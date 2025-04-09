Глава Нобелевского комитета выразила обеспокоенность из-за притеснений ученых и сокращения финансирования науки. Это происходит на фоне политических споров и может угрожать свободе исследований.
Дональд Трамп призвал снять свой портрет в Капитолии Колорадо, назвав его намеренно искаженным. Губернатор штата отреагировал на это удивлением.
База ЦРУ в Вирджинии ошибочно появилась в списке продажи правительственных зданий от DODGE Илона Маска. В здании хранится более 35 000 предметов семьи Обамы и другие секретные материалы.
Председатель комитета госдумы рф по международным делам сообщил о завершении «дипломатической войны» между США и Россией. Госсекретарь США заявил о возможном снятии санкций после урегулирования конфликта в Украине.
Дональд Трамп заявил о желании подписать новое ядерное соглашение с Ираном, которое позволит стране мирно развиваться без ядерного оружия. В 2018 году США уже выходили из подобного соглашения, подписанного Обамой в 2015 году.
Бывший президент США Джо Байден возобновил сотрудничество с Creative Artists Agency после завершения президентства. Агентство ранее представляло его интересы и имеет связи с семьей Обамы.
Дональд Трамп подписал указ о преобразовании Цифровой службы США в Департамент по вопросам эффективности правительства под руководством Илона Маска. Новый орган получит расширенные полномочия и имеет целью оптимизировать работу федеральных агентств.
В своей инаугурационной речи Дональд Трамп объявил о планах вернуть контроль США над Панамским каналом. Также он намерен переименовать Мексиканский залив и вернуть прежнее название горе Мак-Кинли.
Во время традиционной встречи в Белом доме Мелания Трамп не вручила подарок Джилл Байден, в отличие от 2017 года. Супруги Трампов и Байденов обменялись поздравлениями и рукопожатиями.
Бывший президент США поздравил Мишель Обаму с днем рождения в социальных сетях. Этим он развеял все слухи о проблемах в их отношениях, которые возникли из-за отсутствия Мишель на важных мероприятиях.
Обама, Клинтон и Буш-младший не посетят традиционный инаугурационный обед новоизбранного президента Трампа. Все трое, однако, будут присутствовать на церемонии принятия присяги.
Администрация Байдена планирует исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма в рамках соглашения об освобождении политзаключенных. Это решение может быть отменено после инаугурации нового президента США.
Бывшая первая леди США Мишель Обама не посетит инаугурацию Дональда Трампа 20 января. Барак Обама, супруги Буш и Клинтоны подтвердили свое присутствие на церемонии.
В Национальном соборе Вашингтона проходит церемония прощания с 39-м президентом США Джимми Картером. На церемонии присутствуют Байден, Обама, Буш, Клинтон, Трамп и другие высокопоставленные лица.
В Джорджии начались шестидневные государственные похороны 39-го президента США Джимми Картера. Церемония завершится 9 января в Вашингтоне, где прощальную речь произнесет Джо Байден, ожидается присутствие всех живых экс-президентов.
Пентагон репатриировал в Тунис 59-летнего Ридаха Бин Салеха аль-Язиди, который находился в тюрьме Гуантанамо со дня ее открытия. Его освобождение является частью программы Байдена по сокращению количества заключенных.
Дональд Трамп заявил о намерении переименовать самую высокую гору Северной Америки Денали обратно на Мак-Кинли. Гора была переименована Обамой в 2015 году в честь местных жителей.
Бывшая первая леди США поделилась планами провести Рождество на Гавайях и рассказала о трудностях с выбором подарка для Барака. Семейные традиции Обам остались неизменными после выхода из Белого дома.
На исключена возможность второго государственного визита Трампа в Великобританию из-за смены правительства, монарха и перерыва между президентствами. Такой случай был бы беспрецедентным, поскольку ни один мировой лидер не получал два полноценных государственных визита.
Судья Соня Сотомайор может уйти в отставку, что позволит Байдену номинировать Харрис на её место. Демократы имеют большинство в Сенате до января, что даёт возможность утвердить кандидатуру.
Politico составило список политиков, которым грозит месть Трампа в случае его победы на выборах. Среди потенциальных "жертв" - Байден, Харрис, Обама, Клинтон и другие оппоненты.
Европейские страны разрабатывают планы на случай возможного разрыва трансатлантических отношений при победе Трампа. Штаб-квартира ЕС создала специальную группу для разработки стратегии реагирования.
Барак Обама продемонстрировал навыки чтения рэпа на предвыборном митинге Камалы Харрис в Детройте. Эминем представил бывшего президента, призвав людей голосовать и подчеркнув важность свободы слова.
На саммите G20 в 2017 году Трамп обсудил с путиным поставки оружия Украине, российский диктатор назвал это ошибкой.
Барак Обама планирует поддержать избирательную кампанию Камалы Харрис в важных штатах США. Экс-президент будет путешествовать по стране в течение последних 27 дней перед выборами, начиная с Питсбурга.
Вице-президент США Камала Харрис официально выдвинута кандидатом в президенты от Демократической партии. Она станет вторым цветным человеком и второй женщиной-номинантом от большой партии в истории США.
Сегодня отмечается Международный день пива. От древних истоков до современных рекордов - узнайте 20 увлекательных фактов о третьем по популярности напитке в мире после воды и чая.
Поддержка Камалы Харрис выросла после заявления Байдена о неучастии в выборах. Ее рейтинг достиг 48%, особенно среди демократов и афроамериканцев, опережая Трампа по энтузиазму избирателей.
Барак и Мишель Обама выразили полную поддержку Камале Харрис как кандидату в президенты США. Бывший президент заявил, что они сделают все возможное для ее победы на выборах в ноябре.
Барак Обама планирует выразить поддержку Камале Харрис как кандидату от Демократической партии на президентских выборах в США. Бывший президент уже частным образом сообщил об этом вице-президенту и регулярно контактирует с ней.