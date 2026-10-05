ЗСУ отримають роботизований комплекс Varkhan - технічні характеристики та сильні сторони на полі бою
Київ • УНН
Український НРК Varkhan перевозить сотні кілограмів вантажів на десятки кілометрів. Комплекс має повний привід, змінні акумулятори та кілька систем управління.
Міністерство оборони кодифікувало і допустило до постачання Збройним Силам України наземний роботизований комплекс (НРК) Varkhan. Він призначений для виконання широкого спектру військових логістичних місій: доставка озброєння, боєприпасів, обладнання, устаткування тощо, передає УНН із посиланням на Міноборони.
Тактико-технічні характеристики (ТТХ) НРК Varkhan
НРК Varkhan виготовили на українському оборонному підприємстві на запити військових, які потребують відповідної техніки для виконання логістичних завдань. Інженери реалізували у конструкції всі вимоги захисників.
Наземна роботизована платформа Varkhan – максимально універсальна, надійна і витривала. Побудована на повнопривідному шасі з колісною базою 4×4, залежною підвіскою та кліренсом понад 200 мм. Конструкція забезпечує прохідність і дає змогу комплексу впевнено пересуватися складним рельєфом, в умовах важкого бездоріжжя, трясовини, піску.
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Платформа обладнана швидкоз’ємними акумуляторами, завдяки чому може виконувати місії безперервно.
Сильні сторони комплексу Varkhan на полі бою
Наземний роботизований комплекс Varkhan підтвердив високі тактико-технічні характеристики під час випробувань. Його можливостей вдосталь, щоб перевозити сотні кілограмів вантажів на кілька десятків кілометрів. Крім того, НРК Varkhan має кілька систем зв’язку/управління.
Комплекс Varkhan відповідає вимогам сучасної війни високої інтенсивності:
- безперервна робота;
- надійні витривалі вузли і агрегати;
- зрозумілий алгоритм управління;
- доступність запчастин і витратних матеріалів;
- високі тактико-технічні характеристики;
- широкі логістичні можливості;
- простота в обслуговуванні.
НРК Varkhan є складовою екосистеми комплексних рішень. До неї входять наземні станції керування T-Bone, антени, щогли, ретранслятори й поворотні механізми.
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