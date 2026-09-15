Евровидение-2027: Украина начала прием заявок на национальный отбор

Общественное вещание начало прием заявок на национальный отбор на международный песенный конкурс «Евровидение-2027», который состоится в городе Бургас (Болгария), пишет УНН.

Подать заявку можно с 15 сентября по 2 ноября 2026 года включительно. Определение победителя состоится в феврале 2027 года. Формат будет разработан с учетом рисков безопасности и возможных вызовов зимнего периода - говорится в сообщении «Общественного».

Участие в нацотборе могут принять артисты, которым по состоянию на 3 мая 2027 года исполнится 18 лет; подать заявку на участие могут как сольные исполнители, так и группы, состав которых не превышает 6 человек; требованиями отбора предусмотрена продолжительность песни до 3 минут; к участию допускаются оригинальные песни, созданные без использования других произведений; песня, претендующая на участие в нацотборе, должна быть ранее не опубликована и не исполняться публично; количество поданных одним участником песен не ограничено; допускается подача демоверсий.

Кроме того, участники украинского нацотбора не могут принимать участие в отборах, проводимых другими странами-участницами конкурса.

По результатам общенационального предварительного отбора будет сформирован лонг-лист участников, которые продолжат участие в нацотборе. Список будет включать до 12 исполнителей. Участники лонг-листа должны пройти прослушивание, личное участие в котором является обязательным. По результатам прослушивания будет отобран шорт-лист отбора, который включит не менее 6 участников. Шорт-лист будет опубликован на платформах Общественного до 4 декабря - говорится в сообщении.

Далее среди участников лонг-листа, которые не попадут в шорт-лист, будет проведено рейтинговое онлайн-голосование, которое определит еще одного участника шорт-листа.

Полный список шорт-листа публикуется на сайтах «Общественного» не позднее 22 января 2027 года.

Отмечается, что музыкальным продюсером нацотбора-2027 стал музыкант и композитор Дмитрий Шуров (Pianoбой).

Справочно

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