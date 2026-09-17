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До 12 років за ґратами за створення “кол-центрів” - закон набере чинності у п’ятницю
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До 12 років за ґратами за створення “кол-центрів” - закон набере чинності у п’ятницю

Київ • УНН

 • 1064 перегляди

Закон посилює покарання за електронно-комунікаційне шахрайство та діяльність кол-центрів до 12 років ув’язнення. Він набуде чинності 18 вересня.

До 12 років за ґратами за створення “кол-центрів” - закон набере чинності у п’ятницю

Закон про посилення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство та діяльність шахрайських "кол-центрів", який передбачатиме за це покарання до 12 років за ґратами, набере чинності у п’ятницю, 18 вересня. Про це передає УНН з посиланням на "Голос України". 

"Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування", - йдеться у перехідних положеннях до законопроєкту

Проєкт закону було опубліковано сьогодні, 17 вересня, у парламентській газеті "Голос України", тому, відповідно, чинності він набирає у п’ятницю, 18 вересня. 

Відповідно до законопроєкту, який у середу, 16 вересня, був підписаний Президентом України Володимиром Зеленським, та ухвалений Верховною Радою того ж дня, передбачається посилення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство та діяльність шахрайських кол-центрів. 

Згідно з документом, створення електронно-комунікаційної шахрайської організованої групи або керівництво такою організованою групою чи її структурною частиною - караються позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. 

Участь в електронно-комунікаційній шахрайській організованій групі особи, яка усвідомлювала протиправний характер діяльності такої організованої групи, - карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої. 

Надання засобів, послуг, інформації та інше сприяння діяльності електронно-комунікаційної шахрайської організованої групи особою, яка усвідомлювала протиправний характер діяльності такої організованої групи, але не є її учасником, - карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої. 

Умисне залучення іншої особи до участі в електронно-комунікаційній шахрайській організованій групі або до сприяння її діяльності шляхом пропонування роботи, винагороди, надання послуг чи в інший спосіб, а так само поширення інформації з метою такого залучення, вчинені особою, яка усвідомлювала протиправний характер діяльності такої організованої групи, - караються позбавленням волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією майна або без такої. 

Пропонується встановити, що від кримінальної відповідальності звільнятимуться особи, які до повідомлення їм про підозру у вчиненні цього кримінального правопорушення добровільно повідомили правоохоронний орган про створення або діяльність такої організованої групи та активно сприяла викриттю осіб, які її створили, керували нею або брали участь у її діяльності, чи припиненню діяльності такої організованої групи. 

У законі вказується, що під електронно-комунікаційною шахрайською організованою групою слід розуміти об'єднання трьох або більше осіб, попередньо організованих для систематичного заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою з використанням електронних комунікацій, учасники якого діють відповідно до узгодженого плану та розподілу функцій. 

Діяльність електронно-комунікаційної шахрайської організованої групи, крім іншого, може включати збирання, зберігання, обробку або використання персональних даних, інформації, що становить банківську таємницю, реквізитів платіжних інструментів, індивідуальної облікової інформації, кодів автентифікації чи іншої інформації, що використовується для вчинення шахрайства. 

Рада посилила відповідальність за шахрайські кол-центри - закон ухвалено в цілому16.09.26, 12:36 • 14167 переглядiв

Нагадаємо 

Верховна Рада ухвалила  за основу законопроєкт №16013 для посилення захисту банківських рахунків громадян від кібершахрайства. Документ передбачає кримінальну відповідальність за передачу карток і доступу до рахунків. 

Павло Башинський

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