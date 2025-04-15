JPMorgan Chase

Ціни на нафту зростають через збільшення попиту на паливо

Ціни на нафту Brent і WTI зросли на 0,9% через низькі температури та зростаючий попит на паливо. За три тижні Brent подорожчала на 6%, WTI - на 7%, також впливають санкції проти росії та Ірану.