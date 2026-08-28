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Суд Нью-Йорка схвалив фінансову угоду Bank of America щодо позову постраждалих від дій Епштейна

Київ • УНН

 • 1588 перегляди

Жінки, які постраждали від Джеффрі Епштейна, отримають $72,5 млн за мировою угодою з Bank of America. Суд відхилив заперечення трьох позивачок.

Суд Нью-Йорка схвалив фінансову угоду Bank of America щодо позову постраждалих від дій Епштейна

У Нью-Йорку федеральний суд погодив остаточне затвердження мирової угоди на суму 72,5 мільйона доларів між фінансовою установою Bank of America та жінками, які постраждали від дій Джеффрі Епштейна. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Окружний суддя Джед Ракофф під час слухань заявив, що досягнуті домовленості забезпечать позивачкам вагому компенсацію та часткове відновлення справедливості. Одночасно суд відхилив заперечення трьох обвинувачок щодо надто широкого характеру умов угоди, які передбачають відмову від подальших претензій.

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Також було відхилено претензії щодо невідповідності позовів інших учасниць колективного звернення вимогам головної позивачки під псевдонімом Джейн Доу. Позивачка зазначала, що зазнавала систематичного насильства з боку фінансиста у період з 2011 по 2019 рік, а кошти за це перераховувалися через рахунки у зазначеній банківській установі.

Судовий розгляд стосувався звинувачень на адресу банківської системи у проігнорованих фінансових операціях, пов'язаних із діяльністю Епштейна. Більшість сумнівних транзакцій здійснювалася вже після того, як фінансист у 2008 році визнав вину у злочинах та був узятий на облік.

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Представники Bank of America під час підписання мирової угоди у березні заявили, що установа не сприяла вчиненню злочинів, пов'язаних із торгівлею людьми. Раніше адвокати позивачок також уклали аналогічні фінансові угоди з іншими великими банками – JPMorgan Chase на 290 мільйонів доларів та Deutsche Bank на 75 мільйонів доларів.

Фінансист Джеффрі Епштейн помер у камері слідчого ізолятора в Нью–Йорку в серпні 2019 року під час очікування судового процесу. За офіційними висновками судово–медичної експертизи, причиною смерті стало самогубство.

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Степан Гафтко

Світ
Джеффрі Епштайн
Bank of America
Deutsche Bank
JPMorgan Chase
Reuters
Нью-Йорк