ВСУ получат роботизированный комплекс Varkhan — технические характеристики и сильные стороны на поле боя
Киев • УНН
Украинский НРК Varkhan перевозит сотни килограммов грузов на десятки километров. Комплекс имеет полный привод, сменные аккумуляторы и несколько систем управления.
Министерство обороны кодифицировало и допустило к поставкам Вооружённым силам Украины наземный роботизированный комплекс (НРК) Varkhan. Он предназначен для выполнения широкого спектра военных логистических миссий: доставки вооружения, боеприпасов, оборудования, оснащения и тому подобного, передаёт УНН со ссылкой на Минобороны.
Тактико-технические характеристики (ТТХ) НРК Varkhan
НРК Varkhan изготовили на украинском оборонном предприятии по запросам военнослужащих, которым необходима соответствующая техника для выполнения логистических задач. Инженеры реализовали в конструкции все требования защитников.
Наземная роботизированная платформа Varkhan — максимально универсальная, надёжная и выносливая. Построена на полноприводном шасси с колёсной формулой 4×4, зависимой подвеской и клиренсом более 200 мм. Конструкция обеспечивает проходимость и позволяет комплексу уверенно передвигаться по сложному рельефу, в условиях тяжёлого бездорожья, болотистой местности и песка.
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Платформа оснащена быстросъёмными аккумуляторами, благодаря чему может выполнять миссии непрерывно.
Сильные стороны комплекса Varkhan на поле боя
Наземный роботизированный комплекс Varkhan подтвердил высокие тактико-технические характеристики во время испытаний. Его возможностей достаточно, чтобы перевозить сотни килограммов грузов на несколько десятков километров. Кроме того, НРК Varkhan имеет несколько систем связи/управления.
Комплекс Varkhan соответствует требованиям современной войны высокой интенсивности:
- непрерывная работа;
- надёжные выносливые узлы и агрегаты;
- понятный алгоритм управления;
- доступность запасных частей и расходных материалов;
- высокие тактико-технические характеристики;
- широкие логистические возможности;
- простота в обслуживании.
НРК Varkhan является составной частью экосистемы комплексных решений. В неё входят наземные станции управления T-Bone, антенны, мачты, ретрансляторы и поворотные механизмы.
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Сочетание этих продуктов позволяет формировать комплексные решения для управления беспилотными системами и обеспечения стабильной связи.
Напомним
Ранее Минобороны кодифицировало разведывательно-ударный НРК "Змій міні ударний". Его проектировали совместно с инженерами одной из наиболее эффективных боевых бригад Сил обороны и изготовили с учётом опыта более чем четырёх лет войны и анализа боевого применения наземных дронов на поле боя.