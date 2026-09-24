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The Washington Post

Велика помпа, але стримані очікування - ЗМІ про зустріч Трампа та Сі у Білому домі

Київ • УНН

 • 528 перегляди

Трамп прийняв Сі у Білому домі для обговорення торгівлі, Тайваню, технологій і безпеки. Лідери закликали зберігати стабільність та діалог.

Велика помпа, але стримані очікування - ЗМІ про зустріч Трампа та Сі у Білому домі
Трамп приймає Сі у Білому домі. Фото: AP

У четвер президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі голову КНР Сі Цзіньпіна. Цей пишний державний саміт, як очікується, матиме більше символічного значення, ніж практичного змісту, адже обидва лідери прагнуть продемонструвати стабільність відносин попри низку складних проблем, таких як штучний інтелект, торгівля, питання Тайваню та ситуація навколо Ірану, передає УНН із посиланням на Reuters.

Питання Тайваню — мабуть, найскладніше з усіх — порушувалося під час двосторонньої зустрічі. Як повідомило офіційне китайське інформагентство "Сіньхуа" невдовзі після завершення переговорів, Сі закликав США виступити проти "незалежності Тайваню". Білий дім не одразу оприлюднив власне повідомлення про зміст цієї розмови.

Очікувалося, що цього тижня Сі Цзіньпін наполягатиме на припиненні продажу зброї Тайваню з боку США. Після візиту до Китаю в травні Трамп заявив, що призупинив реалізацію пакету озброєнь для Тайваню вартістю близько 14 мільярдів доларів, назвавши це "дуже хорошим важелем впливу на переговорах".

Такий крок викликав занепокоєння в деяких азійських союзників США і навіть серед однопартійців Трампа — республіканців: вони побоюються, що президент може піддатися спокусі послабити підтримку Тайбея з боку Вашингтона в обмін на економічні вигоди у відносинах із Китаєм. Китай давно заявляє про свої територіальні права на Тайвань — острів із демократичним устроєм, який покладається на підтримку США для протидії загрозам з боку Пекіна. Попри підтримку Тайваню, США традиційно уникають офіційної позиції щодо питання незалежності острова.

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Раніше того ж дня в Білому домі Трамп наголосив на своїй "справді чудовій дружбі" із Сі та зазначив, що дві держави досягли значного прогресу в торговельних відносинах після його травневої поїздки до Китаю.

"Під час цього візиту ми також обговоримо нагальні питання безпеки, технологій та "суперінтелекту"", — сказав Трамп, вживаючи власний термін для позначення штучного інтелекту. — "Рішення, які ми ухвалимо в цих сферах сьогодні, можуть сприяти миру та процвітанню на довгі десятиліття".

Виступаючи після Трампа, Сі заявив, що конкуренція між США та Китаєм має бути "здоровою". За його словами, американські компанії вітаються в Китаї, і він сподівається, що "до китайських компаній тут, у Сполучених Штатах, ставитимуться справедливо".

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Сі також зазначив, що збройні сили обох країн повинні підтримувати регулярний діалог для покращення механізмів запобігання кризовим ситуаціям.

"Пастку Фукідіда можна подолати", — сказав він, маючи на увазі наукову теорію, згідно з якою існує ризик переростання суперництва між державою, що посилюється, і вже усталеною світовою потугою у відкритий конфлікт. Цей саміт — перший візит Сі до Вашингтона за понад десять років — став другою цьогорічною зустріччю лідерів двох найбільших економік світу.

Для Трампа, який любить церемонії та цінує зв’язки з впливовими лідерами, цей візит є не лише можливістю для дипломатії високого рівня, а й питанням національного престижу. Президент США прагнув відповісти взаємністю на пишний прийом, влаштований йому в Китаї у травні.

Однак жоден американський телеканал не транслював виступи Трампа та Сі в прямому ефірі; мовники спільно відмовилися надавати відеоматеріали на знак протесту проти заборони Білого дому на участь у заходах представників CNN, MSNBC та Politico.

У середу ввечері Трамп зустрів Сі на льотному полі, де було розстелено червону доріжку. За даними телеканалу C-SPAN, що відстежує події за участю президента, це був перший випадок, коли президент США особисто зустрічав іноземного лідера на авіабазі Ендрюс після того, як Барак Обама вітав Папу Франциска у 2015 році.

У четвер, після виступів, лідери спостерігали за військовою церемонією та показовим польотом авіації в Рожевому саду; на даху Овального кабінету поруч із прапорами США майоріли китайські прапори. Після цього відбулася запланована двостороння зустріч.

Видання зауважує, що тепле ставлення Трампа до Сі може ускладнити його передвиборчу риторику напередодні листопадових проміжних виборів до Конгресу, під час яких республіканці ризикують втратити свою незначну більшість, а виборці дедалі більше переймаються інфляцією та війною з Іраном.

Протягом багатьох місяців президент називав демократів "комуністами", намагаючись представити їх як радикалів, проте в четвер він привітав Сі — голову Комуністичної партії Китаю — як близького особистого друга.

Антоніна Туманова

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