ВСУ получат роботизированный комплекс Varkhan — технические характеристики и сильные стороны на поле боя

Министерство обороны кодифицировало и допустило к поставкам Вооружённым силам Украины наземный роботизированный комплекс (НРК) Varkhan. Он предназначен для выполнения широкого спектра военных логистических миссий: доставки вооружения, боеприпасов, оборудования, оснащения и тому подобного, передаёт УНН со ссылкой на Минобороны.

Тактико-технические характеристики (ТТХ) НРК Varkhan

НРК Varkhan изготовили на украинском оборонном предприятии по запросам военнослужащих, которым необходима соответствующая техника для выполнения логистических задач. Инженеры реализовали в конструкции все требования защитников.

Наземная роботизированная платформа Varkhan — максимально универсальная, надёжная и выносливая. Построена на полноприводном шасси с колёсной формулой 4×4, зависимой подвеской и клиренсом более 200 мм. Конструкция обеспечивает проходимость и позволяет комплексу уверенно передвигаться по сложному рельефу, в условиях тяжёлого бездорожья, болотистой местности и песка.

Украинский бронепикап Gyurza-01 разрешили поставлять армии: что может и умеет универсальный автомобиль

Платформа оснащена быстросъёмными аккумуляторами, благодаря чему может выполнять миссии непрерывно.

Сильные стороны комплекса Varkhan на поле боя

Наземный роботизированный комплекс Varkhan подтвердил высокие тактико-технические характеристики во время испытаний. Его возможностей достаточно, чтобы перевозить сотни килограммов грузов на несколько десятков километров. Кроме того, НРК Varkhan имеет несколько систем связи/управления.

Комплекс Varkhan соответствует требованиям современной войны высокой интенсивности:

непрерывная работа;

надёжные выносливые узлы и агрегаты;

понятный алгоритм управления;

доступность запасных частей и расходных материалов;

высокие тактико-технические характеристики;

широкие логистические возможности;

простота в обслуживании.

НРК Varkhan является составной частью экосистемы комплексных решений. В неё входят наземные станции управления T-Bone, антенны, мачты, ретрансляторы и поворотные механизмы.

Минобороны кодифицировало уникальный полноприводный мотоцикл МУЛ.Е

Сочетание этих продуктов позволяет формировать комплексные решения для управления беспилотными системами и обеспечения стабильной связи.

Напомним

Ранее Минобороны кодифицировало разведывательно-ударный НРК "Змій міні ударний". Его проектировали совместно с инженерами одной из наиболее эффективных боевых бригад Сил обороны и изготовили с учётом опыта более чем четырёх лет войны и анализа боевого применения наземных дронов на поле боя.