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Евакуація

Організований відступ людей або вивезення цінностей із зони небезпеки до безпечного місця
Евакуація – процес виведення чи вивезення людей та ресурсів з територій, де їм може загрожувати небезпека. Евакуація можлива як з будівель (наприклад, у випадку загрози від пожежі), так із певних територій, населених пунктів у випадку загрози природних чи техногенних катастроф, бойових дій. Евакуація може бути загальною та частковою (для певних категорій, наприклад, дітей), обов'язковою та добровільною.
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Війна в Україні • 25 серпня, 04:44 • 20365 перегляди
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Світ • 24 серпня, 23:37 • 13513 перегляди
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Південь і схід Тайваню накрили зливи та повені, через які зникли четверо людей і закрили школи та офіси. Острів готується до тайфуну «Саудель».

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Україна збиває понад 90% "шахедів" і готує відповідь на російську балістику - Зеленський

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Соляр України: астрологиня спрогнозувала країні рік рішень трансформації та можливих переговорів

Ксенія Базиленко прогнозує Україні трансформацію, політичні рішення та можливі переговори. Вона також очікує економічних і суспільних викликів.

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Рятувальників Еболи переслідували з мачете, а спалах у Конго вже охопив територію більшу за ФранціюPhoto

У ДР Конго Ебола заразила понад 5500 людей і забрала 2642 життя. Напади, страйки та відмова від ізоляції ускладнюють реагування.

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В ізраїльських ударах по Газі загинули двоє людей, серед них 4-річний хлопчик

У центральній Газі загинули щонайменше двоє людей, зокрема 4-річний хлопчик, ще семеро зазнали поранень. Ізраїль заявив про посилення ударів.

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рф атакувала передмістя Харкова, попередньо троє загиблих - ОВА

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Війна в Україні • 23 серпня, 20:05 • 4278 перегляди
ЄС направив до Сербії гелікоптери й пожежників через масштабні пожежі

ЄС направив Сербії чотири гелікоптери, 124 пожежників і техніку для боротьби з лісовими пожежами. Вогонь охопив Деліблатські піски та інші райони.

Світ • 23 серпня, 19:07 • 3526 перегляди
Біля берегів Тунісу затонуло судно з мігрантами, 11 загиблих

Після аварії судна біля Тунісу знайшли 11 тіл, троє людей зникли. Вижив лише один із 15 пасажирів, пошуки тривають.

Світ • 23 серпня, 17:24 • 8666 перегляди
Ворог двічі атакував "шахедом" локомотив пасажирського поїзда на Одещині, під ударом опинились майже 600 пасажирів

На Одещині реактивний "шахед" влучив у локомотив пасажирського поїзда. Усіх 593 пасажирів, серед них 15 дітей, евакуювали без постраждалих.

Війна в Україні • 23 серпня, 14:20 • 10524 перегляди
російський дрон атакував електричку на Харківщині: є загибла та поранені

На станції Лиманівка дрон влучив в електропоїзд Лозова–Харків: загинула пасажирка, четверо людей поранені. Потяг атакували вдруге.

Війна в Україні • 23 серпня, 13:57 • 5977 перегляди
На Одещині "Шахед" атакував пасажирський поїзд: у вагонах були майже 600 людей

російський реактивний "Шахед" влучив у локомотив поїзда Житомир-Одеса. Пасажирів і залізничників евакуювали, постраждалих немає.

Війна в Україні • 23 серпня, 08:47 • 8440 перегляди
ЄС направив гелікоптери та пожежників до Сербії для боротьби з лісовими пожежамиPhoto

ЄС відправив до Сербії чотири гелікоптери, 124 пожежників і 39 одиниць техніки. Пожежа знищила тисячі гектарів лісу.

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На Майорці спалахнула масштабна пожежа у багатоквартирному будинку, людей евакуювали

У Плайя-де-с'Ареналь загорівся багатоквартирний будинок. Щонайменше п’ятеро людей постраждали, троє отруїлися димом.

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Після удару рф по ТРЦ у Кривому Розі розслідують службову недбалість, вже є підозра - МВСVideo

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У Кривому Розі влада попередила про можливі нові ворожі удари по ТЦ

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Війна в Україні • 22 серпня, 15:11 • 3846 перегляди
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Tesla та ще вісім автовиробників відкликають з Китаю рекордні 4,3 млн автомобілів

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Двох рибалок знайшли живими в океані через п’ять днів після зникнення – вони дрейфували в холодильникуPhoto

Двох мексиканських рибалок виявили в Тихому океані за 150 миль від берега. П’ять днів вони дрейфували у синьому холодильнику.

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Кількість постраждалих у результаті атаки рф по ТЦ у Кривому Розі зросла до 103

Унаслідок атаки рф на ТЦ "Сонячна Галерея" загинули двоє людей, 103 поранені, зокрема 11 дітей. Триває рятувальна операція.

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Швейцарському селу загрожує зсув потужніший за катастрофу в Блаттені на тлі танення льодовиків - ЗМІVideo

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Світ • 21 серпня, 08:26 • 3740 перегляди
Російська атака "Геранями" на Харківщину забрала життя двох жінокPhoto

Російські безпілотники вночі влучили в житловий сектор Леб’яжого на Харківщині. Загинули дві жінки, ще двоє людей постраждали.

Війна в Україні • 21 серпня, 06:11 • 3052 перегляди
Сибіга закликав посилити тиск на росію під час зустрічі з заступником Генсека ООНPhoto

Андрій Сибіга зустрівся з Томом Флетчером у Києві та розповів про російські атаки на міста й критичну інфраструктуру. Флетчер повідомив про поїздку до Херсона.

Війна в Україні • 20 серпня, 14:29 • 7345 перегляди
Зеленський: черговий удар рф став одним із найбільш цинічних, прорахованих і масштабнихVideo

У Києві та області пошкоджено 30 будинків, школу, лікарню й дитсадок, загинули 15 людей. Зеленський закликав партнерів надати Україні антибалістику.

Війна в Україні • 20 серпня, 11:56 • 19213 перегляди
Кількість загиблих через атаку рф на Київ та область зросла до 14, до ліквідації наслідків залучено авіаціюPhoto

У Києві та області внаслідок масованої атаки РФ загинули 14 людей, понад 40 поранені. Рятувальники перевіряють завали й гасять пожежу авіацією.

Війна в Україні • 20 серпня, 08:58 • 17899 перегляди
росія атакувала пункт пропуску на кордоні з Молдовою, вбила 13 людей у Києві та області - Зеленський про нічну атаку рфPhotoVideo

росія атакувала Київ, Одещину й Чернігівщину балістикою, ракетами та дронами. Загинули 12 людей у столиці й одна в області, близько 40 поранені.

Війна в Україні • 20 серпня, 06:37 • 4013 перегляди