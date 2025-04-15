Віталій Кличко

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У ніч на 23 березня російські дрони атакували Київ, влучивши у багатоповерхівки в Дніпровському та Подільському районах. Уламки спричинили пожежі в Голосіївському, Деснянському та Шевченківському районах.