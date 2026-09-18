На Київщині внаслідок ворожого удару постраждали п'ятеро людей, зокрема троє дітей
Київ • УНН
російські дрони атакували Фастівський район 18 вересня. Поранені п’ятеро людей, пошкоджені будинки й автомобіль.
Вранці 18 вересня армія Росії атакувала дронами Фастівський район Київської області, внаслідок чого поранень зазнали п'ятеро людей. Троє потерпілих – діти. Про це повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко, пише УНН.
На жаль, внаслідок ранкової атаки ворожих дронів на Фастівщині постраждало 5 людей, серед них троє дітей. У дітей зафіксовані акубаротравма та гострі реакції на стрес. Усі троє госпіталізовані до лікарні
Серед дорослих жінка отримала гостру реакцію на стрес. Чоловік отримав термічні опіки, осколкове поранення та різану рану стопи.
Він також був госпіталізований до лікарні. Вся необхідна медична допомога надається.
Внаслідок атаки один приватний будинок зруйновано, ще один пошкоджено. Також пошкоджено автомобіль.
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