиканську затоку і повернути колишню назву горі Мак-Кінлі.
Під час традиційної зустрічі у Білому домі Меланія Трамп не вручила подарунок Джилл Байден, на відміну від 2017 року. Подружжя Трампів і Байденів обмінялися привітаннями та рукостисканнями.
Колишній президент США привітав Мішель Обаму з днем народження у соцмережі. Цим він розвіяв усі чутки про проблеми у їхніх стосунках, які виникли через відсутність Мішель на важливих заходах.
Обама, Клінтон та Буш-молодший не відвідають традиційний інавгураційний обід новообраного президента Трампа. Всі троє, однак, будуть присутні на церемонії складання присяги.
Адміністрація Байдена планує виключити Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму в рамках угоди про звільнення політв'язнів. Це рішення може бути скасоване після інавгурації нового президента США.
Колишня перша леді США Мішель Обама не відвідає інавгурацію Дональда Трампа 20 січня. Барак Обама, подружжя Бушів та Клінтонів підтвердили свою присутність на церемонії.
У Національному соборі Вашингтона проходить церемонія прощання з 39-м президентом США Джиммі Картером. На церемонії присутні Байден, Обама, Буш, Клінтон, Трамп та інші високопоставлені особи.
У Джорджії розпочався шестиденний державний похорон 39-го президента США Джиммі Картера. Церемонія завершиться 9 січня у Вашингтоні, де прощальну промову виголосить Джо Байден, очікується присутність усіх живих експрезидентів.
Пентагон репатріював до Тунісу 59-річного Рідаха Бін Салеха аль-Язіді, який перебував у в'язниці Гуантанамо з дня її відкриття. Його звільнення є частиною програми Байдена зі скорочення кількості ув'язнених.
Дональд Трамп заявив про намір перейменувати найвищу гору Північної Америки Деналі назад на Мак-Кінлі. Гора була перейменована Обамою у 2015 році на честь місцевих жителів.
Колишня перша леді США поділилася планами провести Різдво на Гаваях та розповіла про труднощі з вибором подарунка для Барака. Сімейні традиції Обам залишилися незмінними після виходу з Білого дому.
На виключено можливість другого державного візиту Трампа до Великої Британії через зміну уряду, монарха та перерву між президентствами. Такий випадок був би безпрецедентним, оскільки жоден світовий лідер не отримував два повноцінні державні візити.
Суддя Соня Сотомайор може піти у відставку, що дозволить Байдену номінувати Гарріс на її місце. Демократи мають більшість у Сенаті до січня, що дає можливість затвердити кандидатуру.
Politico склало список політиків, яким загрожує помста Трампа у разі його перемоги на виборах. Серед потенційних "жертв" - Байден, Гарріс, Обама, Клінтон та інші опоненти.
Європейські країни розробляють плани на випадок можливого розриву трансатлантичних відносин при перемозі Трампа. Штаб-квартира ЄС створила спеціальну групу для розробки стратегії реагування.
Барак Обама продемонстрував навички читання репу на передвиборному мітингу Камали Гарріс у Детройті. Емінем представив колишнього президента, закликавши людей голосувати та наголосивши на важливості свободи слова.
На саміті G20 у 2017 році Трамп обговорив з путіним постачання зброї Україні, російський диктатор назвав це помилкою.
Барак Обама планує підтримати виборчу кампанію Камали Гарріс у важливих штатах США. Експрезидент подорожуватиме країною протягом останніх 27 днів перед виборами, починаючи з Пітсбурга.
Віцепрезидентка США Камала Гарріс офіційно висунута кандидаткою в президенти від Демократичної партії. Вона стане другою кольоровою людиною та другою жінкою-номінантом від великої партії в історії США.
Сьогодні відзначається Міжнародний день пива. Від давніх витоків до сучасних рекордів - дізнайтеся 20 захопливих фактів про третій за популярністю напій у світі після води та чаю.
Підтримка Камали Гарріс зросла після заяви Байдена про неучасть у виборах. Її рейтинг досяг 48%, особливо серед демократів та афроамериканців, випереджаючи Трампа за ентузіазмом виборців.