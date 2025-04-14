Івано-Франківськ

У понеділок в Україні буде комфортна весняна погода, температура до +17°. Лише на заході можливі локальні дощі, в інших регіонах опадів не передбачається.
У Луцьку в ТЦК виявили тіло очільника ВЛК. Попередньо, слідів насильницької смерті не виявлено, ймовірно, помер природною смертю. Тіло направлено на експертизу.
В Івано-Франківську чоловік вкусив військовослужбовця ТЦК за ногу, коли той намагався перевірити документи. Затриманий виявився мешканцем Херсонщини, який не став на облік.
Для проведення місцевих виборів потрібні зміни у законодавстві про воєнний стан. Рішення за Верховною Радою, яка визначить перелік громад, де вибори неможливі.
АРМА передало ТЦ "Флагман" в управління консорціуму "КАМпарітет" після критики в ЗМІ. Управитель зобов'язаний щомісяця перераховувати до бюджету 630 тис. грн.
Патрулювання, металодетектори та перевірка транспорту – основні заходи. З початку року загинуло четверо поліцейських під час терактів.
СБУ встановила, що теракт в Івано-Франківську 11 березня організувала росія. Ворог підірвав власних агентів, серед яких були неповнолітні.
В Івано-Франківську на вулиці Привокзальній пролунали два вибухи. Розглядаються різні версії, включно з причетністю московських спецслужб, стверджує мер.
В Івано-Франківську біля залізничного вокзалу сталися два вибухи, внаслідок яких загинула одна людина і троє постраждали. Через вибухи загорілася покрівля багатоповерхівки, евакуйовано 15 людей.
В Івано-Франківську сталися два вибухи на вулиці Привокзальній: один забрав життя людини, троє поранені. Під час другого вибуху в багатоповерхівці врятували чотирьох осіб.
На вулиці Привокзальній в Івано-Франківську сталися два вибухи, внаслідок яких постраждали три особи. Через один з вибухів загорілася покрівля багатоповерхівки, пасажири та працівники вокзалу не постраждали.
Поблизу залізничного вокзалу в Івано-Франківську сталися вибухи, після яких виникла пожежа. Пасажири та працівники вокзалу не постраждали, поїзди курсують за графіком.
В Івано-Франківську поблизу залізничного вокзалу стався вибух, після якого спалахнула пожежа. На місці працюють поліція та рятувальники, розглядаються версії вибуху гранати та газу.
Супротивник здійснив спробу атаки на об'єкти критичної інфраструктури Івано-Франківської області. Завдяки успішній роботі ППО атаку було відбито, руйнувань та постраждалих немає.
Чоловік, який ухилявся від проходження ВЛК, звинуватив військових у побитті та алкогольному сп'янінні. Медична експертиза не підтвердила заявлені ним травми, а військові спростували всі звинувачення.
В Івано-Франківській області двоє дівчат знущались над котом, намагаючись напоїти його алкоголем. Поліція розпочала перевірку після появи відео інциденту в соцмережах.
У Центрі хірургії та трансплантології ім. Шалімова успішно використовують радіочастотну абляцію для лікування пухлин печінки. Метод дозволяє видаляти уражені клітини без складних хірургічних втручань, що підтверджує історія пацієнтки Оксани.
Внаслідок атаки дронами в Івано-Франківській області виникли дві пожежі на об'єкті інфраструктури. 58 рятувальників та 25 одиниць техніки ДСНС працюють над ліквідацією загорянь, постраждалих немає.
60-річна жінка з Івано-Франківська обманула близько десяти осіб на суму понад 420 тис. доларів та 160 тис. євро. Вона просила гроші на фіктивні бізнес-проекти, обіцяючи повернути їх з винагородою.
В одному з ліцеїв Івано-Франківська учень виявив навчальний патрон у хлібобулочному виробі, придбаному в супермаркеті. Поліція проводить розслідування обставин інциденту.
Руслан Марцінків запустив конкурс на найкращий вірш або пісню про Степана Бандеру з призовим фондом 30 тисяч гривень. Переможців оголосять 3 лютого, в День заснування ОУН.
У Волинській, Полтавській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій та Івано-Франківській областях скасували графіки відключень світла. Рішення діятиме до окремого розпорядження Укренерго.
В Івано-Франківській області повністю відновили електропостачання після ранкової ракетної атаки. Світло повернули жителям Калуша, Бурштина та Івано-Франківська.
Вранці російські війська завдали удару по Прикарпаттю. Внаслідок атаки частина Івано-Франківської області залишилась без електропостачання, постраждалих немає.
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про можливі перебої зі світлом та поганий зв'язок після атаки РФ. У громаді прильотів та уламків не виявлено.
На Івано-Франківщині водійка Jaguar виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з мікроавтобусом Renault.
В Івано-Франківську пасажирка автобуса публічно ображала місто та прославляла путіна. Мер міста Руслан Марцінків звернувся до СБУ та ініціює збір підписів за заборону мови окупанта.
В одній з військових частин Львівської області викрито схему розкрадання 20 тон пального щомісяця. П'ятьом учасникам схеми, включаючи начальника складу ПММ, обрано запобіжні заходи.
Внаслідок масованої атаки рф на Івано-Франківську область постраждала одна людина, пошкоджено критичну інфраструктуру та будинки. Також ворог завдав ударів по шести енергетичних об'єктах на Львівщині.
У Тернопільській області пошкоджено промисловий об'єкт, на Прикарпатті - об'єкти критичної інфраструктури. Рятувальники ліквідували пожежі, постраждалих немає.