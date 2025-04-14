Івано-Франківськ

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25782 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 155050 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138339 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134184 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134285 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196199 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77551 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164629 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116908 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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У понеділок в Україні буде комфортна весняна погода, температура до +17°. Лише на заході можливі локальні дощі, в інших регіонах опадів не передбачається.

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У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

У Луцьку в ТЦК виявили тіло очільника ВЛК. Попередньо, слідів насильницької смерті не виявлено, ймовірно, помер природною смертю. Тіло направлено на експертизу.

Кримінал та НП • 11 квітня, 09:39 • 79548 перегляди

В Івано-Франківську чоловік вкусив працівника ТЦК за ногу під час перевірки документів

В Івано-Франківську чоловік вкусив військовослужбовця ТЦК за ногу, коли той намагався перевірити документи. Затриманий виявився мешканцем Херсонщини, який не став на облік.

Кримінал та НП • 10 квітня, 19:28 • 6820 перегляди

Місцеві вибори в Україні: останнє слово за Верховною Радою - ЦВК

Для проведення місцевих виборів потрібні зміни у законодавстві про воєнний стан. Рішення за Верховною Радою, яка визначить перелік громад, де вибори неможливі.

Політика • 8 квітня, 11:07 • 11221 перегляди

Навіть не подякували. “Мамкині підлеглі” з АРМА нарешті передали в управління ТЦ “Флагман”, який належав росіянам

АРМА передало ТЦ "Флагман" в управління консорціуму "КАМпарітет" після критики в ЗМІ. Управитель зобов'язаний щомісяця перераховувати до бюджету 630 тис. грн.

Економіка • 4 квітня, 15:44 • 11081 перегляди

У Нацполіції заявили, що планують посилення заходів безпеки біля відділків для протидії терактам

Патрулювання, металодетектори та перевірка транспорту – основні заходи. З початку року загинуло четверо поліцейських під час терактів.

Війна • 24 березня, 13:14 • 9987 перегляди

Вибухи в Івано-Франківську: СБУ повідомила, що теракт організувала рф, ворог підірвав власних агентів

СБУ встановила, що теракт в Івано-Франківську 11 березня організувала росія. Ворог підірвав власних агентів, серед яких були неповнолітні.

Війна • 12 березня, 14:30 • 17043 перегляди

Вибухи в Івано-Франківську: мер не виключає детонацію вибухових пристроїв і можливу причетність московських спецслужб

В Івано-Франківську на вулиці Привокзальній пролунали два вибухи. Розглядаються різні версії, включно з причетністю московських спецслужб, стверджує мер.

Суспільство • 12 березня, 10:15 • 124994 перегляди

15 людей евакуювали, 4 пожежників врятували із заблокованих квартир: нові фотоподробиці вибухів в Івано-Франківську

В Івано-Франківську біля залізничного вокзалу сталися два вибухи, внаслідок яких загинула одна людина і троє постраждали. Через вибухи загорілася покрівля багатоповерхівки, евакуйовано 15 людей.

Кримінал та НП • 11 березня, 21:27 • 16180 перегляди

Вибухи біля залізничного вокзалу в Івано-Франківську: є загибла людина

В Івано-Франківську сталися два вибухи на вулиці Привокзальній: один забрав життя людини, троє поранені. Під час другого вибуху в багатоповерхівці врятували чотирьох осіб.

Суспільство • 11 березня, 18:22 • 23191 перегляди

Вибухи біля залізничного вокзалу в Івано-Франківську: постраждали три людини

На вулиці Привокзальній в Івано-Франківську сталися два вибухи, внаслідок яких постраждали три особи. Через один з вибухів загорілася покрівля багатоповерхівки, пасажири та працівники вокзалу не постраждали.

Кримінал та НП • 11 березня, 17:34 • 24147 перегляди

Вибухи в Івано-Франківську сталися поза межами вокзалу, пасажири та працівники не постраждали - УЗ

Поблизу залізничного вокзалу в Івано-Франківську сталися вибухи, після яких виникла пожежа. Пасажири та працівники вокзалу не постраждали, поїзди курсують за графіком.

Кримінал та НП • 11 березня, 17:25 • 24343 перегляди

Вибух пролунав біля залізничного вокзалу в Івано-Франківську: що відомо

В Івано-Франківську поблизу залізничного вокзалу стався вибух, після якого спалахнула пожежа. На місці працюють поліція та рятувальники, розглядаються версії вибуху гранати та газу.

Кримінал та НП • 11 березня, 17:04 • 35398 перегляди

рф атакувала Прикарпаття: ППО відбила удар по критичній інфраструктурі

Супротивник здійснив спробу атаки на об'єкти критичної інфраструктури Івано-Франківської області. Завдяки успішній роботі ППО атаку було відбито, руйнувань та постраждалих немає.

Війна • 7 березня, 05:57 • 25262 перегляди

Військовозобов’язаний з Калуша звинуватив військових у побитті: експертиза не підтвердила травм

Чоловік, який ухилявся від проходження ВЛК, звинуватив військових у побитті та алкогольному сп'янінні. Медична експертиза не підтвердила заявлені ним травми, а військові спростували всі звинувачення.

Суспільство • 26 лютого, 15:39 • 25167 перегляди

На Прикарпатті дівчата намагались напоїти кота алкоголем - поліція проводить перевірку

В Івано-Франківській області двоє дівчат знущались над котом, намагаючись напоїти його алкоголем. Поліція розпочала перевірку після появи відео інциденту в соцмережах.

Кримінал та НП • 13 лютого, 18:51 • 29620 перегляди

У Центрі Шалімова розповіли про ефективність лікування пухлин печінки за допомогою радіочастотної абляції

У Центрі хірургії та трансплантології ім. Шалімова успішно використовують радіочастотну абляцію для лікування пухлин печінки. Метод дозволяє видаляти уражені клітини без складних хірургічних втручань, що підтверджує історія пацієнтки Оксани.

Суспільство • 30 січня, 12:10 • 29136 перегляди

На Прикарпатті після атаки рф одну пожежу загасили, іншу ще ліквідовують: показали роботу вогнеборців

Внаслідок атаки дронами в Івано-Франківській області виникли дві пожежі на об'єкті інфраструктури. 58 рятувальників та 25 одиниць техніки ДСНС працюють над ліквідацією загорянь, постраждалих немає.

Війна • 27 січня, 07:20 • 31095 перегляди

Жінка в Івано-Франківську отримала підозру за ошукання людей на понад пів мільйона доларів на "бізнес-ідеї"

60-річна жінка з Івано-Франківська обманула близько десяти осіб на суму понад 420 тис. доларів та 160 тис. євро. Вона просила гроші на фіктивні бізнес-проекти, обіцяючи повернути їх з винагородою.

Кримінал та НП • 17 січня, 14:36 • 52548 перегляди

В Івано-Франківську виявили патрон в пончику: поліція розпочала розслідування

В одному з ліцеїв Івано-Франківська учень виявив навчальний патрон у хлібобулочному виробі, придбаному в супермаркеті. Поліція проводить розслідування обставин інциденту.

Суспільство • 15 січня, 14:00 • 35349 перегляди

10 тисяч за вірш або пісню про Бандеру: мер Івано-Франківська оголосив конкурс

Руслан Марцінків запустив конкурс на найкращий вірш або пісню про Степана Бандеру з призовим фондом 30 тисяч гривень. Переможців оголосять 3 лютого, в День заснування ОУН.

Суспільство • 1 січня, 18:15 • 37661 перегляди

Графіки відключень світла скасовано у низці областей України: що відомо

У Волинській, Полтавській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій та Івано-Франківській областях скасували графіки відключень світла. Рішення діятиме до окремого розпорядження Укренерго.

Суспільство • 30 грудня, 08:36 • 30795 перегляди

Після масованої атаки рф на Прикарпатті відновили електропостачання

В Івано-Франківській області повністю відновили електропостачання після ранкової ракетної атаки. Світло повернули жителям Калуша, Бурштина та Івано-Франківська.

Суспільство • 25 грудня, 07:30 • 23954 перегляди

російський удар по Прикарпаттю: частина регіону залишилась без світла

Вранці російські війська завдали удару по Прикарпаттю. Внаслідок атаки частина Івано-Франківської області залишилась без електропостачання, постраждалих немає.

Суспільство • 25 грудня, 06:39 • 23121 перегляди

Івано-Франківськ: мер попередив про можливі перебої зі світлом і поганий зв'язок після атаки рф

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про можливі перебої зі світлом та поганий зв'язок після атаки РФ. У громаді прильотів та уламків не виявлено.

Суспільство • 25 грудня, 06:12 • 22396 перегляди

ДТП з мікроавтобусом на Прикарпатті: троє людей у важкому стані

На Івано-Франківщині водійка Jaguar виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з мікроавтобусом Renault.

Кримінал та НП • 22 грудня, 18:16 • 34356 перегляди

Марцінків звернувся до СБУ через пасажирку в автобусі, яка ображала Івано-Франківськ і прославляла путіна

В Івано-Франківську пасажирка автобуса публічно ображала місто та прославляла путіна. Мер міста Руслан Марцінків звернувся до СБУ та ініціює збір підписів за заборону мови окупанта.

Суспільство • 18 грудня, 16:49 • 35617 перегляди

На Львівщині викрито схему розкрадання пального у військовій частині: щомісяця крали щонайменше 20 тонн

В одній з військових частин Львівської області викрито схему розкрадання 20 тон пального щомісяця. П'ятьом учасникам схеми, включаючи начальника складу ПММ, обрано запобіжні заходи.

Кримінал та НП • 13 грудня, 14:30 • 22438 перегляди

Ворожа атака на Прикарпаття: постраждала одна людина

Внаслідок масованої атаки рф на Івано-Франківську область постраждала одна людина, пошкоджено критичну інфраструктуру та будинки. Також ворог завдав ударів по шести енергетичних об'єктах на Львівщині.

Війна • 13 грудня, 14:21 • 21712 перегляди

Через атаку рф на Тернопільщині пошкоджено промисловий об'єкт, на Прикарпатті цілили по критичній інфраструктурі: ДСНС показала ліквідацію наслідків

У Тернопільській області пошкоджено промисловий об'єкт, на Прикарпатті - об'єкти критичної інфраструктури. Рятувальники ліквідували пожежі, постраждалих немає.

Війна • 13 грудня, 11:18 • 23186 перегляди