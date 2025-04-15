Президент Словаччини розкритикував створення окремих груп підтримки України, наголошуючи на важливості спільних дій у рамках ЄС і НАТО. Він закликав до єдності замість «псевдогруп».
У зв'язку з аварією на чеській залізниці, поїзд №122/123 Прага-Чоп курсуватиме лише до Кошице. Пасажирам потрібно буде пересідати на інші поїзди, щоб дістатися до Чопа чи Праги.
Президент України різко засудив російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули 34 людини, а 117 отримали поранення. Удар балістичними ракетами прийшовся по центру міста у Вербну неділю.
Угорщина та Словаччина потерпають від ящуру, що призвело до закриття кордонів з сусідніми країнами. Влада намагається стримати поширення хвороби серед худоби.
Уряд України затвердив порядок використання 128 млн грн на розвиток залізничної інфраструктури в рамках співпраці з Євросоюзом. Кошти підуть на реалізацію проєктів за підтримки фондів ЄС.
Український борець Андрій Джелеп виборов бронзову медаль у ваговій категорії до 61 кг на чемпіонаті Європи. У фіналі він переміг "нейтрального" білоруса з рахунком 3:1.
Українська збірна, представлена 30 спортсменами, змагається на чемпіонаті Європи в Словаччині. 10 українок вже пробилися до фіналів змагань.
В Угорщині розпочали розслідування спалаху ящуру, підозрюючи неприродне походження вірусу. Влада вживає суворих заходів, щоб запобігти повторенню епідемії 2001 року.
Євросоюз ймовірно припинить дію антикризових заходів для економіки України 5 червня. Причиною стали протести фермерів та урядів ряду країн ЄС через наплив дешевої української продукції.
Євросоюз планує зменшити цільові показники закупівель газу, ігноруючи вимоги США щодо імпорту на 350 млрд доларів. Це рішення прийнято на тлі економічних проблем та мит Трампа.
Дональд Трамп-молодший відвідає Румунію 28 квітня в рамках східноєвропейського туру. Візит відбудеться за тиждень до першого туру президентських виборів.
Європейські країни можуть переглянути статус українських біженців після припинення війни. Немає чіткого плану дій щодо їхнього перебування в ЄС після завершення конфлікту.
Прем'єр Словаччини звинуватив послів ЄС у відмові вшанувати 80-річчя визволення Братислави через присутність посла рф. Він назвав їхню поведінку недипломатичною.
В Україні очікується зниження цін на молоко через спалахи ящуру в Європі та скасування пільг ЄС для українського експорту. З 1 квітня ціна може знизитися ще на 20-30 коп.
Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо розповів про розмову з фон дер Ляєн, де вона висловила невдоволення його переговорами з Трампом. Згодом Фіцо назвав це іронією, натякаючи на можливі торгові заходи США проти ЄС.
Словаччина значно збільшить обсяги імпорту газу з "Газпрому" через "Турецький потік" після зупинки транзиту через Україну. Відновлення транзиту поки що не має чітких термінів.
В Україні до кінця 2025 року з'являться перші скануючі системи для огляду залізничних вагонів на кордоні з Польщею. Це має пришвидшити митні процедури та виявляти контрабанду.
В Угорщині та Словаччині зафіксовано спалах ящура, що призвів до масового знищення худоби. Влада вживає суворих заходів, включаючи встановлення зон безпеки та заборону переміщення тварин.
Зарплата міністра молоді та спорту Матвія Бідного у 2024 році склала понад 1,4 млн грн, що на 350 тис. грн більше, ніж на посаді заступника міністра. Дружина міністра має бізнес у Словаччині та будинок в Криму.
Укрзалізниця відновлює онлайн продаж квитків після збою, але пасажири скаржаться на проблеми. Інструкції щодо придбання, повернення та дій у разі втрати квитка.
Зусилля ЄС надати Україні 5 млрд євро на боєприпаси затримуються Францією та Італією. Вони не хочуть оприлюднювати великі цифри та просять більше деталей щодо плану.
Євросоюз розглядає можливість використання українських підземних газосховищ для вирішення суперечки між Україною та Словаччиною через втрату доходів від транзиту газу. Україна імпортуватиме газ з Греції та Туреччини.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна може ветувати нові санкції ЄС проти росії, якщо вони завадять мирним переговорам. Він також припустив можливість скасування чинних санкцій.
Італія, Франція та Словаччина виступають за більш м’який варіант пропозиції Каї Каллас щодо військової допомоги Україні. Вони наполягають на добровільній основі підтримки, що викликає суперечки щодо фінансування.
Дії Трампа щодо USAID заохотили Орбана, Фіцо та Вучича посилити тиск на неурядові організації та медіа у своїх країнах. Уряди Угорщини, Сербії та Словаччини активізували зусилля.
Італія увійшла до п’ятірки країн, які формують "занепад" верховенства права в Європі. Також певне занеопкоєння створює вплив урядових рішень у Словаччині, та Хорватії, крім того, не застраховані від проблем у контексті “демократичної рецесії” - Румунія, Франція та Німеччина.
З 17 по 19 березня у пункті пропуску «Вишнє-Нємецьке – Ужгород» частково обмежать рух вантажівок через ремонт.
Рада ЄС продовжила індивідуальні санкції проти рф. Зі списку виключено 3 померлих та не поновлено 4 осіб, але ЄС готовий посилити тиск на росію.
ЄС продовжив санкції проти росії до 15 вересня 2025 року, але вилучив 4 особи зі списку під тиском Угорщини та Словаччини. Обмеження стосуються майже 2400 фізичних та юридичних осіб.
ЄС зніме санкції з Кантора, Дегтярьова та Ісмайлової після блокування Угорщиною продовження санкцій проти рф. Компроміс дозволив зберегти санкції проти понад 2400 росіян.