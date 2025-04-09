Пит Хегсетх

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25037 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Американский телеведущий и государственный чиновник (родился в 1980 году)
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Министр обороны Финляндии призвал НАТО иметь четкий план действий в случае вывода войск США из Европы, чтобы избежать окна возможностей для агрессии России. Он подчеркнул координацию с инициативами ЕС.

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Китай начал второй этап военных учений вокруг Тайваня, Strait Thunder-2025A, для блокировки острова. Международное сообщество выразило обеспокоенность действиями Китая.

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Китай начал военные учения возле Тайваня

Вооруженные силы Китая проводят масштабные военные учения вблизи Тайваня. Целью учений является проверка боеготовности, блокирование ключевых районов и морских путей.

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США модернизируют военные операции в Японии из-за угрозы со стороны Китая

США создают новое командование для военных действий в Японии. Это делается для усиления оборонной координации и поддержки союзников в регионе на фоне растущей угрозы со стороны Китая.

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Трамп заявил, что не будет никого увольнять из-за утечки в чате Signal

Президент США не планирует увольнений после утечки информации о планах ударов по хуситам в Йемене из-за добавления журналиста в секретный чат Signal. Трамп назвал это "охотой на ведьм".

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Китай и Тайвань становятся главным приоритетом: Пентагон меняет военную стратегию

Пентагон готовится к конфликту с Китаем из-за Тайваня, меняя стратегию. Европе придется самостоятельно защищаться от России, поскольку США переориентируются.

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Жена главы Пентагона присутствовала на закрытых встречах, где обсуждали конфиденциальную информацию - WSJ

Дженнифер Хегсет, жена главы Пентагона, присутствовала на переговорах мужа с иностранными военными коллегами, где обсуждалась конфиденциальная информация. Некоторые участники встреч были удивлены её присутствием.

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Утечка военных планов США: Израиль возмущен раскрытием разведданных в Signal - СМИ

Израиль выразил возмущение из-за утечки конфиденциальной информации из чата Signal, где обсуждались планы ударов по хуситам в Йемене. Утечка могла скомпрометировать источник разведданных.

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Четыре американских солдата, пропавших в Литве с тренировочного полигона возле Пабраде, погибли. Генсек НАТО Марк Рютте выразил соболезнования семьям и близким.

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Утечка в сверхсекретном чате Signal в США: насколько важной была обнародованная информация

Издание The Atlantic раскрыло детали ударов США по Йемену из закрытого чата Signal советников Трампа. Это произошло после критики администрации по поводу утечки информации.

Новости Мира • 26 марта, 16:24 • 221824 просмотра

Сенатор Вайден требует отставки Волца и Гегсета из-за "нарушения нацбезопасности" США

Сенатор-демократ Рон Вайден призвал советника по нацбезопасности Волца и министра обороны Гегсета уйти в отставку. Причиной стали подозрения в нарушении национальной безопасности США.

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"Уолтц усвоил урок": Трамп поддержал советника после утечки военных планов в Signal

Дональд Трамп поддержал Майка Волца после инцидента с попаданием главного редактора The Atlantic в закрытый чат, где обсуждались военные планы. Трамп заявил, что ситуация не повлияла на военную операцию.

Новости Мира • 25 марта, 14:18 • 19676 просмотра

Военные планы Трампа попали к журналисту: скандал в Вашингтоне, из-за которого Волца могут уволить

Редактора The Atlantic случайно добавили в чат с планами ударов по хуситам. Конгресс возмущен, советнику Волцу грозит отставка из-за утечки.

политика • 25 марта, 08:19 • 20856 просмотра

Утечка секретного чата команды Трампа подтверждает опасения европейских союзников - Bloomberg

В переписке чиновники США выразили пренебрежение к европейским союзникам, считая, что они "безвозмездно пользуются" помощью США в борьбе с хуситами в Йемене, планируя переложить на них расходы.

политика • 25 марта, 07:08 • 43156 просмотра

Случайно добавили в секретный чат: как редактор Atlantic узнал о планах США относительно ударов по Йемену

Джеффри Голдберг стал свидетелем обсуждения атак по хуситам в Йемене в секретном чате Signal. Он получил информацию о планах США за два часа до их начала.

Новости Мира • 24 марта, 20:50 • 10505 просмотра

Трамп хочет "Золотой купол", способный защитить всю территорию США - СМИ

Администрация Трампа стремится к созданию системы противоракетной обороны, аналогичной израильскому "Железному куполу". Проект "Золотой купол" требует миллиарды долларов на разработку.

Новости Мира • 22 марта, 18:42 • 30191 просмотра

Трамп: сообщения "абсолютно неправдивы", Маск неинформирован о секретном плане в отношении КНР

Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ об ознакомлении Илона Маска с секретным планом войны с Китаем. Он назвал информацию NYT неправдивой, а Маска – неинформированным.

Новости Мира • 21 марта, 18:13 • 31170 просмотра

Должностные лица Пентагона становятся все более "прохладными" к европейским коллегам - СМИ

После избрания Трампа европейские оборонные ведомства ощущают охлаждение в отношениях с американскими коллегами. Им трудно получить встречи, а американские военные меняют политику.

Новости Мира • 21 марта, 17:09 • 18114 просмотра

Гегсет отменит "расточительные расходы" Пентагона: речь идет о контрактах и грантах на более чем 580 миллионов долларов

Глава Пентагона отменил более 580 млн долларов грантов и контрактов, которые считаются расточительными расходами. Среди отмен – разработка кадрового программного обеспечения.

Новости Мира • 21 марта, 13:38 • 12355 просмотра

NYT сообщило, что Маску в Пентагоне хотят провести брифинг по поводу потенциальной войны с Китаем: Трамп отрицает

Согласно NYT, Пентагон планировал проинформировать Илона Маска о планах касательно войны с Китаем. Трамп и руководство Пентагона опровергли эту информацию, назвав ее фейком.

Новости Мира • 21 марта, 10:49 • 34332 просмотра

США могут отказаться от контроля над войсками НАТО в Европе - СМИ

Администрация Трампа рассматривает отказ от роли командующего войсками НАТО в Европе. Это может стать сигналом об уходе США из альянса и уменьшить влияние Вашингтона в Европе.

Новости Мира • 19 марта, 08:00 • 11883 просмотра

США отказываются от планирования новых военных учений в Европе - СМИ

США сообщили союзникам о намерении прекратить участие в планировании будущих военных учений в Европе после 2025 года. Это решение повлияет на учения в Швеции и других странах НАТО, так как США планируют перенаправить военные ресурсы в Индо-Тихоокеанский регион.

политика • 8 марта, 13:14 • 30977 просмотра

Британское правительство договорилось с оборонной компанией о производстве ударных дронов для ВСУ

Великобритания заключила соглашение с компанией "Андурил" на поставку современных ударных беспилотников для ВСУ. Контракт на сумму 30 млн фунтов предполагает поставку дронов Altius 600m и 700m для борьбы с агрессией рф в Черном море.

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Министр обороны Великобритании едет в США: будет просить возобновить военную помощь Украине - Financial Times

Глава британского оборонного ведомства Джон Хили в Вашингтоне обсудит со своим американским коллегой Питом Хегсетом мирный план для Украины. В Великобритании "вздохнули с облегчением" из-за того, что выступление президента США Дональда Трампа перед Конгрессом во вторник имело "более примирительный тон по отношению к Украине".

Война • 6 марта, 04:21 • 23856 просмотра

Британский министр обороны едет в США обсуждать план по Украине

Министр обороны Великобритании Джон Хили встретится с американским коллегой для обсуждения возможного плана урегулирования войны. Лондон проводит активные консультации с международными партнерами по поводу дипломатического решения конфликта.

Новости Мира • 5 марта, 00:51 • 17856 просмотра