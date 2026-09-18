На Київщині внаслідок ворожого удару постраждали п'ятеро людей, зокрема троє дітей

$44.660.0651.240.21
ukenru
17:24 • 6728 перегляди
Білий дім підтверджує, що Трамп сьогодні підпише закон про "пекельні санкції" проти рф - журналіст
15:58 • 23823 перегляди
Шовковський, тир і вимагання 250 тис. доларів - що відомо про справу, де фігурує екстренер "Динамо"Video
Ексклюзив
18 вересня, 14:32 • 25193 перегляди
Сказ у собак і котів: перші ознаки та що робити, якщо вас укусила тварина
18 вересня, 13:49 • 16113 перегляди
В Україні переглянуть чисельність чиновників і кількість заступників міністрів
Ексклюзив
18 вересня, 13:22 • 22829 перегляди
Без GPS і постійного зв’язку: як ШІ змінює роботу дронів та ракетPhotoVideo
Ексклюзив
18 вересня, 10:36 • 26231 перегляди
БЕБ не може самостійно розширювати поняття Податкового кодексу і встановлювати нові правила оподаткування - юрист
18 вересня, 09:54 • 17671 перегляди
Україна отримала від ЄС 3,3 млрд євро на закупівлю ракет і дронів
18 вересня, 09:09 • 16460 перегляди
Війська рф вдарили по електричці на Харківщині, двоє людей зазнали серйозних травм
18 вересня, 07:30 • 17765 перегляди
У Польщі третій день поспіль призупиняють роботу аеропортів на тлі російських атак на Україну
18 вересня, 02:25 • 30215 перегляди
Трамп запропонує путіну економічні угоди до завершення війни рф проти України - NYT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
2.4м/с
70%
750мм
Популярнi новини
Ціна на російську нафту вперше з квітня перевищила $120 за барель через зростання попиту у Китаї - Reuters18 вересня, 12:35 • 5592 перегляди
Лужний назвав склад юнацької збірної на товариський турнір в Іспанії14:49 • 10024 перегляди
UFC 331 у Лос-Анджелесі: головні бої та кард турніруVideo14:57 • 13575 перегляди
"Залишали позиції, кидали майно". Третій корпус Білецького паралізував елітний підрозділ РФ "Рубікон"16:05 • 11075 перегляди
Які фільми підійдуть у осінні вечори: ТОП-10 кінострічокPhoto16:16 • 10242 перегляди
Публікації
Які фільми підійдуть у осінні вечори: ТОП-10 кінострічокPhoto16:16 • 10257 перегляди
Шовковський, тир і вимагання 250 тис. доларів - що відомо про справу, де фігурує екстренер "Динамо"Video15:58 • 23831 перегляди
UFC 331 у Лос-Анджелесі: головні бої та кард турніруVideo14:57 • 13587 перегляди
Сказ у собак і котів: перші ознаки та що робити, якщо вас укусила тварина
Ексклюзив
18 вересня, 14:32 • 25199 перегляди
Без GPS і постійного зв’язку: як ШІ змінює роботу дронів та ракетPhotoVideo
Ексклюзив
18 вересня, 13:22 • 22834 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Ліндсі Грем
Александар Вучич
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Угорщина
Київська область
Реклама
УНН Lite
Із антигероя в героя - голкіпер “Оболоні” Федорівський став другим воротарем в історії УПЛ, який відзначився голом з гриVideo16:55 • 3668 перегляди
Лужний назвав склад юнацької збірної на товариський турнір в Іспанії14:49 • 10035 перегляди
Зірка Disney Деббі Раян розповіла про травму мозку, яка змінила її життя17 вересня, 00:05 • 66542 перегляди
Барак Обама оплакує домашнього улюбленця, який помер після 13 років проживання у родиніPhoto16 вересня, 23:05 • 70015 перегляди
Племінниці Тревіса Келсі вигадали особливе ім'я для Тейлор Свіфт після її весілля з футболістом16 вересня, 22:06 • 62337 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Truth Social
Bild
Фільм

На Київщині внаслідок ворожого удару постраждали п'ятеро людей, зокрема троє дітей

Київ • УНН

 • 7926 перегляди

російські дрони атакували Фастівський район 18 вересня. Поранені п’ятеро людей, пошкоджені будинки й автомобіль.

На Київщині внаслідок ворожого удару постраждали п'ятеро людей, зокрема троє дітей

Вранці 18 вересня армія Росії атакувала дронами Фастівський район Київської області, внаслідок чого поранень зазнали п'ятеро людей. Троє потерпілих – діти. Про це повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко, пише УНН.

На жаль, внаслідок ранкової атаки ворожих дронів на Фастівщині постраждало 5 людей, серед них троє дітей. У дітей зафіксовані акубаротравма та гострі реакції на стрес. Усі троє госпіталізовані до лікарні

- йдеться у повідомленні.

Серед дорослих жінка отримала гостру реакцію на стрес. Чоловік отримав термічні опіки, осколкове поранення та різану рану стопи.

Він також був госпіталізований до лікарні. Вся необхідна медична допомога надається.

Внаслідок атаки один приватний будинок зруйновано, ще один пошкоджено. Також пошкоджено автомобіль.

російська атака вщент зруйнувала торговельний центр у Запоріжжі - нові кадри наслідків18.09.26, 01:40 • 30518 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніКиївська область
Вибухи
Війна в Україні
Київська область