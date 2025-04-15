Словаччина

Італія потрапила до п’ятірки країн, які сприяють “демократичній рецесії” в Європі - звіт

Італія увійшла до п’ятірки країн, які формують "занепад" верховенства права в Європі. Також певне занеопкоєння створює вплив урядових рішень у Словаччині, та Хорватії, крім того, не застраховані від проблем у контексті “демократичної рецесії” - Румунія, Франція та Німеччина.