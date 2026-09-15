Европа хочет производить по лицензии американские ракеты Patriot и Tomahawk, США не против
Киев • УНН
Германия хочет производить в Европе американские PAC-3 и Tomahawk по лицензии. США и Германия обсудят соглашение и оборонное сотрудничество.
Министры обороны США и Германии Пит Хегсет и Борис Писториус планируют обсудить в Вашингтоне углубление сотрудничества между американской и европейской оборонной промышленностью. Ожидается подписание соглашения, которое может открыть европейским компаниям путь к производству отдельных американских систем вооружения по лицензии, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Переговоры проходят на фоне стремления Европы быстрее пополнить ограниченные запасы ракет для противовоздушной обороны и дальнобойного вооружения.
Если мы еще теснее объединим наши силы, то сможем быстрее и в большем количестве поставлять системы, которые нам и нашим партнерам по НАТО срочно необходимы для сдерживания и обороны
Германия хочет производить PAC-3 и Tomahawk
В Германии уже производят секции фюзеляжа американских истребителей F-35 и управляемые ракеты PAC-2 для систем Patriot. Теперь Берлин добивается от США разрешения на производство в Европе более современных ракет-перехватчиков PAC-3, а также крылатых ракет большой дальности Tomahawk.
В то же время американские производители Lockheed Martin и Raytheon, входящая в RTX, пока не демонстрировали значительной заинтересованности в передаче соответствующих лицензий европейским компаниям.
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анее в этом году Германия согласилась приобрести американские Tomahawk, однако количество ракет и сроки их поставки еще обсуждаются. Параллельно Германия, Великобритания и Франция работают над собственными высокоточными системами большой дальности на фоне ракетной угрозы со стороны россии.
Писториус также планирует обсудить с Хегсетом будущее трансатлантического сотрудничества в НАТО и усиление европейской составляющей Альянса. Немецкий министр подчеркнул, что Берлин располагает промышленными мощностями, кадрами и технологиями для расширения производства вооружений.
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