Словаччина

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 2618 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

Ексклюзив
12:10 • 5878 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 29843 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 160539 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 138842 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141726 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136206 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136014 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196713 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77725 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

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Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

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Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

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Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 111370 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112882 перегляди
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Для президента Словаччини "коаліція охочих" не має ефекту: вважає, що треба діяти на рівні ЄС та НАТО

Президент Словаччини розкритикував створення окремих груп підтримки України, наголошуючи на важливості спільних дій у рамках ЄС і НАТО. Він закликав до єдності замість «псевдогруп».

Політика • 14 квітня, 12:45 • 5218 перегляди

Аварія на чеській залізниці: в УЗ розповіли пасажирам про зміни в маршрутах між Прагою та Чопом

У зв'язку з аварією на чеській залізниці, поїзд №122/123 Прага-Чоп курсуватиме лише до Кошице. Пасажирам потрібно буде пересідати на інші поїзди, щоб дістатися до Чопа чи Праги.

Суспільство • 14 квітня, 12:18 • 6544 перегляди

Зеленський різко осудив удар рф по Сумах у Вербну неділю: "абсолютно відбита сволота"

Президент України різко засудив російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули 34 людини, а 117 отримали поранення. Удар балістичними ракетами прийшовся по центру міста у Вербну неділю.

Політика • 13 квітня, 17:41 • 4360 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

Угорщина та Словаччина потерпають від ящуру, що призвело до закриття кордонів з сусідніми країнами. Влада намагається стримати поширення хвороби серед худоби.

Новини Світу • 13 квітня, 13:46 • 11266 перегляди

128 млн грн - на розвиток залізниці: уряд затвердив порядок використання коштів у рамках співпраці з ЄС

Уряд України затвердив порядок використання 128 млн грн на розвиток залізничної інфраструктури в рамках співпраці з Євросоюзом. Кошти підуть на реалізацію проєктів за підтримки фондів ЄС.

Економіка • 13 квітня, 08:15 • 5445 перегляди

Український борець Андрій Джелеп став бронзовим призером чемпіонату Європи

Український борець Андрій Джелеп виборов бронзову медаль у ваговій категорії до 61 кг на чемпіонаті Європи. У фіналі він переміг "нейтрального" білоруса з рахунком 3:1.

Суспільство • 11 квітня, 14:27 • 9756 перегляди

Українська збірна змагається за золоті нагороди на чемпіонаті Європи з боротьби в Словаччині

Українська збірна, представлена 30 спортсменами, змагається на чемпіонаті Європи в Словаччині. 10 українок вже пробилися до фіналів змагань.

Спорт • 11 квітня, 07:39 • 3643 перегляди

Спалах ящуру в Угорщині: ветслужба почала розслідування

В Угорщині розпочали розслідування спалаху ящуру, підозрюючи неприродне походження вірусу. Влада вживає суворих заходів, щоб запобігти повторенню епідемії 2001 року.

Новини Світу • 10 квітня, 09:33 • 10534 перегляди

ЄС не продовжить "торговий безвіз" для України? Єврокомісар розповів подробиці

Євросоюз ймовірно припинить дію антикризових заходів для економіки України 5 червня. Причиною стали протести фермерів та урядів ряду країн ЄС через наплив дешевої української продукції.

Економіка • 9 квітня, 20:25 • 9731 перегляди

Трамп хоче, щоб Європа платила більше за газ, а ЄС хоче витрачати менше: Politico розповіло деталі

Євросоюз планує зменшити цільові показники закупівель газу, ігноруючи вимоги США щодо імпорту на 350 млрд доларів. Це рішення прийнято на тлі економічних проблем та мит Трампа.

Економіка • 9 квітня, 10:00 • 8521 перегляди

Син Трампа відвідає Румунію за тиждень до нових президентських виборів - ЗМІ

Дональд Трамп-молодший відвідає Румунію 28 квітня в рамках східноєвропейського туру. Візит відбудеться за тиждень до першого туру президентських виборів.

Новини Світу • 8 квітня, 10:48 • 7900 перегляди

Європейські країни можуть відправити українських біженців додому після припинення війни

Європейські країни можуть переглянути статус українських біженців після припинення війни. Немає чіткого плану дій щодо їхнього перебування в ЄС після завершення конфлікту.

Новини Світу • 7 квітня, 10:16 • 12627 перегляди

Фіцо порівняв дипломатів ЄС з дітьми через їх відсутність на заході до дня визволення Братислави

Прем'єр Словаччини звинуватив послів ЄС у відмові вшанувати 80-річчя визволення Братислави через присутність посла рф. Він назвав їхню поведінку недипломатичною.

Політика • 5 квітня, 11:06 • 15662 перегляди

Молоко в Україні подешевшає: в чому причина

В Україні очікується зниження цін на молоко через спалахи ящуру в Європі та скасування пільг ЄС для українського експорту. З 1 квітня ціна може знизитися ще на 20-30 коп.

Економіка • 31 березня, 16:53 • 35794 перегляди

Фіцо зізнався, що фон дер Ляйєн його "жахливо насварила" через переговори з Трампом: у соцмережі він уточнив ситуацію

Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо розповів про розмову з фон дер Ляєн, де вона висловила невдоволення його переговорами з Трампом. Згодом Фіцо назвав це іронією, натякаючи на можливі торгові заходи США проти ЄС.

Новини Світу • 31 березня, 16:31 • 22527 перегляди

Російський "Газпром" збільшить поставки газу до Словаччини через "Турецький потік"

Словаччина значно збільшить обсяги імпорту газу з "Газпрому" через "Турецький потік" після зупинки транзиту через Україну. Відновлення транзиту поки що не має чітких термінів.

Економіка • 31 березня, 11:00 • 30432 перегляди

В Україні встановлять сканери для огляду залізничних контейнерів на кордоні: що відомо

В Україні до кінця 2025 року з'являться перші скануючі системи для огляду залізничних вагонів на кордоні з Польщею. Це має пришвидшити митні процедури та виявляти контрабанду.

Економіка • 31 березня, 08:59 • 20485 перегляди

Епідемія ящура: Угорщина та Словаччина знищують тисячі тварин через спалах хвороби

В Угорщині та Словаччині зафіксовано спалах ящура, що призвів до масового знищення худоби. Влада вживає суворих заходів, включаючи встановлення зон безпеки та заборону переміщення тварин.

Новини Світу • 28 березня, 16:48 • 26317 перегляди

Зарплата міністра спорту Бідного зросла на 350 тис. грн – декларація

Зарплата міністра молоді та спорту Матвія Бідного у 2024 році склала понад 1,4 млн грн, що на 350 тис. грн більше, ніж на посаді заступника міністра. Дружина міністра має бізнес у Словаччині та будинок в Криму.

Політика • 27 березня, 12:48 • 20784 перегляди

Збої у роботі застосунку "Укрзалізниці": як вирішити найпоширеніші проблеми

Укрзалізниця відновлює онлайн продаж квитків після збою, але пасажири скаржаться на проблеми. Інструкції щодо придбання, повернення та дій у разі втрати квитка.

Суспільство • 27 березня, 08:23 • 36499 перегляди

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Зусилля ЄС надати Україні 5 млрд євро на боєприпаси затримуються Францією та Італією. Вони не хочуть оприлюднювати великі цифри та просять більше деталей щодо плану.

Війна • 21 березня, 11:00 • 139817 перегляди

ЄС має план для розв'язання газової суперечки Словаччини з Україною - Politico

Євросоюз розглядає можливість використання українських підземних газосховищ для вирішення суперечки між Україною та Словаччиною через втрату доходів від транзиту газу. Україна імпортуватиме газ з Греції та Туреччини.

Економіка • 21 березня, 07:55 • 20140 перегляди

Словаччина готова блокувати санкції ЄС проти росії, якщо вони загрожуватимуть мирним процесам - Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна може ветувати нові санкції ЄС проти росії, якщо вони завадять мирним переговорам. Він також припустив можливість скасування чинних санкцій.

Війна • 20 березня, 16:07 • 16130 перегляди

Італія, Франція та Словаччина просять м'якшу версію пропозиції Каллас щодо допомоги Україні - Politico

Італія, Франція та Словаччина виступають за більш м’який варіант пропозиції Каї Каллас щодо військової допомоги Україні. Вони наполягають на добровільній основі підтримки, що викликає суперечки щодо фінансування.

Політика • 20 березня, 12:07 • 15078 перегляди

Трамп "надихнув" Орбана, Фіцо та Вучича посилити тиск на НУО та медіа

Дії Трампа щодо USAID заохотили Орбана, Фіцо та Вучича посилити тиск на неурядові організації та медіа у своїх країнах. Уряди Угорщини, Сербії та Словаччини активізували зусилля.

Новини Світу • 18 березня, 11:24 • 42709 перегляди

Італія потрапила до п’ятірки країн, які сприяють “демократичній рецесії” в Європі - звіт

Італія увійшла до п’ятірки країн, які формують "занепад" верховенства права в Європі. Також певне занеопкоєння створює вплив урядових рішень у Словаччині, та Хорватії, крім того, не застраховані від проблем у контексті “демократичної рецесії” - Румунія, Франція та Німеччина.

Новини Світу • 17 березня, 10:16 • 37758 перегляди

На кордоні зі Словаччиною обмежать рух вантажівок: що відомо

З 17 по 19 березня у пункті пропуску «Вишнє-Нємецьке – Ужгород» частково обмежать рух вантажівок через ремонт.

Суспільство • 17 березня, 07:12 • 17240 перегляди

Офіційно: ЄС продовжив санкції проти рф ще на пів року, але не поновив 4 осіб у списку

Рада ЄС продовжила індивідуальні санкції проти рф. Зі списку виключено 3 померлих та не поновлено 4 осіб, але ЄС готовий посилити тиск на росію.

Війна • 14 березня, 14:57 • 143827 перегляди

"ЄС посилює тиск на росію": фон дер Ляєн підтвердила продовження санкцій проти рф

ЄС продовжив санкції проти росії до 15 вересня 2025 року, але вилучив 4 особи зі списку під тиском Угорщини та Словаччини. Обмеження стосуються майже 2400 фізичних та юридичних осіб.

Війна • 14 березня, 11:44 • 15585 перегляди

ЄС вилучає низку росіян зі санкційного списку після тиску з боку Угорщини та Словаччини, забезпечивши угоду про продовження санкцій - ЗМІ

ЄС зніме санкції з Кантора, Дегтярьова та Ісмайлової після блокування Угорщиною продовження санкцій проти рф. Компроміс дозволив зберегти санкції проти понад 2400 росіян.

Новини Світу • 14 березня, 11:29 • 10523 перегляди