Удар БпЛА по Києву: поранено чоловіка, пошкоджено будівлю
Київ • УНН
У Подільському районі Києва дрон влучив у нежитлову будівлю, чоловіка госпіталізували. У Святошинському районі уламки впали біля школи.
Ввечері у четвер, 17 вересня, ворог завдав удару по Києву. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, інформує УНН.
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За його словами, внаслідок атаки БпЛА один чоловік постраждав.
В Подільському районі влучання сталося в нежитлову будівлю. Пораненого медики госпіталізували
Раніше він розповів, що у Святошинському районі Києва уламки БпЛА впали біля однієї зі шкіл. Обійшлося без пожежі та постраждалих.
Нагадаємо
В ніч на 17 вересня ворог завдав комбінованої атаки на Київ. Поранено 20 людей. У трьох районах столиці пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та інфраструктуру.
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