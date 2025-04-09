С 2010 года наибольший рост цен на жилье произошел в Венгрии (+234%) и Эстонии (+228%).
Дональд Трамп-младший посетит Румынию 28 апреля в рамках восточноевропейского тура. Визит состоится за неделю до первого тура президентских выборов.
Болгарская полиция подозревается в причастности к контрабанде сигарет на сумму более 6 миллионов евро. В скандале также может быть замешан политик Делян Паевский.
16-летняя гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала золото в многоборье и финалах с булавами и лентой, а также серебро в финале с обручем на этапе Кубка мира в Софии. Полина Карика стала 4-ой в финале с булавами.
Украинка Таисия Онофрийчук одержала победу в многоборье на этапе Кубка мира в Софии, опередив ближайшую соперницу на 3,8 балла. Для 16-летней гимнастки это первое золото на этапах Кубка мира.
Владимир Зеленский заявил, что соглашение о тишине должно распространяться на портовую инфраструктуру и города, где она расположена, включая Одессу и Николаев. Мониторинг могут осуществлять США, Турция и другие страны.
В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.
Румыния и Болгария опасаются, что соглашение между США и россией может восстановить влияние Москвы в Черном море. Переговоры касаются безопасности судоходства и экспорта.
Италия вошла в пятерку стран, формирующих "упадок" верховенства права в Европе. Также определенное беспокойство создает влияние правительственных решений в Словакии и Хорватии, кроме того, не застрахованы от проблем в контексте “демократической рецессии” - Румыния, Франция и Германия.
Евростат сообщил о рекордной продолжительности жизни в ЕС – 81,4 года. Дольше всего живут в Испании (Мадрид), Италии (Тренто) и на Аландских островах, а наименьшая продолжительность – в Болгарии.
Конституционный суд Болгарии признал неправомерность избрания 16 депутатов. Это выявили после частичного пересчета голосов на выборах в октябре, что привело к перераспределению мест.
Президент Украины подписал законопроект, позволяющий "Энергоатому" приобрести оборудование в Болгарии для строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.
Суд признал виновными троих граждан Болгарии в шпионской деятельности в пользу россии, им грозит до 14 лет лишения свободы. Шпионской сетью руководил австрийский беглец Ян Марсалек из москвы.
Конституционный суд Болгарии обязал ЦИК пересчитать все голоса с парламентских выборов 2024 года. Аудит выявил расхождения в подсчете на 17% избирательных участков.
Руководитель ГУР МО заявил, что россия стремится восстановить империю по образцу СССР со странами Варшавского договора, и следующими целями могут стать Польша, Чехия, Венгрия и Болгария.
Сборная Украины по кикбоксингу завоевала 6 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медали на Кубке Европы WAKO в Пловдиве. Соревнования проходили с 20 по 23 февраля, украинцы показали высокие результаты в разных весовых категориях.
Министры сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии призвали Еврокомиссию вернуться к довоенным квотам на украинскую агропродукцию. Они также требуют от Украины соблюдения стандартов ЕС.
Тысячи сторонников ультранационалистической партии "Возрождение" пытались захватить здание представительства ЕС в Софии, выступая против введения евро. Протестующие бросали коктейли Молотова и подожгли входную дверь, 10 полицейских ранены.
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла соревнования по прыжкам в высоту в Удине с результатом 1,94 м. Венгерка Лилианна Батори заняла второе место, установив личный рекорд 1,91 м.
Билл Гейтс сообщил, что пожертвовал более 100 миллиардов долларов через свой благотворительный фонд. Основатель Microsoft планирует отдать большую часть своего состояния, оставив детям «не такую уж и огромную» сумму.
Евгения Близнюк объяснила, что власти должны разработать отдельные пакеты стимулов для различных групп беженцев. По ее словам, проще всего вернуть украинцев из Польши, Венгрии, Румынии и Болгарии из-за логистической близости.
Бесплатное внешкольное образование в Броварах: более 1800 детей развивают таланты во Дворце творчества.
Йеменские повстанцы-хуситы освободили 25 членов экипажа судна Galaxy Leader, среди которых были украинцы. Освобождение произошло при посредничестве Омана как часть соглашения о прекращении огня в Секторе Газа.
Президент Турции готов вести переговоры по транзиту российского газа в Словакию через "Турецкий поток". Словацкий премьер Фицо планирует отправить министра экономики в Турцию для дальнейших переговоров.
Болгарский парламент утвердил коалиционное правительство, объединившее прозападные, пророссийские и популистские силы. Правительство поддержали 125 депутатов после длительного периода политической нестабильности в стране.
С 2025 года в Украине действует новая система оценки функционального состояния вместо МСЭК. Украинцы за рубежом могут пройти оценивание дистанционно по специальной процедуре.
Кипр планирует завершить все технические вопросы для вступления в Шенгенскую зону до конца 2025 года. Президент страны заявил об ожидаемых выгодах для туризма и инвестиций, однако эксперты предупреждают о возможных осложнениях из-за разделенного статуса острова.
Украина стала примером для европейских стран в отказе от российского ядерного топлива для реакторов советского дизайна. Три страны ЕС уже используют топливо Westinghouse, еще две готовятся к переходу.
KazMunayGas предлагает приобрести единственный нефтеперерабатывающий завод Болгарии у российского «Лукойла». Сделка может усилить позиции казахской нефти в Европе и удвоить мощности компании по переработке в регионе.
Министры образования Украины и Болгарии подписали соглашение о сотрудничестве на следующие 4 года. Документ предусматривает академическую мобильность, обмены учителей и поддержку национальных меньшинств.