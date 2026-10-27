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У окопах, на службі та в укриттях: як в Україні пройшов Радіодиктант національної єдності

Київ • УНН

 • 4624 перегляди

27 жовтня українці долучилися до Радіодиктанту національної єдності за текстом Артура Дроня. Його писали військові, посадовці, школярі та знаменитості.

У окопах, на службі та в укриттях: як в Україні пройшов Радіодиктант національної єдності

Сьогодні, 27 жовтня, День української писемності та мови традиційно в Україні пройшов Радіодиктант національної єдності, який писали політики, відомі зірки, військові, пише УНН.

Деталі

Попри чергову важку ніч, коли ворог атакував наші міста балістикою та сотнями дронів, попри втому, сотні тисяч українців разом сіли писати диктант рідною мовою. Ворог може руйнувати будівлі, але не здатен знищити те, що робить нас українцями: нашу мову, культуру, історію та єдність. Їх не зламати ні ракетами, ні дронами, ні будь-якою іншою зброєю. На цьому фундаменті тримається наша стійкість і наша єдність. І це наша відповідь на кожну спробу нас залякати чи зламати. Дякую всім, хто сьогодні долучився до Радіодиктанту національної єдності

- написав прем’єр-міністр Сергій Корецький, опублікувавши фото.

До радіодиктанту долучилася і Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, представники Уповноваженої в регіонах та команда Секретаріату.

"Лист, який не закінчується" Артура Дроня зібрав разом мільйони українців у різних куточках України і далеко за її межами. Писали військові й ветерани, вчителі та школярі, волонтери, державні службовці, українці, яких війна розкидала по світу. Саме заради цього єднання 27 років тому народилася традиція Радіодиктанту

- йдеться у повідомленні.

Міністр культури Тетяна Бережна також показала фото, як писала диктант у Науково-технічній бібліотеці Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут".

"Мова направду не знає меж". Дуже щемкий текст Артура Дронь на цьогорічному Радіодиктанті національної єдності - "Лист, який не закінчується". І справді хотілося, щоб цей лист не закінчувався. Долучилася до диктанту. Пишу його багато років і щоразу хвилююся. Цього разу дозволила собі право на помилку й насолоджувалася текстом та його прочитанням. Дуже люблю цю традицію: у різних містах і країнах українці беруть ручки та слухають один текст. У кожного - свій почерк, свої сумніви щодо ком, власна історія стосунків з українською. І водночас - спільне відчуття близькості. У тексті Артура мова захищає нас, коли в теперішньому страшно, і допомагає творити майбутнє. Вона зберігає пам’ять, передає досвід, дає слова для найважливішого. Для розмови з цілою країною і для особистого "я люблю тебе"

- написала Бережна.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків також показав, як писав диктант разом із студентами.

Долучився до Радіодиктанту національної єдності. Найголовніше, що ми маємо, - це Українська Державність та українська мова! Дякуємо нашим Захисникам

- написав мер.

Традиційно до радіодиктанту долучилися і українські військові, які, зокрема, писали його з фронту просто в окопах.

А як проходив ваш радіодиктант цього року?

- запитали у українців у Першому окремому медичному батальйоні.

Долучилися до написання диктанту і воїни 50-ї окремої артилерійської бригади, 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка, 10 -ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", 1-ї окремої важкої механізованої Сіверської бригади, 22-го окремого батальйону безпілотних систем, 39-го зенітного ракетного полку, які писали його на бойових позиціях.

У день української писемності та мови військовослужбовці оперативного командування "Захід" за організацією фахівців структури психологічної підтримки персоналу у взаємодії з представниками структури комунікацій долучилися до традиційного Всеукраїнського радіодиктанту. Та сама зброя, яку ворог століттями намагався знищити, але так і не зміг зламати. Сьогодні ми захищаємо не просто кордони, свою гідність та суверенітет, ми захищаємо право розмовляти, думати, читати й писати, і просто жити українською на своїй землі. Рідне слово - це наш пароль "свій-чужий", і поки в раціях звучать наші команди українською, ми стоятимемо, вистоїмо і переможемо

- зазначили в ОК “Захід”.

Також писали диктант і українські прикордонники. 

Прикордонники різних підрозділів та органів ДПСУ разом із тисячами українців долучилися до Радіодиктанту національної єдності – 2026. Цьогорічний текст під назвою "Лист, який не закінчується" створив український письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Для прикордонників участь у радіодиктанті – це не лише можливість перевірити знання рідної мови, а й нагода долучитися до спільної традиції, що об’єднує українців незалежно від професії, місця перебування чи обставин

- зазначили у Держприкордонслужбі.

Окрім того, у СтратКомі ЗСУ показали, як військові різних бригад писали диктант на позиціях, зокрема бійці Президентської, 128-ї, 82-ї, 29-ї, 20-го корпусу, курсанти Військового інституту КНУ.

Долучилися до написання диктанту і знаменитості. Зокрема, ветеран війни та громадський діяч Олександр Терен показав фото, як писав диктант разом з співачкою "Лелека", акторкою Мариною Кошкіною, блогерами Дашею Кубік та Владом Шевченком, а також кухарем Євгеном Клопотенко.

До слова, Євген Клопотенко в Instagram поділився своєю абеткою української кухні.

Люблю, як просто й логічно ми називаємо страви. Вивчаєш їжу - відкриваєш нові слова

- написав Клопотенко.

Нагадаємо

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва поділилася у соцмережах відвертим фото верхи на коні. "Вилітаю до вас" - підписала вона кадри напередодні Радіодиктанту національної єдності.

Павло Башинський

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