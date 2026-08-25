Бережна Тетяна Василівна

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики - Міністерка культури України

Тетяна Василівна Бережна (уроджена Мацюк) народилася 9 січня 1989 року в Рогатині на Івано-Франківщині. Здобула ступені бакалавра та магістра права у Києво-Могилянській академії, проходила стажування в Парламенті Канади та навчалась у Школі стратегічного архітектора при Києво-Могилянській бізнес-школі. З 2011 року працювала в юридичній фірмі "Василь Кісіль і Партнери", у 2017-му отримала свідоцтво адвоката. З 2022 по 2025 рік - заступниця міністра економіки України. З липня 2025-го - т.в.о. міністра культури, де розпочала кадрові ротації, запустила програму грантів для креативних індустрій та підписала меморандум з міжнародним альянсом ALIPH про створення Українського фонду культурної спадщини. 21 жовтня 2025 року Верховна Рада призначила її віцепрем'єркою з гуманітарної політики і міністеркою культури - першою на цій посаді за шість років. Зберігла посаду в уряді Корецького.