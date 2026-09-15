Европа хочет производить по лицензии американские ракеты Patriot и Tomahawk, США не против

$44.620.0751.520.12
ukenru
14:32 • 7348 просмотра
Без денег в больнице: почему военнослужащие не могут получить выплаты за ранение?
14:18 • 7232 просмотра
Кабмин в следующем году планирует увеличить минимальную зарплату на 900 гривен
12:55 • 15361 просмотра
В Украине вырастет стоимость проезда в электричках — стали известны тарифы и когда их введут
12:10 • 18873 просмотра
Ермаку не продлили обязанность носить электронный браслет
09:36 • 31957 просмотра
Рада согласовала увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора
15 сентября, 07:51 • 40419 просмотра
В Киеве умер пострадавший во время утренней атаки РФ, 8 раненыхPhoto
15 сентября, 04:54 • 68869 просмотра
Появились новые детали первого сбития дрона над Литвой авиацией НАТО
15 сентября, 04:45 • 54074 просмотра
В США комитет Палаты представителей одобрил законопроект о санкциях против России с тарифами до 500%
15 сентября, 04:38 • 46618 просмотра
В России после атаки дронов полностью остановился один из главных производителей компонентов для взрывчатки — мониторы
15 сентября, 04:29 • 34939 просмотра
"Эмми-2026" назвала лучшие сериалы и актеров года: кто забрал главные награды
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2.3м/с
44%
752мм
Популярные новости
В Ормузском проливе поразили иранское судно, есть погибший - CNN15 сентября, 06:15 • 33716 просмотра
Атака дронов рф на Киев: в двух районах пострадали шесть человек15 сентября, 06:30 • 46277 просмотра
Под Федорова создали должность и за один день забронировали, а зарплату оплачивают из пожертвований - президент фонда15 сентября, 07:50 • 20949 просмотра
Фрегат рф выпустил сигнальные ракеты по вертолёту Вооружённых сил Дании 15 сентября, 08:43 • 25817 просмотра
Евровидение-2027: Украина начала прием заявок на национальный отбор11:29 • 19781 просмотра
публикации
Международный день демократии: почему этот праздник актуален и сегодня15:14 • 802 просмотра
Без денег в больнице: почему военнослужащие не могут получить выплаты за ранение?14:32 • 7338 просмотра
БПЛА «Орлан»: характеристики, виды и опасностиPhoto15 сентября, 04:00 • 87182 просмотра
Не только дистанционное обучение — какие сценарии организации образовательного процесса предложили школам во время тревог14 сентября, 16:13 • 78152 просмотра
Антидепрессанты для собак во время войны: когда животному необходимо медикаментозное лечение
Эксклюзив
14 сентября, 13:55 • 80281 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Ярослав Железняк
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2027: Украина начала прием заявок на национальный отбор11:29 • 19877 просмотра
Джин Смарт установила исторический рекорд «Эмми», выиграв награду за каждый сезон «Хаков»15 сентября, 01:08 • 61917 просмотра
6-летняя дочь Блума выбрала татуировку из «Пиратов Карибского моря», даже не зная о роли отцаPhoto15 сентября, 00:05 • 68779 просмотра
Детей Меган Маркл и принца Гарри срочно перевели в другую школу из-за угрозы их безопасности14 сентября, 23:05 • 59569 просмотра
Маколей Калкин и Бренда Сонг ответили на слухи об их тайной свадьбе14 сентября, 22:06 • 55153 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Социальная сеть
Financial Times
9К720 Искандер
Кх-59

Европа хочет производить по лицензии американские ракеты Patriot и Tomahawk, США не против

Киев • УНН

 • 6002 просмотра

Германия хочет производить в Европе американские PAC-3 и Tomahawk по лицензии. США и Германия обсудят соглашение и оборонное сотрудничество.

Европа хочет производить по лицензии американские ракеты Patriot и Tomahawk, США не против

Министры обороны США и Германии Пит Хегсет и Борис Писториус планируют обсудить в Вашингтоне углубление сотрудничества между американской и европейской оборонной промышленностью. Ожидается подписание соглашения, которое может открыть европейским компаниям путь к производству отдельных американских систем вооружения по лицензии, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Переговоры проходят на фоне стремления Европы быстрее пополнить ограниченные запасы ракет для противовоздушной обороны и дальнобойного вооружения.

Если мы еще теснее объединим наши силы, то сможем быстрее и в большем количестве поставлять системы, которые нам и нашим партнерам по НАТО срочно необходимы для сдерживания и обороны

– заявил Писториус.

Германия хочет производить PAC-3 и Tomahawk

В Германии уже производят секции фюзеляжа американских истребителей F-35 и управляемые ракеты PAC-2 для систем Patriot. Теперь Берлин добивается от США разрешения на производство в Европе более современных ракет-перехватчиков PAC-3, а также крылатых ракет большой дальности Tomahawk.

В то же время американские производители Lockheed Martin и Raytheon, входящая в RTX, пока не демонстрировали значительной заинтересованности в передаче соответствующих лицензий европейским компаниям.

США заключили с Raytheon контракт на $22,9 млрд для увеличения производства Tomahawk18.08.26, 04:18 • 14645 просмотров

анее в этом году Германия согласилась приобрести американские Tomahawk, однако количество ракет и сроки их поставки еще обсуждаются. Параллельно Германия, Великобритания и Франция работают над собственными высокоточными системами большой дальности на фоне ракетной угрозы со стороны россии.

Писториус также планирует обсудить с Хегсетом будущее трансатлантического сотрудничества в НАТО и усиление европейской составляющей Альянса. Немецкий министр подчеркнул, что Берлин располагает промышленными мощностями, кадрами и технологиями для расширения производства вооружений.

Американский стартап в следующем году начнет производство недорогих крылатых ракет в Германии09.09.26, 16:59 • 4899 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Пит Хегсетх
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Bloomberg L.P.
НАТО
Вашингтон
MIM-104 Patriot
Борис Писториус
Франция
Великобритания