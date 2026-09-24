Ворог атакував Одесу - пошкоджено лікарню, школу та житлові будинки

Ворог у ніч на четвер, 24 вересня, атакував Одесу. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, інформує УНН.

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За його словами, внаслідок ударів ошкоджений медичний та освітній заклади.

Згодом Лисак уточнив, що внаслідок ворожої атаки на місто також пошкоджені житлові будинки.

Усі відповідні служби на місцях. Розгортаються оперативні штаби для допомоги людям - зазначив начальник Одеської МВА.

Нагадаємо

Кількість постраждалих в Одесі внаслідок російської атаки 18 вересня збільшилась до 10 людей, серед яких 2 рятувальники.

Ворог атакував адмінбудівлю в центрі Одеси: пожежа охопила кілька поверхів, відомо про 5 поранених