Біля берегів Болгарії затонуло вантажне судно з 3 тисячами тонн пшениці, екіпаж евакуювали

Вантажне судно BETUL 8 зазнало лиха у виключній економічній зоні Болгарії. На його борту перебували 12 членів екіпажу, усіх вдалося евакуювати. За непідтвердженою інформацією, судно затонуло. Про це повідомило Про це повідомляє видання BNT News, пише УНН.

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Сигнал про лихо надійшов до Морського рятувального координаційного центру у Варні о 9:15. Екіпаж повідомив, що судно перебуває приблизно за 40 морських миль на південний схід від мису Каліакра.

За інформацією спеціалізованого видання maritime.bg, екіпажу вдалося перебратися на рятувальні плоти.

До місця інциденту направили чотири кораблі Чорноморської протимінної військово-морської групи: два болгарські, один румунський та один турецький. Їхні дії координує Головна дирекція аварійно-рятувальної діяльності при Виконавчому агентстві "Морська адміністрація".

До операції також долучилися Військово-повітряні сили Болгарії. Для спостереження та розвідки району залучили два вертольоти Cougar і літак Су-25.

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BETUL 8 ходить під прапором Сомалі та має екіпаж із 12 осіб. Судно прямувало з румунського міста Тулча до Єгипту.

На борту перевозили близько 3 тисячі тонн насипної пшениці.

За повідомленням болгарського Міністерства транспорту, усіх членів екіпажу успішно евакуювали.

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