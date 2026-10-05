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ЗСУ отримають роботизований комплекс Varkhan - технічні характеристики та сильні сторони на полі бою

Київ • УНН

 • 8212 перегляди

Український НРК Varkhan перевозить сотні кілограмів вантажів на десятки кілометрів. Комплекс має повний привід, змінні акумулятори та кілька систем управління.

ЗСУ отримають роботизований комплекс Varkhan - технічні характеристики та сильні сторони на полі бою

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до постачання Збройним Силам України наземний роботизований комплекс (НРК) Varkhan. Він призначений для виконання широкого спектру військових логістичних місій: доставка озброєння, боєприпасів, обладнання, устаткування тощо, передає УНН із посиланням на Міноборони.

Тактико-технічні характеристики (ТТХ) НРК Varkhan

НРК Varkhan виготовили на українському оборонному підприємстві на запити військових, які потребують відповідної техніки для виконання логістичних завдань. Інженери реалізували у конструкції всі вимоги захисників.

Наземна роботизована платформа Varkhan – максимально універсальна, надійна і витривала. Побудована на повнопривідному шасі з колісною базою 4×4, залежною підвіскою та кліренсом понад 200 мм. Конструкція забезпечує прохідність і дає змогу комплексу впевнено пересуватися складним рельєфом, в умовах важкого бездоріжжя, трясовини, піску. 

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Платформа обладнана швидкоз’ємними акумуляторами, завдяки чому може виконувати місії  безперервно.

Сильні сторони комплексу Varkhan на полі бою

Наземний роботизований комплекс Varkhan підтвердив високі тактико-технічні характеристики під час випробувань. Його можливостей вдосталь, щоб перевозити сотні кілограмів вантажів на кілька десятків кілометрів. Крім того, НРК Varkhan має кілька систем зв’язку/управління. 

Комплекс Varkhan відповідає вимогам сучасної війни високої інтенсивності:

  • безперервна робота;
    • надійні витривалі вузли і агрегати;
      • зрозумілий алгоритм управління;
        • доступність запчастин і витратних матеріалів;
          • високі тактико-технічні характеристики;
            • широкі логістичні можливості;
              • простота в обслуговуванні.

                НРК Varkhan є складовою екосистеми комплексних рішень. До неї входять наземні станції керування T-Bone, антени, щогли, ретранслятори й поворотні механізми. 

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                Нагадаємо

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                Антоніна Туманова

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