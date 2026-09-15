Европа хочет производить по лицензии американские ракеты Patriot и Tomahawk, США не против

Министры обороны США и Германии Пит Хегсет и Борис Писториус планируют обсудить в Вашингтоне углубление сотрудничества между американской и европейской оборонной промышленностью. Ожидается подписание соглашения, которое может открыть европейским компаниям путь к производству отдельных американских систем вооружения по лицензии, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Переговоры проходят на фоне стремления Европы быстрее пополнить ограниченные запасы ракет для противовоздушной обороны и дальнобойного вооружения.

Если мы еще теснее объединим наши силы, то сможем быстрее и в большем количестве поставлять системы, которые нам и нашим партнерам по НАТО срочно необходимы для сдерживания и обороны – заявил Писториус.

Германия хочет производить PAC-3 и Tomahawk

В Германии уже производят секции фюзеляжа американских истребителей F-35 и управляемые ракеты PAC-2 для систем Patriot. Теперь Берлин добивается от США разрешения на производство в Европе более современных ракет-перехватчиков PAC-3, а также крылатых ракет большой дальности Tomahawk.

В то же время американские производители Lockheed Martin и Raytheon, входящая в RTX, пока не демонстрировали значительной заинтересованности в передаче соответствующих лицензий европейским компаниям.

США заключили с Raytheon контракт на $22,9 млрд для увеличения производства Tomahawk

анее в этом году Германия согласилась приобрести американские Tomahawk, однако количество ракет и сроки их поставки еще обсуждаются. Параллельно Германия, Великобритания и Франция работают над собственными высокоточными системами большой дальности на фоне ракетной угрозы со стороны россии.

Писториус также планирует обсудить с Хегсетом будущее трансатлантического сотрудничества в НАТО и усиление европейской составляющей Альянса. Немецкий министр подчеркнул, что Берлин располагает промышленными мощностями, кадрами и технологиями для расширения производства вооружений.

Американский стартап в следующем году начнет производство недорогих крылатых ракет в Германии