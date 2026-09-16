США вирішують, якою буде ключова ставка: що це означає для долара та світових ринків

Федеральна резервна система (ФРС) США 16 вересня завершує дводенне засідання, від якого інвестори очікують першого підвищення ставки з липня 2023 року. Рішення оприлюднять о 21:00 за київським часом.

Напередодні ринки практично заклали у ціни підвищення ставки на 25 базисних пунктів — до діапазону 3,75 – 4,00%. Водночас для інвесторів не менш важливими за саме рішення стануть оновлені економічні прогнози ФРС, так званий dot plot та риторика голови регулятора Кевіна Ворша щодо подальших кроків.

Що це означає для ринків зокрема та світової економіки загалом, пояснює УНН.

Що відомо про рішення ФРС перед засіданням

На попередньому засіданні 28 – 29 липня Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку залишив ставку без змін у діапазоні 3,50 – 3,75%. Це було п’яте поспіль рішення про збереження ставки у 2026 році. Водночас розкол усередині ФРС посилився: троє членів комітету виступили за підвищення ставки на 25 базисних пунктів.

За півтора місяця баланс ризиків помітно змінився. Серпневі дані щодо інфляції виявилися стійкішими, ніж очікували прихильники паузи, а ціни на нафту через загострення на Близькому Сході перевищили 100 доларів за барель. Додатковим аргументом на користь жорсткішої політики став сильний ринок праці. У результаті ф’ючерсний ринок напередодні засідання оцінював імовірність підвищення ставки приблизно у 90 – 93%.

Опитування Reuters також зафіксувало різкий розворот очікувань. Після останніх даних 86 зі 101 економіста, або 85%, прогнозували підвищення ставки на чверть процентного пункту. Ще тижнем раніше більшість респондентів очікували, що ФРС залишить її без змін. Така швидка переоцінка показує, наскільки чутливим став ринок до будь-яких сигналів про інфляцію.

Як змінилися прогнози щодо економіки США

Ключовим документом вересневого засідання стане новий Summary of Economic Projections. Попередній прогноз, оприлюднений у червні, вже показав помітний зсув у сторону жорсткішої монетарної політики. Тоді ФРС знизила прогноз зростання реального ВВП США у 2026 році з 2,4% до 2,2%, але водночас різко підвищила очікування щодо інфляції.

Медіанний прогноз інфляції за індексом PCE на 2026 рік у червні був підвищений з 2,7% до 3,6%, а базової PCE — з 2,7% до 3,3%. Прогноз безробіття, навпаки, дещо покращили: з 4,4% до 4,3%. Одночасно члени ФРС підняли медіанну оцінку ставки на кінець 2026 року з 3,4% до 3,8%.

Відтоді інфляційні ризики не зникли. Серпневий індекс споживчих цін зріс на 0,4% за місяць, а базовий CPI — на 0,3%. Ціни виробників також залишилися високими, тоді як дорожча енергія створює ризик нового перенесення витрат у споживчі ціни. Саме тому ринки чекатимуть, чи підніме ФРС прогноз PCE та чи зміститься dot plot у бік більшої кількості підвищень у 2026 – 2027 роках.

Як рішення вплине на долар і світові ринки

Для валютного ринку саме підвищення ставки на 25 базисних пунктів уже значною мірою враховане в котируваннях. Долар напередодні рішення торгується поблизу багатотижневих максимумів проти низки валют, а індекс долара перебуває близько 99,6 пункту. Тому реалізація очікуваного сценарію може дати американській валюті лише помірний імпульс.

Набагато важливішим стане сигнал щодо майбутньої траєкторії ставок. Якщо ФРС покаже, що готова до кількох наступних підвищень, дохідності американських держоблігацій можуть залишитися високими, а долар – отримати додаткову підтримку. Якщо ж Ворш наголосить, що нинішній крок — разова реакція на інфляцію, ринок може почати фіксувати прибуток за довгими позиціями в доларі. Валютні аналітики Danske Bank також очікують певного зміцнення долара у разі підвищення ставки, хоча значна частина такого рішення вже врахована ринком.

Для фондових ринків вища ставка означає дорожче фінансування для бізнесу і вищу альтернативну дохідність облігацій. Це тисне насамперед на компанії з високими оцінками та великими потребами у капіталі. Напередодні засідання дохідність 10-річних казначейських облігацій США тестувала рівень 5%, тоді як S&P 500 відступив від серпневого історичного максимуму.

Водночас реакція акцій не обов’язково буде однозначно негативною. Якщо підвищення ставки супроводжуватиметься прогнозами стійкого зростання економіки та контрольованої інфляції, частина інвесторів може сприйняти це як сигнал, що ФРС не бачить безпосередньої загрози рецесії. Для золота ж жорсткіша політика зазвичай є стримувальним чинником через сильніший долар і вищі дохідності, хоча геополітичний попит на захисні активи зараз частково компенсує цей ефект.

Для ринків, що розвиваються, жорсткіша ФРС традиційно означає дорожче доларове фінансування і вищу конкуренцію за капітал з боку американських активів.

Для України, своєю чергою, прямий вплив на готівковий курс долара обмежений режимом керованої гнучкості та валютними інтервенціями НБУ. Однак опосередкований ефект може проявлятися через пару "євро-долар", вартість зовнішніх запозичень, ціни на сировину та глобальний апетит інвесторів до ризику. Триваліше утримання високих ставок у США також підвищує вартість капіталу у світі, що має значення для майбутнього відновлення України та приватних інвестицій.

Що кажуть аналітики

Великі міжнародні банки напередодні засідання переважно змістилися у бік сценарію підвищення ставки. Goldman Sachs, JPMorgan, HSBC і Deutsche Bank очікують кроку на 25 базисних пунктів. В HSBC вказують, що відсутність прогресу в боротьбі з інфляцією схилила баланс на користь підвищення. JPMorgan також звертає увагу на поєднання високої інфляції, подорожчання енергії та зростання дохідностей облігацій.

Водночас серед аналітиків немає єдності щодо того, чи починає ФРС новий цикл посилення політики. Goldman Sachs, наприклад, очікує, що у 2027 році регулятор знову перейде до зниження ставки, хоча пізніше, ніж прогнозувалося раніше. Натомість понад половина економістів в останньому опитуванні Reuters вважають, що до кінця березня 2027 року ФРС проведе щонайменше ще одне підвищення.

Тому головна інтрига вересневого засідання полягає вже не лише у тому, чи змінить ФРС ставку на 25 базисних пунктів. Ринок намагатиметься зрозуміти, чи стане цей крок початком нового циклу боротьби з інфляцією, чи короткою корекцією після тривалої паузи. Від відповіді залежатимуть як курс долара та динаміка американських індексів, так і вартість глобального фінансування, потоки капіталу на ринки, що розвиваються, та ціни на сировину.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, долар різко зріс після натяку голови ФРС на можливе підвищення ставок.