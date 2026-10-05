ЗСУ отримають роботизований комплекс Varkhan - технічні характеристики та сильні сторони на полі бою

ЗСУ отримають роботизований комплекс Varkhan - технічні характеристики та сильні сторони на полі бою

ЗСУ отримають роботизований комплекс Varkhan - технічні характеристики та сильні сторони на полі бою

ЗСУ отримають роботизований комплекс Varkhan - технічні характеристики та сильні сторони на полі бою

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