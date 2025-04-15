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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24148 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 149950 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 132932 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 135400 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 131944 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132599 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195278 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77341 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164455 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116494 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Віталій Кличко

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Атака рф на Київ залишила трьох постраждалих

Внаслідок нічної атаки російських військ у Святошинському районі Києва троє людей постраждали. Рятувальники ліквідовували наслідки атаки на складах.

Війна • 12 квітня, 06:54 • 4578 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

Вночі 12 квітня Київ атакували ударні безпілотники, спричинивши пожежі у Святошинському та Дарницькому районах. Екстрені служби працюють на місцях.

Війна • 12 квітня, 02:06 • 26866 перегляди

Суд призупинив рішення Київради про розширення повноважень Кличка - КМВА

Суд призупинив рішення Київради про розширення повноважень Кличка за позовом Ткаченка. Ткаченко заявив, що Кличко намагався забрати повноваження у КМВА.

Політика • 11 квітня, 11:23 • 5816 перегляди

У Києві зросла кількість постраждалих від нічної атаки рф до 4

Внаслідок нічної атаки на Київ, кількість постраждалих зросла до чотирьох. Двом людям медики надали допомогу на місці, а двоє були госпіталізовані.

Війна • 10 квітня, 09:13 • 12455 перегляди

Нічна атака рф на Київ: уже троє постраждалих

Внаслідок нічної атаки на столицю троє людей постраждали. Одного з них госпіталізували, іншим надали допомогу на місці.

Війна • 10 квітня, 07:01 • 12225 перегляди

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

У ніч на 10 квітня Київ зазнав ворожої атаки дронів, пролунали вибухи. У Голосіївському районі зафіксовано загоряння, у Дарницькому - руйнування приватної будівлі, заблоковано людину.

Війна • 9 квітня, 21:45 • 46182 перегляди

ДБР провело обшуки у депутата Київради Білоцерківця через перевірку походження криптовалюти – джерела

ДБР провело обшуки вдома у Дмитра Білоцерківця у зв'язку з перевіркою походження криптовалюти на суму 30 млн дол. Раніше партія "Удар" заявила про тиск на опозиційні сили.

Політика • 9 квітня, 13:06 • 10513 перегляди

Справа "плівок Комарницького": Київрада провалила голосування щодо звільнення секретаря Бондаренка, проте він сам подав у відставку

Київрада не змогла звільнити Бондаренка, який є свідком у справі про корупцію, але він сам подав у відставку. Заяву підтримав 81 депутат Київради.

Політика • 8 квітня, 11:11 • 10329 перегляди

Атака рф на Київ: у Дарницькому районі виявили тіло чоловіка

У Дарницькому районі Києва знайдено тіло чоловіка, який загинув внаслідок нічної атаки. За попередніми даними, ще троє людей отримали поранення.

Війна • 6 квітня, 08:02 • 14587 перегляди

Ракетна атака на Київ: кількість поранених зросла до трьох

Кількість поранених внаслідок нічної ракетної атаки на Київ 6 квітня зросла до трьох. У трьох районах столиці сталися пожежі, пошкоджено 8 автомобілів.

Війна • 6 квітня, 03:51 • 61853 перегляди

У Києві внаслідок нічної атаки поранені щонайменше двоє людей, в трьох районах пожежі

Вночі ворог атакував Київ, є влучання. У Дарницькому районі столиці медики госпіталізували двох поранених. Пожежі зафіксовані в трьох районах.

Війна • 6 квітня, 03:10 • 11102 перегляди

Атака на Київ: у двох районах спалахнули пожежі

Внаслідок ворожої атаки у Києві сталися пожежі в Дарницькому та Оболонському районах. Уламки впали на території нежитлової забудови, інформація про руйнування уточнюється.

Війна • 6 квітня, 02:38 • 10787 перегляди

Ракетна атака на Київ: вночі пролунали вибухи, працює ППО

У Києві вночі 6 квітня пролунали вибухи. Міський голова Віталій Кличко повідомив про ракетну атаку та виклик медиків у Дарницький район, закликавши мешканців перебувати в укриттях.

Війна • 6 квітня, 02:21 • 10046 перегляди

У Києві зафіксовано влучання уламків дрона - Кличко

Вночі 5 квітня росія запустила дрони по Києву. У Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків БпЛА, а в Деснянському виникла пожежа, яку ліквідували. Інформація про постраждалих відсутня.

Війна • 5 квітня, 00:24 • 26754 перегляди

У Київраді блокували трибуну з вимогою відставки секретаря через справу Комарницького

На сесії Київради депутати блокували трибуну, вимагаючи відставки Бондаренка, який є свідком у справі про корупцію. Кличко повідомив про таємне голосування 8 квітня.

Політика • 3 квітня, 13:23 • 11341 перегляди

Справа "плівок Комарницького": стало відомо про чергові звільнення

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про звільнення низки посадовців у справі земельних оборудок. Серед звільнених є заступники голови КМДА та директори комунальних підприємств.

Політика • 3 квітня, 09:45 • 10260 перегляди

У центрі Києва, на перехресті з вулицею Прорізною, з'явиться наземний перехід

У центрі Києва, на Хрещатику, з'явиться наземний перехід у рамках безбар'єрного маршруту. Він стане частиною ініціативи Олени Зеленської "Без бар'єрів".

Суспільство • 31 березня, 17:56 • 51125 перегляди

Віталій Кличко задекларував понад 1,2 млн грн зарплати та білий рояль

Мер Києва Віталій Кличко вказав у декларації 1,2 млн грн зарплати та 1,5 млн грн роялті. Також він задекларував квартири, будинок, землю, годинники, рояль та транспортні засоби.

Політика • 31 березня, 17:27 • 36125 перегляди

У Києві пролунали вибухи: працює ППО

Увечері 28 березня Київ зазнав атаки дронів. Сили ППО активно працюють, міська влада закликає мешканців перебувати в укриттях.

Війна • 28 березня, 21:36 • 54731 перегляди

КМВА скасувала проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків - Ткаченко

Очільник КМВА Тимур Ткаченко скасував конкурс на управителів багатоквартирних будинків через порушення закону про регуляторну політику. Документ підписали без обговорення з громадянами.

Політика • 27 березня, 21:36 • 70535 перегляди

У Києві внесуть зміни до Генплану з урахуванням викликів війни - мер

Київська влада підписала проєкт завдання на внесення змін до Генплану міста, враховуючи виклики війни, демографічні зміни та відновлення інфраструктури. Оновлений план стане основою інтегрованого підходу до міського планування.

Київ • 26 березня, 13:25 • 32935 перегляди

Рівень довіри українців до посадовців та політиків лишається низьким - Центр Разумкова

Згідно з дослідженням Центру Разумкова, українці переважно не довіряють політикам та посадовцям. Найбільшу довіру зберігає Володимир Зеленський (60%), найменшу - Олексій Арестович (88%).

Суспільство • 25 березня, 13:14 • 16678 перегляди

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

Внаслідок нічної атаки дронів на Київ загинуло троє людей, серед них 5-річна дитина. Десять людей отримали поранення, пошкоджено будинки та авто.

Суспільство • 23 березня, 08:31 • 307606 перегляди

7 постраждалих у Києві: міська влада повідомила про наслідки ворожої атаки

У ніч на 23 березня російські безпілотники атакували Київ, спричинивши руйнування та пожежі. Семеро людей постраждали, одного госпіталізували, повідомив Віталій Кличко.

Війна • 23 березня, 00:39 • 68355 перегляди

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У ніч на 23 березня російські дрони атакували Київ, влучивши у багатоповерхівки в Дніпровському та Подільському районах. Уламки спричинили пожежі в Голосіївському, Деснянському та Шевченківському районах.

Війна • 22 березня, 23:46 • 93859 перегляди

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

Вночі 23 березня російський дрон влучив у багатоповерхівку в Дніпровському районі Києва, спричинивши пожежу. Уламки впали в Голосіївському районі.

Війна • 22 березня, 22:56 • 96647 перегляди

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

Ввечері 22 березня у Києві під час тривоги чули вибухи, працювала ППО. У Подільському районі зафіксовано падіння БпЛА, без руйнувань і постраждалих, закликають залишатись в укриттях.

Війна • 22 березня, 20:14 • 62346 перегляди

Вночі 17 березня росія атакувала Україну дронами: у Києві працювала ППО

У ніч на 17 березня російська армія атакувала Україну ударними безпілотниками. У Києві та ряді регіонів працювала ППО. Дрони рухалися у бік Одеси.

Війна • 16 березня, 22:54 • 34029 перегляди

Справа "плівок Комарницького": Кличко заявив про звільнення кількох фігурантів та анонсував нові відставки

Кличко заявив про звільнення низки посадовців КМДА, причетних до земельної корупції в Київраді. Також мер анонсував подальші перевірки та реорганізацію в містобудівній сфері.

Політика • 13 березня, 10:39 • 32129 перегляди

У Києві частково відкриють рух Південним мостом - мер

Рада оборони Києва дозволила рух транспорту Південним мостом з лівого берега на правий. Також частково знято обмеження на рух під час тривоги на двох мостах.

Київ • 12 березня, 09:30 • 23006 перегляди