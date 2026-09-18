В Україні переглянуть чисельність чиновників і кількість заступників міністрів

Прем'єр Сергій Корецький заявив, що прийнято рішення переглянути чисельність працівників центральних органів виконавчої влади - зайві вакантні посади скоротять, а також переглянуть кількість заступників міністрів, передає УНН.

За словами Корецького, буде проведено комплексний аналіз системи державного управління — де є дублювання функцій, зайві процеси та резерви для оптимізації. Окремий напрям — цифровізація.

Проаналізуємо цифрове врядування та автоматизацію внутрішніх процесів у центральних органах виконавчої влади. Держава не повинна витрачати час і ресурси на процеси, які можна зробити швидшими та простішими за допомогою цифрових інструментів

Корецький наголосив, що прийнято рішення переглянути чисельність працівників центральних органів виконавчої влади.

Зайві вакантні посади скоротимо. Також переглянемо кількість заступників міністрів та заступників керівників ЦОВВ. Після детального аналізу буде визначено об’єктивну потребу в чисельності працівників відповідно до реального обсягу завдань і функцій держави

Окремий фокус, за словами Корецького, освіта та професійний розвиток у державному управлінні.

Будуть змінені підходи до професійного навчання державних службовців відповідно до сучасних потреб держави. Відповідальність за реалізацію цих заходів лежить на відповідних міністерствах та центральних органах виконавчої влади. Керівники отримали відповідні доручення. Координацію та контроль за виконанням доручень буде здійснювати Державний секретар Кабінету Міністрів Костянтин Мар’євич