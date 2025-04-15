JPMorgan Chase

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18439 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 130150 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 123901 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125336 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124115 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127268 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 190624 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76718 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163968 перегляди

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Трамп непохитний у питанні мит: прагне "змінити тканину" США

Трамп не відмовиться від тарифного плану, шукаючи способи заспокоїти партнерів. Союзники б’ють на сполох через можливі наслідки для економіки та цін.

Новини Світу • 8 квітня, 07:07 • 5576 перегляди

У ЄЦБ попереджають: мита Трампа можуть сповільнити зростання єврозони до 1%

Глава Центробанку Греції Янніс Стурнарас заявив, що торгова війна матиме вплив на економічне зростання Європи. Мита можуть призвести до зниження інфляції нижче цільових показників ЄЦБ.

Економіка • 7 квітня, 08:49 • 11728 перегляди

ЄС готує відповідь на удар по великим технологічним компаніям і банкам США через мега-мита Трампа - ЗМІ

Євросоюз розглядає відповідні заходи проти США через нові мита Трампа. Брюссель може націлитися на американські послуги, такі як банки і технологічні компанії.

Економіка • 1 квітня, 18:30 • 14955 перегляди

Акції Tesla впали після того, як міністр торгівлі США закликав їх купувати

Лутнік Кантор Фіцджеральд рекомендував купувати акції Tesla, попри падіння на 5% за п'ять днів. Після заяви акції впали ще на 1,7%, до $231,75.

Економіка • 20 березня, 15:10 • 27257 перегляди

Meta, Microsoft та Alphabet планують витратити $228 млрд на тлі інвестицій у ШІ

Технологічні гіганти планують збільшити капітальні витрати на інфраструктуру ШІ на 55% порівняно з 2024 роком. Meta, Microsoft та Alphabet очікують, що інвестиції окупляться в довгостроковій перспективі, незважаючи на сумніви інвесторів.

Економіка • 7 лютого, 07:53 • 28591 перегляди

москва має 2 млрд доларів, заморожені в банку JPMorgan, США не знають, що з цим робити - WSJ

росія перевела $5 млрд через американські банки до Туреччини під виглядом фінансування АЕС "Аккую". США заморозили додаткові $2 млрд у JPMorgan, але Білий дім заблокував їх конфіскацію через турецький фактор.

Новини Світу • 3 лютого, 00:23 • 36368 перегляди

Нафта дешевшає на тлі повторного заклику Трампа до ОПЕК знизити ціни

Нафта Brent впала до $77,97 після заклику Трампа до ОПЕК знизити ціни для послаблення росії. Трамп погрожує санкціями та пропонує зустріч з путіним для обговорення війни в Україні.

Війна • 27 січня, 07:58 • 36708 перегляди

Каньє Вест знову став мільярдером

Eton Venture Services оцінила статки Каньє Веста у 2,77 млрд доларів на 2025 рік. Оцінка базується на музичному портфоліо та правах на бренд Yeezy після втрати контракту з Adidas у 2022 році.

УНН Lite • 24 січня, 15:14 • 115046 перегляди

Нафта дешевшає після досягнення багатомісячного максимуму: що відбувається на ринку

Ціни на нафту Brent і WTI знизились на 0,5% після досягнення багатомісячних максимумів. Падіння запасів нафти в США та нові санкції проти РФ впливають на світовий ринок.

Економіка • 16 січня, 11:53 • 22773 перегляди

Ціни на нафту зростають через збільшення попиту на паливо

Ціни на нафту Brent і WTI зросли на 0,9% через низькі температури та зростаючий попит на паливо. За три тижні Brent подорожчала на 6%, WTI - на 7%, також впливають санкції проти росії та Ірану.

Економіка • 10 січня, 09:24 • 25315 перегляди

Макротрейдери Волл-стріт готуються до найгіршого року з часів пандемії - Bloomberg

Світові банки прогнозують зниження доходів від торгівлі валютою на 9% і ставками на 17% в порівнянні з минулим роком. Coalition Greenwich очікує подальше падіння доходів від торгівлі ставками до 2026 року.

Економіка • 29 листопада, 10:45 • 17199 перегляди

Акції Trump Media та Tesla зросли після другої перемоги Трампа на виборах

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах США акції Trump Media зросли на 30%, а Tesla - на 15%. Ринкові індекси досягли історичних максимумів на тлі очікувань зниження податків.

Економіка • 6 листопада, 13:17 • 26052 перегляди

У рф суд ухвалив заарештувати 156 мільйонів доларів американського банку JPMorgan Chase

Російський суд арештував $156 млн американського банку JPMorgan Chase за позовами ВТБ. ВТБ вимагає стягнути збитки, яких зазнав через блокування закордонних активів після вторгнення рф в Україну.

Новини Світу • 11 жовтня, 14:00 • 14210 перегляди

Boeing призначає нового CEO на тлі звіту про значний збиток

Boeing призначив Роберта Ортберга новим генеральним директором з 8 серпня. Компанія повідомила про збиток у 1,4 млрд доларів у другому кварталі через проблеми з безпекою та якістю.

Економіка • 31 липня, 15:56 • 39341 перегляди

Інфляція в Росії досягла 9% на тлі війни в Україні

Росія стикається з економічними викликами через війну в Україні. Інфляція досягла 9%, Центробанк підвищив ключову ставку до 18%, а військові витрати стали основним фактором економічного зростання.

Війна • 27 липня, 01:03 • 104695 перегляди

Американський банк Mercury припинив обслуговування рахунків українських підприємців

Американський банк Mercury повідомив про припинення підтримки рахунків українських підприємців. Банк більше не обслуговуватиме компанії, засновники яких мають паспорти України та ряду інших країн.

Економіка • 23 липня, 00:26 • 105904 перегляди