Tesla та ще вісім автовиробників відкликають з Китаю рекордні 4,3 млн автомобілів

Автовиробники відкликають у Китаї рекордні 4,3 млн автомобілів через ризик складного відкривання дверей після аварії. Tesla відкличе 2,98 млн машин.