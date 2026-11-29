У Рівному 29 листопада запалили вогні на новорічній ялинці біля торговельно-розважального центру "Злата Плаза", а в інших українських містах триває підготовка до відкриття головних святкових дерев. Більшість урочистостей запланували на початок грудня, пише УНН.

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Головну 18-метрову ялинку Рівного на Театральній площі відкриють 6 грудня, у День святого Миколая. Водночас через ситуацію в енергосистемі її ілюмінація не працюватиме під час відключень електроенергії.

У Києві, за словами міського голови Віталія Кличка, на Софійській площі встановлюють 16-метрову ялинку, оформлену за концепцією "Світло всередині". Її відкриють 6 грудня, а святкова ілюмінація працюватиме автономно від генератора та акумуляторів, щоб не створювати додаткового навантаження на енергосистему.

Протитанковий "їжак" замість зірки та святкові ялинки без витрат бюджету

У Львові головну різдвяну ялинку відкриють 5 грудня о 18:00 біля Оперного театру. Її верхівку традиційно прикрасить протитанковий "їжак" – символ стійкості українців, який вперше використали у 2022 році. Саме дерево місту подарують.

У Хмельницькому 6 грудня відкриють 18-метрову ялинку. Для її облаштування використовують каркас, прикраси та ілюмінацію, придбані ще у 2017 році, тому встановлення дерева не потребує додаткових витрат із бюджету громади.

У Кременчуці головна ялинка засяє вже 4 грудня, одночасно з відкриттям святкового ярмарку. В Івано-Франківську запалення вогнів запланували на 6 грудня у парку імені Тараса Шевченка.

Якою буде головна ялинка країни у Києві - розкрили деталі і показали концепцію