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The Guardian

Ворог атакував Одесу - пошкоджено лікарню, школу та житлові будинки

Київ • УНН

 • 780 перегляди

У ніч на 24 вересня ворог атакував Одесу. Пошкоджені медичний, освітній заклади та житлові будинки, на місцях працюють служби.

Ворог атакував Одесу - пошкоджено лікарню, школу та житлові будинки

Ворог у ніч на четвер, 24 вересня, атакував Одесу. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок ударів ошкоджений медичний та освітній заклади.

Згодом Лисак уточнив, що внаслідок ворожої атаки на місто також пошкоджені житлові будинки.

Усі відповідні служби на місцях. Розгортаються оперативні штаби для допомоги людям

- зазначив начальник Одеської МВА.

Нагадаємо

Кількість постраждалих в Одесі внаслідок російської атаки 18 вересня збільшилась до 10 людей, серед яких 2 рятувальники.

Ворог атакував адмінбудівлю в центрі Одеси: пожежа охопила кілька поверхів, відомо про 5 поранених18.09.26, 17:42 • 4819 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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