Генштаб оновив втрати росіян за добу і повідомив, скільки вдалося знищити техніки

$44.830.1550.700.02
ukenru
04:38 • 15042 перегляди
У Києві перекрили Північний міст після російської атаки – як курсує громадський транспортVideo
04:16 • 16488 перегляди
росія атакувала Північний міст у Києві – Кличко повідомив про влучанняVideo
04:05 • 12257 перегляди
росія заблокувала евакуацію цивільних з окупованих Олешок та відкинула пропозиції України – Лубінець
03:15 • 14569 перегляди
Історичне перехоплення – український Mirage уперше збив російську "Бандероль" вогнем із гарматиPhoto
02:17 • 16224 перегляди
Орбана підозрюють в особистому наказі затримати українських інкасаторів – справа вперше може дійти до експрем'єра
01:38 • 13429 перегляди
До 80 проколів і рух після підриву на міні – як ще посилили український військовий квадроциклPhoto
00:56 • 12782 перегляди
США не заборонять експорт дизельного палива до Європи – стверджує Урсула фон дер Ляєн
00:18 • 13103 перегляди
рф залякує Європу погрозами через калінінград, щоб посіяти паніку і послабити підтримку України – Кубілюс
2 жовтня, 23:38 • 12942 перегляди
Міжнародна космічна станція може отримати Нобелівську премію миру, серед претендентів є і українці – AP
2 жовтня, 22:56 • 19155 перегляди
"Те, що обіцяють Україні, – брехня": прем'єр Албанії висловився про вступ до ЄС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2.5м/с
69%
760мм
Популярнi новини
У Нідерландах та Бельгії одна з мереж призупинила продаж розумних окулярів Meta - чого побоюються2 жовтня, 19:56 • 20623 перегляди
Хлопець Джипсі Роуз Бланшар помер у свій 34-й день народження2 жовтня, 21:05 • 21511 перегляди
Ілон Маск раптово розійшовся з матір'ю чотирьох своїх дітей після понад 5 років стосунків2 жовтня, 22:05 • 19909 перегляди
Майкл Дуглас після 40 років заперечень зізнався у таємному романі з Кетлін ТернерPhoto2 жовтня, 23:06 • 15572 перегляди
Рубі Роуз розповіла, як у 15 років її звинуватили у вбивстві 4-річної дитини00:06 • 11804 перегляди
Публікації
Відкати через благодійні фонди: БЕБ розслідує оборудку на закупівлі медобладнання, в якій фігурує НМУ ім.Богомольця 2 жовтня, 12:36 • 43070 перегляди
Україна готується відновити польоти, але вітчизняні авіакомпанії можуть не дочекатися2 жовтня, 10:40 • 48549 перегляди
Топ-10 комедій на вихідні: фільми, які допоможуть відпочити й посміятисяPhoto2 жовтня, 08:07 • 60865 перегляди
Суд продовжив запобіжні заходи лікарям Odrex, яких обвинувачують у медичній недбалості2 жовтня, 07:15 • 52897 перегляди
Міжнародний день кави: історія свята, походження напою та поява кави в Україні1 жовтня, 14:54 • 76257 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Урсула фон дер Ляєн
Андрюс Кубілюс
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Франція
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс з'явився на рідкісному фото з донькою на тлі боротьби з деменцієюPhoto01:06 • 11243 перегляди
Рубі Роуз розповіла, як у 15 років її звинуватили у вбивстві 4-річної дитини00:06 • 12065 перегляди
Майкл Дуглас після 40 років заперечень зізнався у таємному романі з Кетлін ТернерPhoto2 жовтня, 23:06 • 15900 перегляди
Ілон Маск раптово розійшовся з матір'ю чотирьох своїх дітей після понад 5 років стосунків2 жовтня, 22:05 • 20229 перегляди
Хлопець Джипсі Роуз Бланшар помер у свій 34-й день народження2 жовтня, 21:05 • 21827 перегляди
Актуальне
Техніка
Financial Times
Опалення
The Guardian
Ракетний комплекс "Тор"

Генштаб оновив втрати росіян за добу і повідомив, скільки вдалося знищити техніки

Київ • УНН

 • 4148 перегляди

ЗСУ за добу знищили 1 560 російських військових, 45 артсистем і 1 645 БПЛА. Загальні втрати армії рф сягнули 1 538 950 осіб.

Генштаб оновив втрати росіян за добу і повідомив, скільки вдалося знищити техніки

Сили оборони України за минулу добу ліквідували та поранили ще 1 560 російських військових, а також знищили 45 артилерійських систем та 1 645 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати росії від початку повномасштабного вторгнення станом на 3 жовтня 2026 року орієнтовно становлять 1 538 950 військових.

Також від початку війни російська армія втратила 12 391 танк, 25 477 бойових броньованих машин, 50 637 артилерійських систем, 2 178 РСЗВ та 1 683 засоби ППО.

Втрати техніки за добу

Протягом минулої доби Сили оборони також знищили 3 танки, 6 бойових броньованих машин, 3 РСЗВ, 14 наземних роботизованих комплексів, 422 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спеціальної техніки

Загалом росія втратила вже 544 498 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 5 126 крилатих ракет, 443 літаки, 356 гелікоптерів, 35 кораблів і катерів та 2 підводні човни.

У Генштабі зазначили, що дані щодо втрат російських військ та техніки уточнюються.

Історичне перехоплення – український Mirage уперше збив російську "Бандероль" вогнем із гармати03.10.26, 06:15 • 14570 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Україна