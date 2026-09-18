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"Залишали позиції, кидали майно". Третій корпус Білецького паралізував елітний підрозділ РФ "Рубікон"

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Під час операції "Вівальді" українські військові завдали втрат підрозділу БПЛА "Рубікон". Росіяни перекинули його з Лимансько-Борівського напрямку.

"Залишали позиції, кидали майно". Третій корпус Білецького паралізував елітний підрозділ РФ "Рубікон"

У Третьому армійському корпусі заявили, що під час наступальної операції "Вівальді" у північній частині Донецької області вдалося завдати втрат елітному російському підрозділу БПЛА "Рубікон", через що його зняли з Лимансько-Борівського напрямку, передає УНН із посиланням на ТСН.

Бійці Третього армійського корпусу під час наступальної операції "Вівальді" завдали втрат елітному російському підрозділу БПЛА. Командування противника було змушене зняти "Рубікон" з Лимансько-Борівського напрямку. Раніше "Рубікон" перекинули сюди як на пріоритетний напрямок.

Бійці Трійки вивели з ладу систему управління "Рубікона": знищили його логістику, склади боєприпасів, точки зльоту дронів, новостворені підрозділи, а також досвідчених операторів БПЛА. Росіяни втратили змогу швидко поповнювати підрозділ ресурсами й підготовленим особовим складом.

Втрачаючи особовий склад і техніку та не маючи змоги розгорнутися через українські РЕБ і ППО, ворог почав залишати позиції, кидаючи майно. Щоб зберегти те, що лишилося від підрозділу, російське командування вирішило перекинути "Рубікон" на інший напрямок.

Лілія Подоляк

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