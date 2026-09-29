МВФ прогнозує Україні дефіцит у $54 млрд до 2029 року - Bloomberg

Україна, за попередньою оцінкою МВФ, зіткнеться з дефіцитом фінансування обсягом 54 мільярдів доларів до 2029 року. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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За оцінками джерел, знайомих з цим питанням, МВФ оцінює, що Київ зіткнеться з дефіцитом фінансування обсягом від 30 до 35 мільярдів доларів наступного, 2027-го, року, 17 мільярдів доларів у 2028 році та 2 мільярди доларів у 2029 році. Цифри можуть бути змінені.

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Донори України зустрілися у вівторок у Брюсселі, щоб прискорити переговори щодо надання більшої допомоги. ЄС раніше цього року погодився на пакет позик у 90 мільярдів євро (102 мільярди доларів) і закликає партнерів виконати свої зобов'язання щодо надання додаткових 30 мільярдів євро на цей та наступний роки.

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Окрім того, Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, та МВФ закликають уряд України виконати свій план реформ, який дозволить їй отримати міжнародну допомогу та покращити управління наданими коштами, пише видання.

"Члени ЄС все ще обговорюють, як надати додаткове фінансування Києву, оскільки очікується, що війна продовжиться наступного року, тоді як російські та українські війська посилили свої атаки протягом останніх місяців", - ідеться у публікації.

Деякі держави-члени ЄС, як зазначає видання, повернулися до ідеї використання 210 мільярдів євро активів російського центробанку, знерухомлених у Європі, для отримання додаткового фінансування, тоді як інші запропонували випустити додаткові спільні боргові зобов'язання.

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