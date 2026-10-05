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ВСУ получат роботизированный комплекс Varkhan — технические характеристики и сильные стороны на поле боя

Киев • УНН

 • 12728 просмотра

Украинский НРК Varkhan перевозит сотни килограммов грузов на десятки километров. Комплекс имеет полный привод, сменные аккумуляторы и несколько систем управления.

ВСУ получат роботизированный комплекс Varkhan — технические характеристики и сильные стороны на поле боя

Министерство обороны кодифицировало и допустило к поставкам Вооружённым силам Украины наземный роботизированный комплекс (НРК) Varkhan. Он предназначен для выполнения широкого спектра военных логистических миссий: доставки вооружения, боеприпасов, оборудования, оснащения и тому подобного, передаёт УНН со ссылкой на Минобороны.

Тактико-технические характеристики (ТТХ) НРК Varkhan

НРК Varkhan изготовили на украинском оборонном предприятии по запросам военнослужащих, которым необходима соответствующая техника для выполнения логистических задач. Инженеры реализовали в конструкции все требования защитников.

Наземная роботизированная платформа Varkhan — максимально универсальная, надёжная и выносливая. Построена на полноприводном шасси с колёсной формулой 4×4, зависимой подвеской и клиренсом более 200 мм. Конструкция обеспечивает проходимость и позволяет комплексу уверенно передвигаться по сложному рельефу, в условиях тяжёлого бездорожья, болотистой местности и песка. 

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Платформа оснащена быстросъёмными аккумуляторами, благодаря чему может выполнять миссии  непрерывно.

Сильные стороны комплекса Varkhan на поле боя

Наземный роботизированный комплекс Varkhan подтвердил высокие тактико-технические характеристики во время испытаний. Его возможностей достаточно, чтобы перевозить сотни килограммов грузов на несколько десятков километров. Кроме того, НРК Varkhan имеет несколько систем связи/управления. 

Комплекс Varkhan соответствует требованиям современной войны высокой интенсивности:

  • непрерывная работа;
    • надёжные выносливые узлы и агрегаты;
      • понятный алгоритм управления;
        • доступность запасных частей и расходных материалов;
          • высокие тактико-технические характеристики;
            • широкие логистические возможности;
              • простота в обслуживании.

                НРК Varkhan является составной частью экосистемы комплексных решений. В неё входят наземные станции управления T-Bone, антенны, мачты, ретрансляторы и поворотные механизмы. 

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                Сочетание этих продуктов позволяет формировать комплексные решения для управления беспилотными системами и обеспечения стабильной связи.

                Напомним

                Ранее Минобороны кодифицировало разведывательно-ударный НРК "Змій міні ударний".  Его проектировали совместно с инженерами одной из наиболее эффективных боевых бригад Сил обороны и изготовили с учётом опыта более чем четырёх лет войны и анализа боевого применения наземных дронов на поле боя.

                Антонина Туманова

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