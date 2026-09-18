Кількість постраждалих від атаки рф на Одесу зросла до 10 людей

Кількість постраждалих в Одесі внаслідок російської атаки 18 вересня збільшилась до 10 людей, серед яких 2 рятувальники. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Окупанти влучили в 11-поверхову адміністративну будівлю, але люди на момент атаки перебували в укритті, що зберегло їх життя.

Через деякий час росія повторно завдала удару, коли на місці працювали рятувальники та інші оперативні служби. Наразі їх життю нічого не загрожує. На місці працювали психологи ДСНС. Понад 70 вогнеборців ліквідовували наслідки цієї атаки