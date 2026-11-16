У берегов Болгарии затонуло грузовое судно с 3 тысячами тонн пшеницы, экипаж эвакуировали

$45.430.0450.220.12
ukenru
15:28 • 3716 просмотра
"Личность подтверждена": новым Джеймсом Бондом станет Роберт ПаттинсонVideo
Эксклюзив
15:23 • 4142 просмотра
Более 700 тысяч гектаров: в прокуратуре рассказали о возвращении государству земель НААН Украины
15:14 • 3824 просмотра
Трамп "не слышал" о новых ограничениях Starshield для Украины
14:53 • 5424 просмотра
Завтра состоится заседание "Рамштайна" — какие потребности Украины представит министр обороны Евгений Хмара
14:51 • 5036 просмотра
Останется в дивизионе B или вылетит в дивизион C - анонс решающего матча Лиги наций Украина-ГрузияPhoto
14:34 • 8926 просмотра
Кто составляет меню и куда жаловаться на некачественные продукты — как армия закупает питание для военнослужащихPhoto
14:13 • 10512 просмотра
путин и Си Цзиньпин 18 ноября обсудят Украину за рабочим завтраком
13:59 • 11161 просмотра
Повреждено дорожное полотно как минимум в двух местах — в сети показали снимки Крымского мостаVideo
13:52 • 9182 просмотра
В Киеве меняют режим наружного освещения — будет ли темно в парках, скверах и на улицах
13:24 • 16662 просмотра
Уголовная ответственность для «дропов» и штрафы для ТЦК — в Украине вступил в силу новый закон
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
2м/с
76%
753мм
Популярные новости
Ночь взрывов и пожаров в россии и на оккупированных территориях — какие регионы атакованы и что оказалось под ударом16 ноября, 05:59 • 27669 просмотра
В оккупированном Крыму зафиксировали удар по Крымскому мосту и ограничения движения16 ноября, 07:00 • 22789 просмотра
В ЕС определились со способом предоставить Украине еще €45 млрд - FT16 ноября, 08:20 • 21567 просмотра
ЕС одобрил рекордный транш Украине почти на 8 миллиардов евро10:00 • 21103 просмотра
В Дании воры, угрожая, украли из магазина коллекционные карточки Pokémon на €130 00010:31 • 24706 просмотра
публикации
Кто составляет меню и куда жаловаться на некачественные продукты — как армия закупает питание для военнослужащихPhoto14:34 • 8936 просмотра
Уголовная ответственность для «дропов» и штрафы для ТЦК — в Украине вступил в силу новый закон13:24 • 16663 просмотра
За работу под обстрелами предлагают особые льготы: кто сможет получить двойной стаж и компенсацию коммунальных услуг12:15 • 17646 просмотра
Увольнение женщины-военнослужащей: имеет ли значение, от какого брака родился ребенок?
Эксклюзив
11:15 • 26075 просмотра
Как защитить жилище от негативной энергии: народные приметы, обереги и древние способы очищения дома15 ноября, 15:00 • 68874 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Фридрих Мерц
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Польша
Китай
Соединённые Штаты
Германия
Реклама
УНН Lite
"Личность подтверждена": новым Джеймсом Бондом станет Роберт ПаттинсонVideo15:28 • 3724 просмотра
В Берлине на аукцион выставили бункер почти за 400 тысяч евро — что получит покупательPhoto15:05 • 1816 просмотра
Xbox призывает геймеров взять выходной на работе, чтобы поиграть в GTA VI Photo15:04 • 1642 просмотра
В Дании воры, угрожая, украли из магазина коллекционные карточки Pokémon на €130 00010:31 • 24735 просмотра
Вспышка Эболы в Конго почти вышла из-под контроля — более 5500 погибших за 6 месяцев16 ноября, 05:52 • 31995 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Financial Times
Фильм
Сериал

У берегов Болгарии затонуло грузовое судно с 3 тысячами тонн пшеницы, экипаж эвакуировали

Киев • УНН

 • 698 просмотра

Судно BETUL 8 потерпело бедствие у мыса Калиакра, экипаж из 12 человек эвакуировали. На борту находилось около 3 тысяч тонн пшеницы.

У берегов Болгарии затонуло грузовое судно с 3 тысячами тонн пшеницы, экипаж эвакуировали

Грузовое судно BETUL 8 потерпело бедствие в исключительной экономической зоне Болгарии. На его борту находились 12 членов экипажа, всех удалось эвакуировать. По неподтвержденной информации, судно затонуло. Об этом сообщило издание BNT News, пишет УНН.

Подробности

Сигнал о бедствии поступил в Морской спасательный координационный центр в Варне в 9:15. Экипаж сообщил, что судно находится примерно в 40 морских милях к юго-востоку от мыса Калиакра.

По информации специализированного издания maritime.bg, экипажу удалось перебраться на спасательные плоты.

К месту инцидента направили четыре корабля Черноморской военно-морской противоминной группы: два болгарских, один румынский и один турецкий. Их действия координирует Главное управление аварийно-спасательной деятельности при Исполнительном агентстве «Морская администрация».

В операции также приняли участие Военно-воздушные силы Болгарии. Для наблюдения и разведки района привлекли два вертолета Cougar и самолет Су-25.

Дополнение

BETUL 8 ходит под флагом Сомали и имеет экипаж из 12 человек. Судно направлялось из румынского города Тулча в Египет.

На борту перевозили около 3 тысяч тонн насыпной пшеницы.

По сообщению болгарского Министерства транспорта, всех членов экипажа успешно эвакуировали.

У берегов Румынии дрон повредил гражданское судно, следовавшее в Украину14.11.26, 20:52 • 6360 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Эвакуация
Tulcea
Сомали
Су-25
Болгария
Румыния
Турция
Египет