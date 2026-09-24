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The Washington Post

Большая шумиха, но сдержанные ожидания — СМИ о встрече Трампа и Си в Белом доме

Киев • УНН

 • 1012 просмотра

Трамп принял Си в Белом доме для обсуждения торговли, Тайваня, технологий и безопасности. Лидеры призвали сохранять стабильность и диалог.

Большая шумиха, но сдержанные ожидания — СМИ о встрече Трампа и Си в Белом доме
Трамп принимает Си в Белом доме. Фото: AP

В четвер президент США Дональд Трамп принял в Белом доме председателя КНР Си Цзиньпина. Ожидается, что этот пышный государственный саммит будет иметь больше символического значения, чем практического содержания, поскольку оба лидера стремятся продемонстрировать стабильность отношений, несмотря на ряд сложных проблем, таких как искусственный интеллект, торговля, вопрос Тайваня и ситуация вокруг Ирана, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Вопрос Тайваня — пожалуй, самый сложный из всех — обсуждался во время двусторонней встречи. Как сообщило официальное китайское информационное агентство «Синьхуа» вскоре после завершения переговоров, Си призвал США выступить против «независимости Тайваня». Белый дом не сразу опубликовал собственное сообщение о содержании этой беседы.

Ожидалось, что на этой неделе Си Цзиньпин будет настаивать на прекращении продаж оружия Тайваню со стороны США. После визита в Китай в мае Трамп заявил, что приостановил реализацию пакета вооружений для Тайваня стоимостью около 14 миллиардов долларов, назвав это «очень хорошим рычагом влияния на переговорах».

Такой шаг вызвал обеспокоенность у некоторых азиатских союзников США и даже среди однопартийцев Трампа — республиканцев: они опасаются, что президент может поддаться искушению ослабить поддержку Тайбэя со стороны Вашингтона в обмен на экономические выгоды в отношениях с Китаем. Китай давно заявляет о своих территориальных правах на Тайвань — остров с демократическим устройством, который полагается на поддержку США для противодействия угрозам со стороны Пекина. Несмотря на поддержку Тайваня, США традиционно избегают официальной позиции по вопросу независимости острова.

Трамп вместе с супругой встретил кортеж Си возле Белого дома и сразу заявил о "большой дружбе"24.09.26, 18:01 • 14128 просмотров

Ранее в тот же день в Белом доме Трамп подчеркнул свою «по-настоящему замечательную дружбу» с Си и отметил, что два государства достигли значительного прогресса в торговых отношениях после его майской поездки в Китай.

«Во время этого визита мы также обсудим насущные вопросы безопасности, технологий и „суперинтеллекта“», — сказал Трамп, используя собственный термин для обозначения искусственного интеллекта. — «Решения, которые мы примем в этих сферах сегодня, могут способствовать миру и процветанию на долгие десятилетия».

Выступая после Трампа, Си заявил, что конкуренция между США и Китаем должна быть «здоровой». По его словам, американские компании приветствуются в Китае, и он надеется, что «к китайским компаниям здесь, в Соединенных Штатах, будут относиться справедливо».

США и Китай должны "придерживаться линии отсутствия конфликта" — Си24.09.26, 19:23 • 2502 просмотра

Си также отметил, что вооруженные силы обеих стран должны поддерживать регулярный диалог для совершенствования механизмов предотвращения кризисных ситуаций.

«Ловушку Фукидида можно преодолеть», — сказал он, имея в виду научную теорию, согласно которой существует риск перерастания соперничества между усиливающимся государством и уже состоявшейся мировой державой в открытый конфликт. Этот саммит — первый визит Си в Вашингтон более чем за десять лет — стал второй в этом году встречей лидеров двух крупнейших экономик мира.

Для Трампа, который любит церемонии и ценит связи с влиятельными лидерами, этот визит является не только возможностью для дипломатии высокого уровня, но и вопросом национального престижа. Президент США стремился ответить взаимностью на пышный прием, устроенный ему в Китае в мае.

Однако ни один американский телеканал не транслировал выступления Трампа и Си в прямом эфире; вещатели совместно отказались предоставлять видеоматериалы в знак протеста против запрета Белого дома на участие в мероприятиях представителей CNN, MSNBC и Politico.

В среду вечером Трамп встретил Си на летном поле, где была расстелена красная дорожка. По данным телеканала C-SPAN, отслеживающего мероприятия с участием президента, это был первый случай, когда президент США лично встречал иностранного лидера на авиабазе Эндрюс после того, как Барак Обама приветствовал Папу Франциска в 2015 году.

В четверг, после выступлений, лидеры наблюдали за военной церемонией и показательным полётом авиации в Розовом саду; на крыше Овального кабинета рядом с флагами США развевались китайские флаги. После этого состоялась запланированная двусторонняя встреча.

Издание отмечает, что тёплое отношение Трампа к Си может осложнить его предвыборную риторику накануне ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс, во время которых республиканцы рискуют потерять своё незначительное большинство, а избирателей всё больше беспокоят инфляция и война с Ираном.

В течение многих месяцев президент называл демократов "коммунистами", пытаясь представить их как радикалов, однако в четверг он поприветствовал Си — председателя Коммунистической партии Китая — как близкого личного друга.

Антонина Туманова

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