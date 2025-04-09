Кипр может присоединиться к Шенгенской зоне уже в этом году

Кипр планирует завершить все технические вопросы для вступления в Шенгенскую зону до конца 2025 года. Президент страны заявил об ожидаемых выгодах для туризма и инвестиций, однако эксперты предупреждают о возможных осложнениях из-за разделенного статуса острова.