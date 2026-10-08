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Умерла программистка, обеспечившая высадку миссии "Аполлон-11" на Луну

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Маргарет Хэмилтон умерла в возрасте 90 лет. Её программное обеспечение обнаружило сбой и восстановило работу системы перед посадкой на Луну.

Умерла программистка, обеспечившая высадку миссии "Аполлон-11" на Луну

Американская программистка Маргарет Хэмилтон, возглавлявшая разработку программного обеспечения для миссии "Аполлон-11" (Apollo 11), умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

По информации издания, о смерти инженерки в среду сообщил Массачусетский технологический институт (MIT).

"В эпоху, когда такие должности, как инженер-программист и специалист по компьютерным наукам, еще не были распространены, Хэмилтон, умершая 30 сентября, научилась программировать под руководством известного метеоролога из Массачусетского технологического института. Она продолжала совершенствовать аппарат в лаборатории Массачусетского технологического института, разрабатывая программное обеспечение, которое могло обнаруживать вражеские самолеты", — пишет издание.

Поэтому, когда NASA заключило с институтом контракт на создание бортового программного обеспечения для миссии "Аполлон", Хэмилтон воспользовалась этой возможностью и присоединилась к работе.

"Меня привлекли как сама идея, так и тот факт, что раньше этого никогда не делали. Я была первым программистом, который присоединился, и первой женщиной, которую они наняли", — рассказала она Guardian в 2019 году.

По информации издания, в 1969 году, за несколько минут до высадки "Аполлона-11" на Луне, бортовой компьютер подал сигнал о чрезвычайной ситуации. Тогда перед командой встал вопрос, нужно ли прерывать миссию. В результате космический аппарат все же продолжил движение, а программное обеспечение работало именно так, как задумали Хэмилтон и ее команда.

"Быстро стало понятно, что программное обеспечение не только информировало всех о наличии проблемы, связанной с оборудованием, но и компенсировало ее — перезапускало и восстанавливало задачу с наивысшим приоритетом. Механизмы обнаружения и восстановления после ошибок пришли на помощь", — сказала Хэмилтон.

В 2016 году президент США Барак Обама вручил ей Президентскую медаль Свободы и упомянул этот случай. "У наших астронавтов было немного времени, но, к счастью, у них была Маргарет Хэмилтон", — сказал он.

По имеющимся данным, у Хэмилтон остались дочь, зять, двое внуков и четверо правнуков.

Напомним

Частица космического корабля "Аполлон-11", совершившего путешествие на Луну вместе с первыми астронавтами, — полоска золотистой термополиимидной ленты — теперь является центральной деталью обручального кольца Джона Месика, менеджера по планированию аэрокосмической компании Lockheed Martin.

Алла Киосак

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