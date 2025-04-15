Внаслідок нічної атаки російських військ у Святошинському районі Києва троє людей постраждали. Рятувальники ліквідовували наслідки атаки на складах.
Вночі 12 квітня Київ атакували ударні безпілотники, спричинивши пожежі у Святошинському та Дарницькому районах. Екстрені служби працюють на місцях.
Суд призупинив рішення Київради про розширення повноважень Кличка за позовом Ткаченка. Ткаченко заявив, що Кличко намагався забрати повноваження у КМВА.
Внаслідок нічної атаки на Київ, кількість постраждалих зросла до чотирьох. Двом людям медики надали допомогу на місці, а двоє були госпіталізовані.
Внаслідок нічної атаки на столицю троє людей постраждали. Одного з них госпіталізували, іншим надали допомогу на місці.
У ніч на 10 квітня Київ зазнав ворожої атаки дронів, пролунали вибухи. У Голосіївському районі зафіксовано загоряння, у Дарницькому - руйнування приватної будівлі, заблоковано людину.
ДБР провело обшуки вдома у Дмитра Білоцерківця у зв'язку з перевіркою походження криптовалюти на суму 30 млн дол. Раніше партія "Удар" заявила про тиск на опозиційні сили.
Київрада не змогла звільнити Бондаренка, який є свідком у справі про корупцію, але він сам подав у відставку. Заяву підтримав 81 депутат Київради.
У Дарницькому районі Києва знайдено тіло чоловіка, який загинув внаслідок нічної атаки. За попередніми даними, ще троє людей отримали поранення.
Кількість поранених внаслідок нічної ракетної атаки на Київ 6 квітня зросла до трьох. У трьох районах столиці сталися пожежі, пошкоджено 8 автомобілів.
Вночі ворог атакував Київ, є влучання. У Дарницькому районі столиці медики госпіталізували двох поранених. Пожежі зафіксовані в трьох районах.
Внаслідок ворожої атаки у Києві сталися пожежі в Дарницькому та Оболонському районах. Уламки впали на території нежитлової забудови, інформація про руйнування уточнюється.
У Києві вночі 6 квітня пролунали вибухи. Міський голова Віталій Кличко повідомив про ракетну атаку та виклик медиків у Дарницький район, закликавши мешканців перебувати в укриттях.
Вночі 5 квітня росія запустила дрони по Києву. У Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків БпЛА, а в Деснянському виникла пожежа, яку ліквідували. Інформація про постраждалих відсутня.
На сесії Київради депутати блокували трибуну, вимагаючи відставки Бондаренка, який є свідком у справі про корупцію. Кличко повідомив про таємне голосування 8 квітня.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про звільнення низки посадовців у справі земельних оборудок. Серед звільнених є заступники голови КМДА та директори комунальних підприємств.
У центрі Києва, на Хрещатику, з'явиться наземний перехід у рамках безбар'єрного маршруту. Він стане частиною ініціативи Олени Зеленської "Без бар'єрів".
Мер Києва Віталій Кличко вказав у декларації 1,2 млн грн зарплати та 1,5 млн грн роялті. Також він задекларував квартири, будинок, землю, годинники, рояль та транспортні засоби.
Увечері 28 березня Київ зазнав атаки дронів. Сили ППО активно працюють, міська влада закликає мешканців перебувати в укриттях.
Очільник КМВА Тимур Ткаченко скасував конкурс на управителів багатоквартирних будинків через порушення закону про регуляторну політику. Документ підписали без обговорення з громадянами.
Київська влада підписала проєкт завдання на внесення змін до Генплану міста, враховуючи виклики війни, демографічні зміни та відновлення інфраструктури. Оновлений план стане основою інтегрованого підходу до міського планування.
Згідно з дослідженням Центру Разумкова, українці переважно не довіряють політикам та посадовцям. Найбільшу довіру зберігає Володимир Зеленський (60%), найменшу - Олексій Арестович (88%).
Внаслідок нічної атаки дронів на Київ загинуло троє людей, серед них 5-річна дитина. Десять людей отримали поранення, пошкоджено будинки та авто.
У ніч на 23 березня російські безпілотники атакували Київ, спричинивши руйнування та пожежі. Семеро людей постраждали, одного госпіталізували, повідомив Віталій Кличко.
У ніч на 23 березня російські дрони атакували Київ, влучивши у багатоповерхівки в Дніпровському та Подільському районах. Уламки спричинили пожежі в Голосіївському, Деснянському та Шевченківському районах.
Вночі 23 березня російський дрон влучив у багатоповерхівку в Дніпровському районі Києва, спричинивши пожежу. Уламки впали в Голосіївському районі.
Ввечері 22 березня у Києві під час тривоги чули вибухи, працювала ППО. У Подільському районі зафіксовано падіння БпЛА, без руйнувань і постраждалих, закликають залишатись в укриттях.
У ніч на 17 березня російська армія атакувала Україну ударними безпілотниками. У Києві та ряді регіонів працювала ППО. Дрони рухалися у бік Одеси.
Кличко заявив про звільнення низки посадовців КМДА, причетних до земельної корупції в Київраді. Також мер анонсував подальші перевірки та реорганізацію в містобудівній сфері.
Рада оборони Києва дозволила рух транспорту Південним мостом з лівого берега на правий. Також частково знято обмеження на рух під час тривоги на двох мостах.