Івано-Франківськ

10 тисяч за вірш або пісню про Бандеру: мер Івано-Франківська оголосив конкурс

Руслан Марцінків запустив конкурс на найкращий вірш або пісню про Степана Бандеру з призовим фондом 30 тисяч гривень. Переможців оголосять 3 лютого, в День заснування ОУН.