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NASAMS
The Guardian
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Зеленський відповів на петицію проти Потапа: питання його звання розглянуть Кабмін і СБУ

Київ • УНН

 • 1808 перегляди

Петиція про позбавлення Потапа звання "Заслужений артист України" набрала 25 895 підписів. Зеленський доручив уряду та СБУ опрацювати питання.

Зеленський відповів на петицію проти Потапа: питання його звання розглянуть Кабмін і СБУ

Президент України Володимир Зеленський направив прем’єр-міністру Сергію Корецькому та тимчасово виконуючому обов’язки голови СБУ Олександру Покладу петицію щодо позбавлення Олексія Потапенка, відомого як Потап, почесного звання "Заслужений артист України". Про це йдеться у відповіді президента, оприлюдненій 28 вересня на сайті електронних петицій, передає УНН.

Деталі

Звернення Катерини Таран опублікували 28 серпня. Воно зібрало 25 895 підписів за необхідних для розгляду 25 тисяч. Авторка петиції просить перевірити публічну діяльність Потапенка, зокрема висловлювання щодо української мови, популяризацію російськомовного культурного продукту та співпрацю з представниками російського шоу-бізнесу. У разі підтвердження передбачених законом підстав пропонує ініціювати позбавлення артиста державної нагороди.

Президент України своєю чергою попросив керівників уряду та СБУ відповідно до компетенції опрацювати порушене у петиції питання в установленому законодавством порядку. Він також наголосив, що застосування санкцій потребує достатніх фактичних відомостей і належного правового обґрунтування.

Контекст

Раніше міністерка культури Тетяна Бережна пояснювала, що позбавлення державних нагород можливе за обвинувальним вироком суду у визначених законом випадках або через застосування відповідної санкції за рішенням РНБО, введеним у дію указом президента.

Також нагадаємо, що 17 вересня Верховна Рада не підтримала направлення президенту депутатського запиту щодо позбавлення Потапенка звання заслуженого артиста України. За відповідне рішення проголосували 198 народних депутатів. Ініціаторами запиту були Соломія Бобровська, Ярослав Юрчишин та інші парламентарі - загалом 24 депутати.

Почесне звання "Заслужений артист України" Потап отримав у червні 2020 року за указом Володимира Зеленського з нагоди Дня Конституції.

Нагадаємо

У вересні 2026 року  співака та продюсера Олексія Потапенка, відомого як "Потап", внесли до бази "Миротворця". Причиною назвали гуманітарну агресію та участь у пропагандистських заходах.

Олександра Василенко

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