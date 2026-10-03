Генштаб оновив втрати росіян за добу і повідомив, скільки вдалося знищити техніки
Київ • УНН
ЗСУ за добу знищили 1 560 російських військових, 45 артсистем і 1 645 БПЛА. Загальні втрати армії рф сягнули 1 538 950 осіб.
Сили оборони України за минулу добу ліквідували та поранили ще 1 560 російських військових, а також знищили 45 артилерійських систем та 1 645 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати росії від початку повномасштабного вторгнення станом на 3 жовтня 2026 року орієнтовно становлять 1 538 950 військових.
Також від початку війни російська армія втратила 12 391 танк, 25 477 бойових броньованих машин, 50 637 артилерійських систем, 2 178 РСЗВ та 1 683 засоби ППО.
Втрати техніки за добу
Протягом минулої доби Сили оборони також знищили 3 танки, 6 бойових броньованих машин, 3 РСЗВ, 14 наземних роботизованих комплексів, 422 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спеціальної техніки
Загалом росія втратила вже 544 498 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 5 126 крилатих ракет, 443 літаки, 356 гелікоптерів, 35 кораблів і катерів та 2 підводні човни.
У Генштабі зазначили, що дані щодо втрат російських військ та техніки уточнюються.
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