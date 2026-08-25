Евакуація
У Піщанці загинула одна людина, ще 11 постраждали через вибух. Зруйновано три будинки, 15 пошкоджено, людей евакуювали.
У Краматорську через авіаудар пошкоджено 34 багатоповерхівки та виникли пожежі. Серед 24 поранених — двомісячне немовля.
Російський БПЛА влучив у приміський поїзд на Миколаївщині. Пасажири й локомотивна бригада не постраждали після завчасної евакуації.
Командири 70-ї дивізії рф нібито продають пальне по 300 рублів за літр. Через дефіцит техніка не працює, а поранених складніше евакуювати.
Уламки дрона виявили в селі Чушля після нічної атаки рф на Україну. Апарат не мав вибухового заряду, його походження встановлюють.
Південь і схід Тайваню накрили зливи та повені, через які зникли четверо людей і закрили школи та офіси. Острів готується до тайфуну «Саудель».
Зеленський заявив, що ОПК України потребує масштабування виробництва дронів і далекобійних систем. Президент закликав створити захист від російської балістики.
Ксенія Базиленко прогнозує Україні трансформацію, політичні рішення та можливі переговори. Вона також очікує економічних і суспільних викликів.
У ДР Конго Ебола заразила понад 5500 людей і забрала 2642 життя. Напади, страйки та відмова від ізоляції ускладнюють реагування.
У центральній Газі загинули щонайменше двоє людей, зокрема 4-річний хлопчик, ще семеро зазнали поранень. Ізраїль заявив про посилення ударів.
Російська армія атакувала передмістя Харкова. Рятувальники евакуювали вісьмох людей, серед них є поранені.
ЄС направив Сербії чотири гелікоптери, 124 пожежників і техніку для боротьби з лісовими пожежами. Вогонь охопив Деліблатські піски та інші райони.
Після аварії судна біля Тунісу знайшли 11 тіл, троє людей зникли. Вижив лише один із 15 пасажирів, пошуки тривають.
На Одещині реактивний "шахед" влучив у локомотив пасажирського поїзда. Усіх 593 пасажирів, серед них 15 дітей, евакуювали без постраждалих.
На станції Лиманівка дрон влучив в електропоїзд Лозова–Харків: загинула пасажирка, четверо людей поранені. Потяг атакували вдруге.
російський реактивний "Шахед" влучив у локомотив поїзда Житомир-Одеса. Пасажирів і залізничників евакуювали, постраждалих немає.
ЄС відправив до Сербії чотири гелікоптери, 124 пожежників і 39 одиниць техніки. Пожежа знищила тисячі гектарів лісу.
У Плайя-де-с'Ареналь загорівся багатоквартирний будинок. Щонайменше п’ятеро людей постраждали, троє отруїлися димом.
Після атаки рф на ТРЦ, де загинули 16 людей, відкрили провадження про службову недбалість. Підозру оголосили директору супермаркету.
Після атак на ТЦ, повідомив Вілкул, розвідка попередила про можливі удари по інших ТЦ. Жителів закликали користуватися укриттями.
У Дарниці загинув бригадир залізничного підприємства після російського балістичного удару. На станції Роздільна у Одеській області пошкоджено будівлю вокзалу.
Автовиробники відкликають у Китаї рекордні 4,3 млн автомобілів через ризик складного відкривання дверей після аварії. Tesla відкличе 2,98 млн машин.
Двох мексиканських рибалок виявили в Тихому океані за 150 миль від берега. П’ять днів вони дрейфували у синьому холодильнику.
Унаслідок атаки рф на ТЦ "Сонячна Галерея" загинули двоє людей, 103 поранені, зокрема 11 дітей. Триває рятувальна операція.
Над селом Кандерштег нависає нестабільна скеля Шпіце-Штай. Танення льодовиків і мерзлоти через потепління підвищує ризик обвалу та хвилі з озера.
Російські безпілотники вночі влучили в житловий сектор Леб’яжого на Харківщині. Загинули дві жінки, ще двоє людей постраждали.
Андрій Сибіга зустрівся з Томом Флетчером у Києві та розповів про російські атаки на міста й критичну інфраструктуру. Флетчер повідомив про поїздку до Херсона.
У Києві та області пошкоджено 30 будинків, школу, лікарню й дитсадок, загинули 15 людей. Зеленський закликав партнерів надати Україні антибалістику.
У Києві та області внаслідок масованої атаки РФ загинули 14 людей, понад 40 поранені. Рятувальники перевіряють завали й гасять пожежу авіацією.
росія атакувала Київ, Одещину й Чернігівщину балістикою, ракетами та дронами. Загинули 12 людей у столиці й одна в області, близько 40 поранені.