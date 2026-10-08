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Померла програмістка, яка забезпечила висадку місії "Аполлон-11" на Місяць

Київ • УНН

 • 1710 перегляди

Маргарет Гамільтон померла у 90 років. Її програмне забезпечення виявило збій і відновило роботу системи перед посадкою на Місяць.

Померла програмістка, яка забезпечила висадку місії "Аполлон-11" на Місяць

Американська програмістка Маргарет Гамільтон, яка очолювала розробку програмного забезпечення для місії "Аполлон-11" (Apollo 11), померла у віці 90 років. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

Деталі

За інформацією видання, про смерть інженерки повідомив у середу Массачусетський технологічний інститут (MIT).

"В епоху, коли такі посади, як інженер-програміст та спеціаліст з комп'ютерних наук, не стали поширеними, Гамільтон, яка померла 30 вересня, навчилась програмувати під керівництвом відомого метеоролога з Массачусетського технологічного інституту. Вона продовжувала вдосконалювати апарат у лабораторії Массачусетського технологічного інституту, розробляючи програмне забезпечення, яке могло виявляти ворожі літаки", – пише видання.

Тож, коли NASA уклало з інститутом контракт на створення бортового програмного забезпечення для місії "Аполлон", Гамільтон скористалась цією можливістю і долучилася до роботи.

"Мене привабила як сама ідея, так і той факт, що цього ніколи раніше не робили. Я була першим програмістом, який приєднався, і першою жінкою, яку вони найняли", – розповіла вона Guardian у 2019 році.

За інформацією видання, у 1969 році, за кілька хвилин до висадки "Аполлон-11" на Місяць, бортовий комп'ютер подав сигнал про надзвичайну ситуацію. Тоді перед командою постало питання, чи потрібно переривати місію. У результаті космічний апарат таки продовжив рух, а програмне забезпечення працювало саме так, як задумували Гамільтон та її команда.

"Швидко стало зрозуміло, що програмне забезпечення не лише інформувало всіх про наявність проблеми, пов’язаної з обладнанням, але й компенсувало її – перезапускало та відновлювало завдання з найвищим пріоритетом. Механізми виявлення та відновлення помилок прийшли на допомогу", – сказала Гамільтон.

У 2016 році президент США Барак Обама вручив їй Президентську медаль Свободи та згадав цей випадок. "У наших астронавтів було небагато часу, але, на щастя, у них була Маргарет Гамільтон", – сказав він.

За наявними даними, у Гамільтон залишилися дочка, зять, двоє онуків та четверо правнуків.

Нагадаємо

Частинка космічного корабля "Аполлон-11", який здійснив подорож на Місяць разом із першими астронавтами, - смужка золотистої термополіамідної стрічки - тепер є центральною деталлю обручки Джона Месіка, менеджера з планування аерокосмічної компанії Lockheed Martin.

Алла Кіосак

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Барак Обама
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