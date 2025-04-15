JPMorgan Chase

Трамп не відмовиться від тарифного плану, шукаючи способи заспокоїти партнерів. Союзники б’ють на сполох через можливі наслідки для економіки та цін.
Глава Центробанку Греції Янніс Стурнарас заявив, що торгова війна матиме вплив на економічне зростання Європи. Мита можуть призвести до зниження інфляції нижче цільових показників ЄЦБ.
Євросоюз розглядає відповідні заходи проти США через нові мита Трампа. Брюссель може націлитися на американські послуги, такі як банки і технологічні компанії.
Лутнік Кантор Фіцджеральд рекомендував купувати акції Tesla, попри падіння на 5% за п'ять днів. Після заяви акції впали ще на 1,7%, до $231,75.
Технологічні гіганти планують збільшити капітальні витрати на інфраструктуру ШІ на 55% порівняно з 2024 роком. Meta, Microsoft та Alphabet очікують, що інвестиції окупляться в довгостроковій перспективі, незважаючи на сумніви інвесторів.
росія перевела $5 млрд через американські банки до Туреччини під виглядом фінансування АЕС "Аккую". США заморозили додаткові $2 млрд у JPMorgan, але Білий дім заблокував їх конфіскацію через турецький фактор.
Нафта Brent впала до $77,97 після заклику Трампа до ОПЕК знизити ціни для послаблення росії. Трамп погрожує санкціями та пропонує зустріч з путіним для обговорення війни в Україні.
Eton Venture Services оцінила статки Каньє Веста у 2,77 млрд доларів на 2025 рік. Оцінка базується на музичному портфоліо та правах на бренд Yeezy після втрати контракту з Adidas у 2022 році.
Ціни на нафту Brent і WTI знизились на 0,5% після досягнення багатомісячних максимумів. Падіння запасів нафти в США та нові санкції проти РФ впливають на світовий ринок.
Ціни на нафту Brent і WTI зросли на 0,9% через низькі температури та зростаючий попит на паливо. За три тижні Brent подорожчала на 6%, WTI - на 7%, також впливають санкції проти росії та Ірану.
Світові банки прогнозують зниження доходів від торгівлі валютою на 9% і ставками на 17% в порівнянні з минулим роком. Coalition Greenwich очікує подальше падіння доходів від торгівлі ставками до 2026 року.
Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах США акції Trump Media зросли на 30%, а Tesla - на 15%. Ринкові індекси досягли історичних максимумів на тлі очікувань зниження податків.
Російський суд арештував $156 млн американського банку JPMorgan Chase за позовами ВТБ. ВТБ вимагає стягнути збитки, яких зазнав через блокування закордонних активів після вторгнення рф в Україну.
Boeing призначив Роберта Ортберга новим генеральним директором з 8 серпня. Компанія повідомила про збиток у 1,4 млрд доларів у другому кварталі через проблеми з безпекою та якістю.
Росія стикається з економічними викликами через війну в Україні. Інфляція досягла 9%, Центробанк підвищив ключову ставку до 18%, а військові витрати стали основним фактором економічного зростання.
Американський банк Mercury повідомив про припинення підтримки рахунків українських підприємців. Банк більше не обслуговуватиме компанії, засновники яких мають паспорти України та ряду інших країн.