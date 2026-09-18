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В Україні переглянуть чисельність чиновників і кількість заступників міністрів

Київ • УНН

 • 3918 перегляди

Прем’єр Сергій Корецький анонсував скорочення вакантних посад і аналіз дублювання функцій у держорганах. Також переглянуть цифровізацію та навчання службовців.

В Україні переглянуть чисельність чиновників і кількість заступників міністрів

Прем'єр Сергій Корецький заявив, що прийнято рішення переглянути чисельність працівників центральних органів виконавчої влади - зайві вакантні посади скоротять, а також переглянуть кількість заступників міністрів, передає УНН.

Деталі

За словами Корецького, буде проведено комплексний аналіз системи державного управління — де є дублювання функцій, зайві процеси та резерви для оптимізації. Окремий напрям — цифровізація.

Проаналізуємо цифрове врядування та автоматизацію внутрішніх процесів у центральних органах виконавчої влади. Держава не повинна витрачати час і ресурси на процеси, які можна зробити швидшими та простішими за допомогою цифрових інструментів 

- зазначив прем'єр.

Корецький наголосив, що прийнято рішення переглянути чисельність працівників центральних органів виконавчої влади.

Зайві вакантні посади скоротимо. Також переглянемо кількість заступників міністрів та заступників керівників ЦОВВ. Після детального аналізу буде визначено об’єктивну потребу в чисельності працівників відповідно до реального обсягу завдань і функцій держави 

- додав прем'єр.

Окремий фокус, за словами Корецького, освіта та професійний розвиток у державному управлінні.

Будуть змінені підходи до професійного навчання державних службовців відповідно до сучасних потреб держави. Відповідальність за реалізацію цих заходів лежить на відповідних міністерствах та центральних органах виконавчої влади. Керівники отримали відповідні доручення. Координацію та контроль за виконанням доручень буде здійснювати Державний секретар Кабінету Міністрів Костянтин Мар’євич 

- резюмував прем'єр.

У проєкті Бюджету-2027 на оборону передбачено 4,8 трлн гривень, майже 44% ВВП - Корецький15.09.26, 22:42 • 2872 перегляди

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Кабінет Міністрів України