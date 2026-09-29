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Андрій Шевченко святкує 50-річчя: шлях від "Динамо" до УАФ

Київ • УНН

 • 978 перегляди

Андрій Шевченко відзначає 50-річчя. Володар «Золотого м’яча» пройшов шлях від «Динамо» та «Мілана» до президента УАФ.

Андрій Шевченко святкує 50-річчя: шлях від "Динамо" до УАФ

Сьогодні, 29 вересня, своє 50-річчя відзначає президент Української асоціації футболу, колишній гравець "Динамо", "Мілана" та "Челсі", екснападник національної збірної України, володар Золотого м'яча, екскерівник головної збірної Андрій Шевченко, пише УНН

Деталі

Футбольний шлях Андрія Шевченка розпочався у 1992 році у Києві, куди він разом із сім’єю перебрався із села Двірківщина, що на Київщині. Що цікаво, батьки Андрія скептично ставилися до захоплення сина, а батько, який був прапорщиком, хотів, щоб син був також військовим, проте першому тренеру Андрія - Олександру Шпакову - вдалося переконати батьків. 

Перша поява Андрія Шевченка в дорослому футболі відбулася у сезоні 1992/93. Із 12 м'ячами він став найкращим бомбардиром першолігової команди "Динамо-2". Потім його запросили в молодіжну збірну України, і він з'явився у вищій лізі - вперше вийшов на заміну 8 листопада 1994 року (гра з "Шахтарем"). Тоді команду "Динамо" тренував Йожеф Сабо.

По справжньому голосно про себе заявив Шевченко у сезонах 1997/1998 та 1998/1999. 

У сезоні 1997/1998 "Динамо" на груповому етапі Ліги чемпіонів двічі обіграло каталонську "Барселону" із загальним рахунком - 7:0, де у другому поєдинку Шевченко відзначився хет-триком. 

Уже наступного сезону київське "Динамо" пробилося до півфіналу Ліги чемпіонів, обігравши у 1/4 грізний мадридський "Реал". Перший матч відбувався у Мадриді і рахунок відкрив саме Шевченко - після пасу Реброва він на фантастичній швидкості прорвався до воріт іспанців і забив Бодо Іллгнерові. Гра завершилась нічиєю 1:1. У київській грі Андрій Шевченко відкрив рахунок, добиваючи м'яч після власного невдалого пенальті, а потім добив "Реал" другим голом - 2:0.

Влітку 1999 року італійський "Мілан" заплатив за Андрія 25 млн доларів, де "Шева" провів, напевно, свої найкращі роки. Цікавим фактом є те, що за виручені за Шевченка кошти вдалося побудувати сучасну навчально-тренувальну базу "Динамо" в Конча-Заспі. На ці гроші звели нові корпуси, облаштували медично-реабілітаційний центр, критими манежами та якісними полями, що створило інфраструктуру європейського рівня. 

29 серпня 1999 - дебют у Серії "А" в матчі "Лечче" - Мілан" (2:2). У перший же сезон стає найкращим бомбардиром Серії "А", забивши 24 м'ячі в 32 іграх чемпіонату, залишивши позаду таких голеадорів, як Батістута (23 м'ячі) і Креспо (22).

Загалом же Шевченко посідає друге місце у списку найкращих бомбардирів "Мілана" із 174 голами у своєму активі. 

У "Мілані" українець двічі ставав найкращим бомбардиром "Серії А", виграв чемпіонат Італії та Лігу чемпіонів, а у 2004 році отримав "Золотий м'яч".

Що цікаво, трансфер до "Мілану" міг зірватися через можливе викрадення. 

У 1999 році гравець займався оформленням трансферу в "Мілан", у той час СБУ перехопила телефонні розмови кримінальних авторитетів. У них обговорювався план викрадення Шевченка з метою викупу. Зрештою футболісту виділили додаткову охорону, що зірвало план злодіїв.

У "Мілані" Шевченко також став першим в історії українцем, якому вдалося виграти Лігу чемпіонів у сезоні 2002/2003, реалізувавши вирішальний пенальті у матчі проти "Ювентуса". 

До слова, партнери Шевченка по "Мілану" були здивовані його смаковими уподобаннями. 

В одному із інтерв’ю Андрій Шевченко розповідав, що коли вперше привіз на базу "Мілана" шмат українського сала, деякі хлопці злякалися.

"Чесно. Хтось навіть подумав, що це наркотик. Адже я не розумів тоді, що італійці ніколи в житті не бачили сала. Як в Африці на екваторі ніколи не буває снігу, так і вони. Пам'ятаю, відрізав перший тоненький шматочок і запропонував Мальдіні. Той відмовився. Тоді я поклав сало на хліб і почав жувати. Бачили б у цей момент очі Паоло та всієї компанії. І чим, на вашу думку, це закінчилося? Щоразу, коли потім я повертався до Італії, доводилося тягнути пів сумки сала для гравців "Мілана", настільки вони його полюбили. Замовлень було стільки, що я вже пошкодував, що тоді так необачно приїхав з українським наркотиком на базу в "Мілані", - розповідав Шевченко.

У середині нульових італійську "Серію А" починає "штормити". Причина - корупційні скандали, де зокрема, був замішаний і "Мілан" Шевченка. Поки тривали суди і розслідування, Шевченко перейшов до лондонського "Челсі", за якого заплатили 30,8 млн англійських фунтів (близько 45 млн євро). Таким чином українець стає найдорожчим трансфером в історії британського футболу і входить до десятки найдорожчих переходів усіх часів. 

Існує також інша версія причини переходу "Шеви" до "Челсі". Дружина Андрія - Крістен Пазік - хотіла жити у Лондоні, де вона мала б більше можливостей для кар’єри у модному бізнесі. 

Кар’єра Шевченка у Лондоні відверто не задалася, зокрема через причину постійних травм, і після оренди у "Мілан", Шевченко у 2009 році повертається до рідного "Динамо". 

У першому матчі після повернення на заповненому стадіоні імені Валерія Лобановського у матчі "Динамо" - "Металург Донецьк", Шевченко вийшов на заміну замість Дениса Гармаша, а вже у доданий до другого час, Шевченко реалізував пенальті. 

Після домашнього Євро-2012, у якому збірна України вперше взяла участь, Шевченко завершив кар’єру. Зазначимо, у першому матчі проти Швеції саме дубль Шевченка приніс першу в історії перемогу національної команди на чемпіонатах Європи, забивши свої 47 та 48 голи, що робить його найкращим бомбардиром збірної, але впритул до "Шеви" дихає Андрій Ярмоленко, на рахунку якого 47 голів.

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Після завершення кар’єри Шевченко став тренувати збірну України, з якою дійшов до чвертьфіналу Євро-2020, обігравши в 1/8 збірну Швеції вже як тренер, а легендарне: "Маліновський, Зінченко, подача, удар, гол", назавжди запам’яталося фанатам. 

З 25 січня 2024 року Андрій Шевченко одностайним голосуванням був обраний президентом Української асоціації футболу замість Андрія Павелка, який фігурує у справі про схему виведення майже 295 млн грн коштів Федерації через підконтрольні комерційні структури.  

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Вітаємо Андрія Миколайовича з ювілеєм. Бажаємо міцного здоров’я, родинного тепла, сил, натхнення та нових здобутків на благо українського футболу.

Павло Башинський

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