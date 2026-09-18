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Кількість постраждалих від атаки рф на Одесу зросла до 10 людей

Київ • УНН

 • 1966 перегляди

Внаслідок російської атаки на адмінбудівлю в центрі Одеси постраждали 10 людей, зокрема двоє рятувальників. Понад 70 вогнеборців ліквідовували наслідки.

Кількість постраждалих від атаки рф на Одесу зросла до 10 людей

Кількість постраждалих в Одесі внаслідок російської атаки 18 вересня збільшилась до 10 людей, серед яких 2 рятувальники. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі

Окупанти влучили в 11-поверхову адміністративну будівлю, але люди на момент атаки перебували в укритті, що зберегло їх життя.

Через деякий час росія повторно завдала удару, коли на місці працювали рятувальники та інші оперативні служби. Наразі їх життю нічого не загрожує. На місці працювали психологи ДСНС. Понад 70 вогнеборців ліквідовували наслідки цієї атаки

- йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо

російська армія вдарила по центру Одеси 18 вересня. Пошкоджено адмінбудівлю, пожежа охопила кілька поверхів. Спочатку повідомлялось про 5 постраждалих.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніУНН-Одеса
Вибухи
Евакуація
Пожежі
російська пропаганда
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Одеса