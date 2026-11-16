У берегов Болгарии затонуло грузовое судно с 3 тысячами тонн пшеницы, экипаж эвакуировали
Киев • УНН
Судно BETUL 8 потерпело бедствие у мыса Калиакра, экипаж из 12 человек эвакуировали. На борту находилось около 3 тысяч тонн пшеницы.
Грузовое судно BETUL 8 потерпело бедствие в исключительной экономической зоне Болгарии. На его борту находились 12 членов экипажа, всех удалось эвакуировать. По неподтвержденной информации, судно затонуло. Об этом сообщило издание BNT News, пишет УНН.
Подробности
Сигнал о бедствии поступил в Морской спасательный координационный центр в Варне в 9:15. Экипаж сообщил, что судно находится примерно в 40 морских милях к юго-востоку от мыса Калиакра.
По информации специализированного издания maritime.bg, экипажу удалось перебраться на спасательные плоты.
К месту инцидента направили четыре корабля Черноморской военно-морской противоминной группы: два болгарских, один румынский и один турецкий. Их действия координирует Главное управление аварийно-спасательной деятельности при Исполнительном агентстве «Морская администрация».
В операции также приняли участие Военно-воздушные силы Болгарии. Для наблюдения и разведки района привлекли два вертолета Cougar и самолет Су-25.
Дополнение
BETUL 8 ходит под флагом Сомали и имеет экипаж из 12 человек. Судно направлялось из румынского города Тулча в Египет.
На борту перевозили около 3 тысяч тонн насыпной пшеницы.
По сообщению болгарского Министерства транспорта, всех членов экипажа успешно эвакуировали.
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