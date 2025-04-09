Пит Хегсетх

США усиливают сотрудничество с Панамой для защиты канала от угроз Китая. Китай раскритиковал заявления США, обвинив их в гегемонизме и стремлении контролировать канал.
Пентагон рассматривает возможность вывода до 10 000 военнослужащих из Восточной Европы. Это вызывает беспокойство, что США покидают союзников на фоне угрозы от рф.
Администрация Трампа утвердила оборонный бюджет США около 1 триллиона долларов. Министр обороны отметил, что это самый большой бюджет для военных.
Министр обороны Финляндии призвал НАТО иметь четкий план действий в случае вывода войск США из Европы, чтобы избежать окна возможностей для агрессии России. Он подчеркнул координацию с инициативами ЕС.
США не примут участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. Это вызывает беспокойство по поводу изменения подхода США к военной поддержке Киева.
Китай начал второй этап военных учений вокруг Тайваня, Strait Thunder-2025A, для блокировки острова. Международное сообщество выразило обеспокоенность действиями Китая.
Вооруженные силы Китая проводят масштабные военные учения вблизи Тайваня. Целью учений является проверка боеготовности, блокирование ключевых районов и морских путей.
США создают новое командование для военных действий в Японии. Это делается для усиления оборонной координации и поддержки союзников в регионе на фоне растущей угрозы со стороны Китая.
Президент США не планирует увольнений после утечки информации о планах ударов по хуситам в Йемене из-за добавления журналиста в секретный чат Signal. Трамп назвал это "охотой на ведьм".
Пентагон готовится к конфликту с Китаем из-за Тайваня, меняя стратегию. Европе придется самостоятельно защищаться от России, поскольку США переориентируются.
Дженнифер Хегсет, жена главы Пентагона, присутствовала на переговорах мужа с иностранными военными коллегами, где обсуждалась конфиденциальная информация. Некоторые участники встреч были удивлены её присутствием.
Израиль выразил возмущение из-за утечки конфиденциальной информации из чата Signal, где обсуждались планы ударов по хуситам в Йемене. Утечка могла скомпрометировать источник разведданных.
Четыре американских солдата, пропавших в Литве с тренировочного полигона возле Пабраде, погибли. Генсек НАТО Марк Рютте выразил соболезнования семьям и близким.
Издание The Atlantic раскрыло детали ударов США по Йемену из закрытого чата Signal советников Трампа. Это произошло после критики администрации по поводу утечки информации.
Сенатор-демократ Рон Вайден призвал советника по нацбезопасности Волца и министра обороны Гегсета уйти в отставку. Причиной стали подозрения в нарушении национальной безопасности США.
Дональд Трамп поддержал Майка Волца после инцидента с попаданием главного редактора The Atlantic в закрытый чат, где обсуждались военные планы. Трамп заявил, что ситуация не повлияла на военную операцию.
Редактора The Atlantic случайно добавили в чат с планами ударов по хуситам. Конгресс возмущен, советнику Волцу грозит отставка из-за утечки.
В переписке чиновники США выразили пренебрежение к европейским союзникам, считая, что они "безвозмездно пользуются" помощью США в борьбе с хуситами в Йемене, планируя переложить на них расходы.
Джеффри Голдберг стал свидетелем обсуждения атак по хуситам в Йемене в секретном чате Signal. Он получил информацию о планах США за два часа до их начала.
Администрация Трампа стремится к созданию системы противоракетной обороны, аналогичной израильскому "Железному куполу". Проект "Золотой купол" требует миллиарды долларов на разработку.
Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ об ознакомлении Илона Маска с секретным планом войны с Китаем. Он назвал информацию NYT неправдивой, а Маска – неинформированным.
После избрания Трампа европейские оборонные ведомства ощущают охлаждение в отношениях с американскими коллегами. Им трудно получить встречи, а американские военные меняют политику.
Глава Пентагона отменил более 580 млн долларов грантов и контрактов, которые считаются расточительными расходами. Среди отмен – разработка кадрового программного обеспечения.
Согласно NYT, Пентагон планировал проинформировать Илона Маска о планах касательно войны с Китаем. Трамп и руководство Пентагона опровергли эту информацию, назвав ее фейком.
Администрация Трампа рассматривает отказ от роли командующего войсками НАТО в Европе. Это может стать сигналом об уходе США из альянса и уменьшить влияние Вашингтона в Европе.
США сообщили союзникам о намерении прекратить участие в планировании будущих военных учений в Европе после 2025 года. Это решение повлияет на учения в Швеции и других странах НАТО, так как США планируют перенаправить военные ресурсы в Индо-Тихоокеанский регион.
Великобритания заключила соглашение с компанией "Андурил" на поставку современных ударных беспилотников для ВСУ. Контракт на сумму 30 млн фунтов предполагает поставку дронов Altius 600m и 700m для борьбы с агрессией рф в Черном море.
Глава британского оборонного ведомства Джон Хили в Вашингтоне обсудит со своим американским коллегой Питом Хегсетом мирный план для Украины. В Великобритании "вздохнули с облегчением" из-за того, что выступление президента США Дональда Трампа перед Конгрессом во вторник имело "более примирительный тон по отношению к Украине".
Министр обороны Великобритании Джон Хили встретится с американским коллегой для обсуждения возможного плана урегулирования войны. Лондон проводит активные консультации с международными партнерами по поводу дипломатического решения конфликта.