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Зеленський назвав саміт G20 у США "однією з найкращих" можливостей для зустрічі з путіним

Київ • УНН

 • 1494 перегляди

Зеленський вважає саміт G20 у Маямі можливістю для результативної зустрічі України, США та росії. Кремль опрацьовує запрошення путіна.

Зеленський назвав саміт G20 у США "однією з найкращих" можливостей для зустрічі з путіним

Президент України Володимир Зеленський вважає, що саміт G20 у Маямі в США може надати "одну з найкращих" можливостей для тристоронньої зустрічі між Україною, Сполученими Штатами та росією "з реальним результатом". Про це він заявив журналістам під час брифінгу у Нью-Йорку у ніч на 24 вересня, пише УНН.

Проговорювали з американською стороною питання, чи може бути такий формат G20, чи готова Україна зустрічатися. Я вважаю, що це одна з найкращих можливостей, яка запропонована американською стороною, президентом Трампом щодо G20, мені здається, це 12 грудня. Я вважаю, що це потенційна можливість, коли може бути тристороння зустріч з реальним результатом

- зазначив Зеленський.

"Поясню чому. Тому що перше - це Трамп, це президент, впливовий, номер один. Друга історія - це "двадцятка", тобто це говорить, що це не тільки Європа, яка подобається або дратує путіна, це up to him. Але тут важливо, що це наші партнери, європейці, і тут важливо, що тут є представники і Близького Сходу й інших країн, і Китай, і Індія. (…) Тобто це така, на мій погляд, можлива атмосфера, де може бути результат. Безумовно, Україна буде підтримувати, якщо буде такий формат і буде відповідна домовленість", - наголосив Президент.

Доповнення

Ця заява пролунала після того, як державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон запросив главу кремля володимира путіна на саміт G20.

кремль схвалив запрошення путіна на саміт G20. Речник кремля дмитро пєсков заявив спочатку, що москва дипломатичними каналами пропрацює пропозицію володимиру путіну відвідати саміт G20 у Маямі. А згодом уточнив, що поки передчасно говорити про поїздку путіна на G20 та зустріч з Дональдом Трампом.

Представник кремля зазначив, що рішення про відповідь на запрошення путіна на саміт G20 "буде опрацьовано і буде вже потім ухвалено відповідне рішення".

"У будь-якому випадку росія має на увазі продовжувати свою участь у роботі "двадцятки" та всіх форумів, які в цих рамках проходять", - додав пєсков.

Зеленський і путін востаннє особисто зустрічалися в Парижі в грудні 2019 року під час переговорів у Нормандському форматі за посередництва Франції та Німеччини.

Юлія Шрамко

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Володимир Путін
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Індія
Нью-Йорк
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Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки