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Техніка

В Індонезії шукають судно з 241 пасажиром, яке зникло у морі - CNN

Київ • УНН

 • 706 перегляди

Корабель Virgo Transport 8 втратив зв’язок у Яванському морі під час рейсу до Південного Калімантану. Про жертви не повідомляли.

В Індонезії шукають судно з 241 пасажиром, яке зникло у морі - CNN

Індонезійські рятувальники розпочали пошукову операцію в неділю після того, як пасажирський корабель, на борту якого перебувало щонайменше 240 осіб, втратив зв’язок у Яванському морі під час плавання зі Східної Яви до Південного Калімантану на острові Борнео. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Управління з пошуково-рятувальних робіт у Банджармасіні, столиці провінції Південний Калімантан, повідомило, що отримало повідомлення про те, що судно "Virgo Transport 8" втратило зв’язок під час плавання до міста з Сурабаї, другого за величиною міста Індонезії, що у провінції Східна Ява.

За попередніми даними, останнє відоме місцезнаходження судна - у Яванському морі, приблизно за 148 кілометрів (92 милі) від причалу в Банджармасіні. Згідно з паспортними даними судна, на борту перебувало 241 пасажир.

Про жертви наразі не повідомлялося.

Аріанто Арді, керівник оперативного штабу рятувальної служби Банджармасіна, підтвердив втрату зв’язку з судном і повідомив, що до місця події було направлено рятувальні підрозділи.

Нагадаємо

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Євген Устименко

Світ
Евакуація
Виверження вулкана
Індонезія
Джакарта