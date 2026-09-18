Удар БпЛА по Києву: поранено чоловіка, пошкоджено будівлю

Ввечері у четвер, 17 вересня, ворог завдав удару по Києву. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, інформує УНН.

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За його словами, внаслідок атаки БпЛА один чоловік постраждав.

В Подільському районі влучання сталося в нежитлову будівлю. Пораненого медики госпіталізували - констатував Кличко.

Раніше він розповів, що у Святошинському районі Києва уламки БпЛА впали біля однієї зі шкіл. Обійшлося без пожежі та постраждалих.

Нагадаємо

В ніч на 17 вересня ворог завдав комбінованої атаки на Київ. Поранено 20 людей. У трьох районах столиці пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та інфраструктуру.

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